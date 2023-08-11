Вратарь Днепра-1 Волынец во второй раз стал отцом. ФОТО
Хорошие новости из стана днепрян
instagram.com/evgeniy_volynets
В лагере "Днепра-1" сейчас не так много поводов для радости.
Команда уже успела вылететь из квалификации Лиги чемпионов и рискует повторить тот же трюк в квалификации Лиги Европы.
Однако, для одного из игроков есть очень хорошие новости.
Вратарь команды Евгений Волынец во второй раз стал отцом.
Футболист, который сейчас восстанавливается после травмы, поделился радостной новостью в своих соцсетях.
Остается только пожелать здоровья и малышу, и его родителям.
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