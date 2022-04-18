Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО
Shut up and take my money.
Twitter: Toronto Television / Телебачення Торонто
Украинские воины уже почти два месяца делают посмешищем "вторую армию мира".
Во многом, успеху способствовало отличное вооружение наших войск.
Джевелины, Байрактары, NLAWы и Стингеры уже стали элементом фольклора.
Когда подключатся изготовители игрушек - был только вопросом времени.
Сегодня на полках магазинов игрушек уже можно найти и Джавелины, и Байрактары, и игрушки "украинских котиков" от нежинской фабрики "Копица".
Ось такі м'які патріотичні іграшки виробляє ніжинська фабрика «Копиця». pic.twitter.com/xIXoQGxndY— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) April 17, 2022
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