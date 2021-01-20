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Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО

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Очень красивая пара.

Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Алессандро Бастони быстро ворвался в большой футбол и заставил говорить о себе, как о будущем сборной Италии.

Защитник пользуется доверием у Антонио Конте в "Интере" и с лихвой оправдывает его.

Именно его длинная передача из глубины поля на Николо Бареллу стала ключевой в победе над "Ювентусом".

Секрет успеха молодого игрока - в его девушке.

Пара давно вместе и Камилла всегда поддерживала своего бойфренда в тяжелые времена.

Эффектная брюнетка увлекается модой и вместе с Алессандро у них уже есть свой бренд NO PASA NADA.

Пока все находится в разработке и Камилла занимается организацией бизнеса, пока ее молодой человек покоряет футбольные поля.

Ну и конечно в красоте итальянке не откажешь.

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В статье: Серия А Интер (Италия) Алессандро Бастони вТренде
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