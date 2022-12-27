Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
Семейная поддержка
У Криштиану Роналду сейчас не лучший период в жизни.
Из "Манчестер Юнайтед" его фактически изгнали, со сборной на чемпионате мира тоже случился провал, ни один клуб в Европе не спешит предлагать контракт.
Немного поднять настроение своему возлюбленному решила Джорджина Родригес.
Красотка, которая сейчас является кормилицей в семье, побаловала безработного мужа новым суперкаром.
Georgina bought a car for her unemployed boyfriend. This is true love.pic.twitter.com/UcKEZiDaSC— Troll Football (@TrollFootball) December 26, 2022
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.12.2022 в 10:31
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