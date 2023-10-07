Неймар и его девушка объявили о появлении первенца. ФОТО
Новая жизнь для бразильца?
Фото: twitter.com/Alhilal_EN
Неделька для Неймара получилась просто отличной.
Сначала бразилец наконец забил свой первый гол за "Аль-Хиляль", а вчера футболист стал отцом!
Об этом радостном событии спортсмен и его девушка Бруна объявили в своих соцсетях.
Значит ли это, что теперь мы увидим нового, более взрослого и серьезного Неймара?
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