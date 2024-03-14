Красотка дня. Роскошная жена легенды Боруссии Дортмунд и героя матча с ПСВ. ФОТО

Вчера дортмундская "Боруссия" уверенно обыграла ПСВ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Одним из героев матча стал Марко Ройс - капитан вышел на замену и произвел контрольный в голову соперника в компенсированное время.

Сил нестареющему ветерану придает жена Скарлетт и будущий ребенок пары.

Красотка уже давно входит в разнообразные ТОПы самых ярких жен немецких футболистов - и с каждым годом становиться все прекраснее.