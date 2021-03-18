Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО

В Испании все уже успели понять, что Тибо Куртуа - не только прекрасный вратарь, но и весьма любвеобильный парень.

Мадрид еще помнит скандальную историю с моделью Альбой Каррильо, которая посоветовала футболисту "найти свои яйца" .

Теперь новый прецедент.

Сразу несколько местных СМИ сообщают, что вратарь "Реала" бомбардирует сообщениями модель Лиз Эмилиано.

Эффектная красотка даже удалила спортсмена из друзей, а также закрыла аккаунт.

Похоже, Тибо придется поискать новый объект для ухаживаний.