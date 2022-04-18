  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО

Новости
(3 голосов)

Shut up and take my money.

Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО

Twitter: Toronto Television / Телебачення Торонто

UA-Футбол
Новина українською

Украинские воины уже почти два месяца делают посмешищем "вторую армию мира".

Во многом, успеху способствовало отличное вооружение наших войск.

Джевелины, Байрактары, NLAWы и Стингеры уже стали элементом фольклора.

Когда подключатся изготовители игрушек - был только вопросом времени.

Сегодня на полках магазинов игрушек уже можно найти и Джавелины, и Байрактары, и игрушки "украинских котиков" от нежинской фабрики "Копица".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...