Я бы полетел на драконе в Кремль. Автор Игры Престолов и Дома Дракона высказался про путина. ВИДЕО
Дракарис!
instagram.com/houseofthedragonhbo
Угрозы путина и его придворных шутов ядерным оружием в адрес всего мира уже не пугают, а скорее веселят.
Украина показала, что на самом деле являет собой россия и ее армия.
Отметился в числе высказавшихся и Джордж Мартин.
Автор хитов "Игра Престолов" и "Дом Дракона" заявил в интервью, что хотел бы иметь дракона.
"Game of Thrones" author George Martin seems to have a solution to the nuclear threat and Putin in particular.— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) October 26, 2022
He shared it with popular American host Stephen Colbert while attending his Late Night Show. pic.twitter.com/oU4EHCFkPs
"Я бы хотел иметь дракона и полететь на нем в Кремль", - сказал Мартин.
Да что уж Джордж - многие украинцы не отказались бы произнести "Дракарис" где-то над москвой.
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