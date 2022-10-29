Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО
Завидуем вместе.
Фото: Guildford Phoenix / Автор: John Uwins
Знаменитый вратарь Петр Чех завершил карьеру еще в 2019-м году и с тех пор наслаждается жизнью.
Параллельно с работой техническим директором "Челси", чех начал играть в хоккей за английский "Челмсфорд Чифтейнз".
Именно в эту команду недавно перебрался 17-летний украинец Александр Мальцев.
Наш соотечественник уже успел отыграть три матча за новый клуб вместе с легендарным футболистом.
Также на счету Александра есть одна шайба и статус лучшего игрока своей команды в игре против "Милтон Кейн Тандер".
"Петр сказал мне, что в жизни тренировался с двумя украинцами – Шевой и Мальцевым. Оба хитро ему забивают", - похвастался 17-летний юноша.
Мальцев добавил, что Чех постоянно интересуется положением дел в Украине и очень переживает за наш народ.
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