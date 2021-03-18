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Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО

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Бельгиец все никак не успокоится.

Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО

Фото - wikifeet.com/Liz_Emiliano / Автор - неизвестен

UA-Футбол
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В Испании все уже успели понять, что Тибо Куртуа - не только прекрасный вратарь, но и весьма любвеобильный парень.

Мадрид еще помнит скандальную историю с моделью Альбой Каррильо, которая посоветовала футболисту "найти свои яйца".

Теперь новый прецедент.

Сразу несколько местных СМИ сообщают, что вратарь "Реала" бомбардирует сообщениями модель Лиз Эмилиано.

Эффектная красотка даже удалила спортсмена из друзей, а также закрыла аккаунт.

Похоже, Тибо придется поискать новый объект для ухаживаний.

Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО - изображение 1Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО - изображение 2Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО - изображение 3Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО - изображение 4
Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО - изображение 5
ФОТО: Фото - wikifeet.com/Liz_Emiliano / Автор - неизвестен
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В статье: Тибо Куртуа вТренде
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