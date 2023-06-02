Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
Поддерживала Рому
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"Севилья" обыграла "Рому" в финале Лиги Европы и в очередной раз доказала, что Лига Европы - это Лига Севильи.
Итальянцам не помогли ни первый забитый гол, ни поддержка Вероники Райек.
Яркая модель является фанаткой "волков" и пристуствовала в Будапеште.
Вот только подопечные Моуриньо огорчили красотку, не сумев взять титул.
Но девушка не расстроилась и продолжила радовать фанатов соблазнительными фото.
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