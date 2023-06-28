Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Все было с размахом
instagram.com/thibautcourtois
Початок карьеры Тибо Куртуа в Мадриде был сложным с точки зрения личной жизни.
Бельгиец регулярно попадал в
Впрочем, два года назад футболист таки нашел своего человека - израильскую модель Мишель Херцег.
Год назад вратарь "сливочных" сделал красотке предложение руки и сердца.
И вот теперь наступил "Момент Х" - спортсмен и модель скрепили свои отношения узами брака.
На роскошной церемонии присутствовало немало гостей, а развлекал всех известный диджей Мартин Гаррикс.
Остется только пожелать счастья молодым.
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