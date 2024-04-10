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Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?

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Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?

instagram.com/marcosllorente

UA-Футбол
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Уже сегодня вечером "Атлетико" примет в Мадриде дортмундскую "Боруссию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Место в основе "матрасников" почти гарантировано получит Маркос Льоренте.

Испанец является ключевым футболистом в команде: он шестой по количеству сыгранных минут в этом сезоне и уже забил шесть голов в Ла Лиге.

История Маркоса - это история взлетов и падений.

Сейчас 29-летний полузащитник находится в потрясающей форме.

И тому есть причина.

Секрет успеха Льоренте в "диете пещерного человека" или "диете каменного века".

Футболист употребляет в пищу исключительно продукты, которые использовались во времена палеолита.

Маркос убрал из рациона такие вещи, как макароны, хлеб или хлопья.

Вместо них спортсмен предпочитает рыбу, мясо, овощи и "высококачественные" сыры.

"Вам придется исключить все ультраобработанные продукты. Даже не смотрите на них. А также крупы.

Макароны, хлеб, пшеница, рис… также молочные продукты. Только качественные сыры.

Я ем все. Мясо, стейк, который я люблю. Рыбу, яйца, овощи. И углеводы, такие как сладкий картофель или маниока.

Я придерживаюсь этой диеты на 100 процентов и она мены не подводит.

Я делаю это ради здоровья, а не из-за футбола", - сказал Маркос в интервью El Larguero Cadena SER.

Если вдруг вам стало интересно, что входит в "диету каменного века", то оставляем вам небольшой список того, что можна, а что нельзя.

  • Можно: Фрукты, овощи, орехи и семяна, мясо, рыба, масла из фруктов и орехов по типу оливкового.
  • Нельзя: Зерновые (пшеница, овес, ячмень), бобовые (фасоль, чечевица), молочные продукты, сахар, крахмалистые овощи (кукуруза, белый картофель), продукты с высокой степенью переработки (чипсы, печенье и т.д.).
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