Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
Маркос Льоренте рекомендует
instagram.com/marcosllorente
Уже сегодня вечером "Атлетико" примет в Мадриде дортмундскую "Боруссию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Место в основе "матрасников" почти гарантировано получит Маркос Льоренте.
Испанец является ключевым футболистом в команде: он шестой по количеству сыгранных минут в этом сезоне и уже забил шесть голов в Ла Лиге.
История Маркоса - это история взлетов и падений.
Сейчас 29-летний полузащитник находится в потрясающей форме.
И тому есть причина.
Секрет успеха Льоренте в "диете пещерного человека" или "диете каменного века".
Футболист употребляет в пищу исключительно продукты, которые использовались во времена палеолита.
Маркос убрал из рациона такие вещи, как макароны, хлеб или хлопья.
Вместо них спортсмен предпочитает рыбу, мясо, овощи и "высококачественные" сыры.
"Вам придется исключить все ультраобработанные продукты. Даже не смотрите на них. А также крупы.
Макароны, хлеб, пшеница, рис… также молочные продукты. Только качественные сыры.
Я ем все. Мясо, стейк, который я люблю. Рыбу, яйца, овощи. И углеводы, такие как сладкий картофель или маниока.
Я придерживаюсь этой диеты на 100 процентов и она мены не подводит.
Я делаю это ради здоровья, а не из-за футбола", - сказал Маркос в интервью El Larguero Cadena SER.
Если вдруг вам стало интересно, что входит в "диету каменного века", то оставляем вам небольшой список того, что можна, а что нельзя.
- Можно: Фрукты, овощи, орехи и семяна, мясо, рыба, масла из фруктов и орехов по типу оливкового.
- Нельзя: Зерновые (пшеница, овес, ячмень), бобовые (фасоль, чечевица), молочные продукты, сахар, крахмалистые овощи (кукуруза, белый картофель), продукты с высокой степенью переработки (чипсы, печенье и т.д.).
Популярное сейчас
- "Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
- Разве это не пенальти? В Баварии прокомментировали эпизод с детской ошибкой игроков Арсенала
- Артета: После выхода на поле Зинченко наша игра изменились
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
- Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО