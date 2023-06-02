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Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО

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Поддерживала Рому

Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО

instagram.com/veronikarajek

UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" обыграла "Рому" в финале Лиги Европы и в очередной раз доказала, что Лига Европы - это Лига Севильи.

Итальянцам не помогли ни первый забитый гол, ни поддержка Вероники Райек.

Яркая модель является фанаткой "волков" и пристуствовала в Будапеште.

Вот только подопечные Моуриньо огорчили красотку, не сумев взять титул.

Но девушка не расстроилась и продолжила радовать фанатов соблазнительными фото.

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В статье: Лига Европы вТренде
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