Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО

"Севилья" обыграла "Рому" в финале Лиги Европы и в очередной раз доказала, что Лига Европы - это Лига Севильи.

Итальянцам не помогли ни первый забитый гол, ни поддержка Вероники Райек.

Яркая модель является фанаткой "волков" и пристуствовала в Будапеште.

Вот только подопечные Моуриньо огорчили красотку, не сумев взять титул.

Но девушка не расстроилась и продолжила радовать фанатов соблазнительными фото.