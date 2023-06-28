Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО

Початок карьеры Тибо Куртуа в Мадриде был сложным с точки зрения личной жизни.

Бельгиец регулярно попадал в скандалы из-за заигрываний с известными моделями.

Впрочем, два года назад футболист таки нашел своего человека - израильскую модель Мишель Херцег.

Год назад вратарь "сливочных" сделал красотке предложение руки и сердца.

И вот теперь наступил "Момент Х" - спортсмен и модель скрепили свои отношения узами брака.

На роскошной церемонии присутствовало немало гостей, а развлекал всех известный диджей Мартин Гаррикс.

Остется только пожелать счастья молодым.