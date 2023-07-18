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Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки

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Все знают, что Тарас и Сергей - близкие друзья

Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

Жена полазущитника "Шахтера" Тараса Степаненко рассказала о реакции людей после новости о переходе Лионеля Месси в "Интер Майами", где играет друг семьи Сергей Кривцов.

"Как только єта новость оказалась в интернете, я просто не знаю, сколько раз Тарасу звонили и просили достать через Сергея (Кривцова) футболки, автографы... Я уже звонила Юле (Кривцовой), спрашиваю "ну что, принимаешь заказы?". А она отвечает "Ой, а нам сколько уже позвонили". Мы сами про это не знали. Сергей может и знал, мы - нет", - сказала Маргарита.

Официально о переходе Лионеля Месси в "Интер Майами" стало известно в субботу, 15 июля.

Сергей Кривцов выступает за "Интер" с января 2023-го и уже провел 19 матчей за клуб.

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