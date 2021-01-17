Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
Красота!
Даша Савина быстро стала знаменитой и уже дебютировала в роли ведущей на телевиденье.
Параллельно девушка продолжает активно вести свои социальные сети.
На ее инстаграм подписано уже более 100 тысяч человек.
И для них эффектная блондинка не жалеет ярких фото.
Девушка Валерия Бондаря опубликовала ряд соблазнительных снимков и тут же собрала кучу восторженных комментариев.
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Astor Astor (Одесса)
17.01.2021 в 16:00
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