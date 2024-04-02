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Жены и девушки футболистов сборной Англии планируют нанять охрану на время чемпионата Европы. ФОТО

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Девушки обеспокоены своей безопасностью

Жены и девушки футболистов сборной Англии планируют нанять охрану на время чемпионата Европы. ФОТО

instagram.com/sashaa__attwood

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Англии без проблем квалифицировалась на чемпионат Европы и уже ждет поездки в Германию.

Тем не менее, вокруг европейского первенства циркулирует немало разговоров.

СМИ разных стран сообщают о повышенном риске террористических атак во время Евро.

На фоне этих новостей, жены и девушки футболистов сборной Англии решили побеспокоиться о своей безопасности.

Вторые половинки спортсменов отказались от стандарной охраны FA и планирують прибегнуть к помощи частных охранных фирм.

Расходы планируется разделить поровну на всех.

Во главе такого альянса выступают Ферн Магуайр и Меган Пикфорд.

К ним уже присоединились Саша Эттвуд (Джек Грилиш) и Толами Бенсон (Букайо Сака).

Список точно будут пополняться новыми членами.

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