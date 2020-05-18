Футболист Челси был арестован за нарушение самоизоляции после ночи с моделью
Его подруга и вовсе оказалась в больнице.
Нелегко английским футболистам дается карантин.
Не успели все забыть подвиги Кайла Уокера, устроившего вечеринку с эскортницами – как отличился еще один игрок сборной.
Каллум Ходсон-Одои был одним из первых, у кого официально нашли коронавирус.
Но спортсмен уже оправился и явно решил отметить это дело.
Как утверждают британские СМИ, вечером к молодой звезде «Челси» приехала модель, с которой он познакомился в интернете.
Соседка футболиста утверждает, что девушка приехала где-то в 8 вечера.
Ночью модель вызвала скорую помощь и ее забрали в больницу.
Естественно, на месте «прихватили» и Каллума – за нарушение режима самоизоляции.
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