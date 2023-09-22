Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО

Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться после повреждения и наблюдает за матчами "Динамо" с трибун.

Впрочем, футболист появляется на стадионе не один, а в приятной компании.

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Игрока начали замечать с Кристиной Щацких - дочерью легенды киевского клуба Максима Шацких.

ФОТО:скриншот

Факт близких отношений подтверждают и соцсети девушки, где регулярно появляются коментарии с воздушными поцелуями от спортсмена.

ФОТО: инстаграм Кристины Шацких

Похоже, украинский футбол получил еще одну звездную пару.