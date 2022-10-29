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Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО

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Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО

Фото: Guildford Phoenix / Автор: John Uwins

UA-Футбол
Новина українською

Знаменитый вратарь Петр Чех завершил карьеру еще в 2019-м году и с тех пор наслаждается жизнью.

Параллельно с работой техническим директором "Челси", чех начал играть в хоккей за английский "Челмсфорд Чифтейнз".

Именно в эту команду недавно перебрался 17-летний украинец Александр Мальцев.

Наш соотечественник уже успел отыграть три матча за новый клуб вместе с легендарным футболистом.

Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО - изображение 1

Также на счету Александра есть одна шайба и статус лучшего игрока своей команды в игре против "Милтон Кейн Тандер".

"Петр сказал мне, что в жизни тренировался с двумя украинцами – Шевой и Мальцевым. Оба хитро ему забивают", - похвастался 17-летний юноша.

Мальцев добавил, что Чех постоянно интересуется положением дел в Украине и очень переживает за наш народ.

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В статье: Петр Чех вТренде
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