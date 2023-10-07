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Неймар и его девушка объявили о появлении первенца. ФОТО

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Новая жизнь для бразильца?

Неймар и его девушка объявили о появлении первенца. ФОТО

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

UA-Футбол
Новина українською

Неделька для Неймара получилась просто отличной.

Сначала бразилец наконец забил свой первый гол за "Аль-Хиляль", а вчера футболист стал отцом!

Об этом радостном событии спортсмен и его девушка Бруна объявили в своих соцсетях.

Значит ли это, что теперь мы увидим нового, более взрослого и серьезного Неймара?

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В статье: Неймар вТренде
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