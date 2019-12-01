  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Олимпик Смотреть онлайн
В тренде

Динамо - Олимпик онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 27 мая 2020, 14:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Олимпик
Донецк
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
55%
Ничья
36%
Олимпик
9%
П1: 1.175 Х: 7.5 П2: 8.6 ТБ 2.5: 1.445 ТМ 2.5: 2.7
Личные встречи
Динамо
13
Побед
17
Игр
1
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 19:30 Олимпик 1 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2019/2020
24.08.2019 - 19:30 Динамо 1 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2019
17.03.2019 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен Динамо
Клубные товарищеские матчи 2018
18.11.2018 - 13:00 Динамо 3 - 0 Завершен Олимпик
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
22.05.2020 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Десна Н
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
03.03.2020 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Колос В
Показать больше
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 19:30 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 14:00 Заря 1 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 1 Завершен ФК Львов П
Показать больше
Новости команд
Шовковский ответил критикам Хацкевича 15.08.2019 в 17:33 Шовковский ответил критикам Хацкевича Украинец поддержал белорусского специалиста
Адриан: Подписать контракт с Ливерпулем — это лучшее мое решение в жизни 15.08.2019 в 16:46 Адриан: Подписать контракт с Ливерпулем — это лучшее мое решение в жизни Игрок просто в восторге
Шестаков: Ворскла – хорошая, сыгранная команда 09.04.2016 в 11:04 Шестаков: Ворскла – хорошая, сыгранная команда Хавбек донецкого "Олимпика" Сергей Шестаков - о предстоящей встрече с "Ворсклой"
Поступаленко: Я нужен Олимпику, постоянно играю, и мне все нравится 09.04.2016 в 09:15 Поступаленко: Я нужен Олимпику, постоянно играю, и мне все нравится Полузащитник "Олимпика" Антон Поступаленко - о предстоящем матче с "Ворсклой"
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
55%
Ничья
36%
Олимпик
9%
П1: 1.175 Х: 7.5 П2: 8.6 ТБ 2.5: 1.445 ТМ 2.5: 2.7
Трансляция
Олимпик: Халими, Кравченко, Гришко, Цымбалюк, Гошкодеря, Лебеденко, Чогадзе, Романовский, Политыло, Балашов, Шахаб.
Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Дуелунд, Вербич, Цитаишвили, Русин.
Динамо (запас): Бойко, Кучерук, Забарный, Сирота, Караваев, Сухоручко, де Пена, Бенито, Андриевский, Шепелев, Кадири, Соль.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция контрольного поединка между Динамо и Олимпиком.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 11:00 - Сегодня Шахтер Шахтер 4 Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар 0 Завершен 21:45 - Вчера Афтурелдинг Афтурелдинг 5 Хаукар Хаукар 4 Завершен 21:30 - Вчера Вердер Вердер 0 Боруссия Боруссия 0 Завершен 21:30 - Вчера Байер Байер 1 Вольфсбург Вольфсбург 4 Завершен 21:30 - Вчера Айнтрахт Айнтрахт 3 Фрайбург Фрайбург 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Динамо - Олимпик 27.05.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 27.05.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Динамо в предыдущем футбольном матче 01.12.2019 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Олимпик можно посмотреть 27.05.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Алексей Михайличенко

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Рух - 22.05.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Ворскла - 15.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Контрольные матчи клубов УПЛ и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.