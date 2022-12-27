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Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО

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Семейная поддержка

Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

У Криштиану Роналду сейчас не лучший период в жизни.

Из "Манчестер Юнайтед" его фактически изгнали, со сборной на чемпионате мира тоже случился провал, ни один клуб в Европе не спешит предлагать контракт.

Немного поднять настроение своему возлюбленному решила Джорджина Родригес.

Красотка, которая сейчас является кормилицей в семье, побаловала безработного мужа новым суперкаром.

А какие подарки приготовили для вас ваши вторые половинки?

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В статье: Криштиану Роналду вТренде Джорджина Родригес
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.12.2022 в 10:31
Витривала самиця!
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