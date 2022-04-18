Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО

Украинские воины уже почти два месяца делают посмешищем "вторую армию мира".

Во многом, успеху способствовало отличное вооружение наших войск.

Джевелины, Байрактары, NLAWы и Стингеры уже стали элементом фольклора.

Когда подключатся изготовители игрушек - был только вопросом времени.

Сегодня на полках магазинов игрушек уже можно найти и Джавелины, и Байрактары, и игрушки "украинских котиков" от нежинской фабрики "Копица".