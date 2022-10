Я бы полетел на драконе в Кремль. Автор Игры Престолов и Дома Дракона высказался про путина. ВИДЕО

Угрозы путина и его придворных шутов ядерным оружием в адрес всего мира уже не пугают, а скорее веселят.

Украина показала, что на самом деле являет собой россия и ее армия.

Отметился в числе высказавшихся и Джордж Мартин.

Автор хитов "Игра Престолов" и "Дом Дракона" заявил в интервью, что хотел бы иметь дракона.

"Game of Thrones" author George Martin seems to have a solution to the nuclear threat and Putin in particular.

He shared it with popular American host Stephen Colbert while attending his Late Night Show. pic.twitter.com/oU4EHCFkPs