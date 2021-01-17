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Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Красота!

Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Даша Савина быстро стала знаменитой и уже дебютировала в роли ведущей на телевиденье.

Параллельно девушка продолжает активно вести свои социальные сети.

На ее инстаграм подписано уже более 100 тысяч человек.

И для них эффектная блондинка не жалеет ярких фото.

Девушка Валерия Бондаря опубликовала ряд соблазнительных снимков и тут же собрала кучу восторженных комментариев.

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В статье: Валерий Бондарь вТренде Шахтер
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
17.01.2021 в 16:00
Последняя фотосессия, с розочками (и почему-то жутко перекошенными кадрами) напомнила старую песенку Маппет-Шоу: "Смайл оф зе Крокодайл".
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