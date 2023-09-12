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Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО

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Жены футболистов должны быть со спортом на ты

Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО

instagram.com/elenagalera

UA-Футбол
Новина українською

Быть женой известного футболиста не так просто, как может показаться.

А быть женами новых звезд MLS Лионеля Месси и Серхио Бускетса, к которым приковано внимание миллионов - и того сложнее.

Огромное количество людей следит за каждым вздохом знаменитостей.

Потому они должны всегда оставаться идеальными.

Жены футболистов Антонелла Рокуццо та Елена Галера следят за тем, чтобы их форма всегда соответствовала статусу второй половинки профессионального спортсмена.

Красотки поделились общим фото из тренажерного зала.

Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО - изображение 1

Пока мужья на своих тренировках - жены на своих.

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс вТренде
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