Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
Бельгиец все никак не успокоится.
Фото - wikifeet.com/Liz_Emiliano / Автор - неизвестен
В Испании все уже успели понять, что Тибо Куртуа - не только прекрасный вратарь, но и весьма любвеобильный парень.
Мадрид еще помнит скандальную историю с моделью Альбой Каррильо, которая
Теперь новый прецедент.
Сразу несколько местных СМИ сообщают, что вратарь "Реала" бомбардирует сообщениями модель Лиз Эмилиано.
Эффектная красотка даже удалила спортсмена из друзей, а также закрыла аккаунт.
Похоже, Тибо придется поискать новый объект для ухаживаний.
ФОТО: Фото - wikifeet.com/Liz_Emiliano / Автор - неизвестен
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