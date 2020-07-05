СК Днепр-1 - Олимпик онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Олимпик 12.09.2020, Премьер-лига

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 12.09.2020

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 05.07.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Олимпик можно посмотреть 12.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Дмитрий Михайленко



Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Ингулец - 05.09.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Игорь Климовский



Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Шахтер - 05.09.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.