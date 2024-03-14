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Красотка дня. Роскошная жена легенды Боруссии Дортмунд и героя матча с ПСВ. ФОТО

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Марко Ройс до сих пор определяющий игрок

Красотка дня. Роскошная жена легенды Боруссии Дортмунд и героя матча с ПСВ. ФОТО

instagram.com/scarlettgartmann

UA-Футбол
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Вчера дортмундская "Боруссия" уверенно обыграла ПСВ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Одним из героев матча стал Марко Ройс - капитан вышел на замену и произвел контрольный в голову соперника в компенсированное время.

Сил нестареющему ветерану придает жена Скарлетт и будущий ребенок пары.

Красотка уже давно входит в разнообразные ТОПы самых ярких жен немецких футболистов - и с каждым годом становиться все прекраснее.

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Комментарии
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doschukrovno (Ровно)
14.03.2024 в 17:43
Для "зірок" УПЛ не підходить , губи не ті .
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Комментарии 1
doschukrovno (Ровно)
14.03.2024 в 17:43
Для "зірок" УПЛ не підходить , губи не ті .
Ответить
0
0

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