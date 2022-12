Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО

У Криштиану Роналду сейчас не лучший период в жизни.

Из "Манчестер Юнайтед" его фактически изгнали, со сборной на чемпионате мира тоже случился провал, ни один клуб в Европе не спешит предлагать контракт.

Немного поднять настроение своему возлюбленному решила Джорджина Родригес.

Красотка, которая сейчас является кормилицей в семье, побаловала безработного мужа новым суперкаром.

Georgina bought a car for her unemployed boyfriend. This is true love.pic.twitter.com/UcKEZiDaSC