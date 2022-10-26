  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Я бы полетел на драконе в Кремль. Автор Игры Престолов и Дома Дракона высказался про путина. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

Дракарис!

Я бы полетел на драконе в Кремль. Автор Игры Престолов и Дома Дракона высказался про путина. ВИДЕО

instagram.com/houseofthedragonhbo

UA-Футбол
Новина українською

Угрозы путина и его придворных шутов ядерным оружием в адрес всего мира уже не пугают, а скорее веселят.

Украина показала, что на самом деле являет собой россия и ее армия.

Отметился в числе высказавшихся и Джордж Мартин.

Автор хитов "Игра Престолов" и "Дом Дракона" заявил в интервью, что хотел бы иметь дракона.

"Я бы хотел иметь дракона и полететь на нем в Кремль", - сказал Мартин.

Да что уж Джордж - многие украинцы не отказались бы произнести "Дракарис" где-то над москвой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде