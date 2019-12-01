Динамо - Олимпик онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Олимпик 27.05.2020, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021.

Дата проведения матча: 27.05.2020

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Динамо в предыдущем футбольном матче 01.12.2019 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Алексей Михайличенко



Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Рух - 22.05.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Игорь Климовский



Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Ворскла - 15.03.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

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