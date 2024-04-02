Жены и девушки футболистов сборной Англии планируют нанять охрану на время чемпионата Европы. ФОТО
Девушки обеспокоены своей безопасностью
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Сборная Англии без проблем квалифицировалась на чемпионат Европы и уже ждет поездки в Германию.
Тем не менее, вокруг европейского первенства циркулирует немало разговоров.
СМИ разных стран сообщают о повышенном риске террористических атак во время Евро.
На фоне этих новостей, жены и девушки футболистов сборной Англии решили побеспокоиться о своей безопасности.
Вторые половинки спортсменов отказались от стандарной охраны FA и планирують прибегнуть к помощи частных охранных фирм.
Расходы планируется разделить поровну на всех.
Во главе такого альянса выступают Ферн Магуайр и Меган Пикфорд.
К ним уже присоединились Саша Эттвуд (Джек Грилиш) и Толами Бенсон (Букайо Сака).
Список точно будут пополняться новыми членами.
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