Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО

Даша Савина быстро стала знаменитой и уже дебютировала в роли ведущей на телевиденье.

Параллельно девушка продолжает активно вести свои социальные сети.

На ее инстаграм подписано уже более 100 тысяч человек.

И для них эффектная блондинка не жалеет ярких фото.

Девушка Валерия Бондаря опубликовала ряд соблазнительных снимков и тут же собрала кучу восторженных комментариев.