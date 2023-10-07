Неймар и его девушка объявили о появлении первенца. ФОТО

Неделька для Неймара получилась просто отличной.

Сначала бразилец наконец забил свой первый гол за "Аль-Хиляль", а вчера футболист стал отцом!

Об этом радостном событии спортсмен и его девушка Бруна объявили в своих соцсетях.

Значит ли это, что теперь мы увидим нового, более взрослого и серьезного Неймара?