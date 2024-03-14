Красотка дня. Роскошная жена легенды Боруссии Дортмунд и героя матча с ПСВ. ФОТО
Марко Ройс до сих пор определяющий игрок
instagram.com/scarlettgartmann
Вчера дортмундская "Боруссия" уверенно обыграла ПСВ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Одним из героев матча стал Марко Ройс - капитан вышел на замену и произвел контрольный в голову соперника в компенсированное время.
Сил нестареющему ветерану придает жена Скарлетт и будущий ребенок пары.
Красотка уже давно входит в разнообразные ТОПы самых ярких жен немецких футболистов - и с каждым годом становиться все прекраснее.
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doschukrovno (Ровно)
14.03.2024 в 17:43
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