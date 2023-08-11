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Вратарь Днепра-1 Волынец во второй раз стал отцом. ФОТО

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Хорошие новости из стана днепрян

Вратарь Днепра-1 Волынец во второй раз стал отцом. ФОТО

instagram.com/evgeniy_volynets

UA-Футбол
Новина українською

В лагере "Днепра-1" сейчас не так много поводов для радости.

Команда уже успела вылететь из квалификации Лиги чемпионов и рискует повторить тот же трюк в квалификации Лиги Европы.

Однако, для одного из игроков есть очень хорошие новости.

Вратарь команды Евгений Волынец во второй раз стал отцом.

Футболист, который сейчас восстанавливается после травмы, поделился радостной новостью в своих соцсетях.

Остается только пожелать здоровья и малышу, и его родителям.

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В статье: Евгений Волынец СК Днепр-1 вТренде
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