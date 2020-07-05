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СК Днепр-1 - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 сентября 2020, 14:00
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
23'
Олимпик
Донецк
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
63%
Ничья
21%
Олимпик
17%
Личные встречи
СК Днепр-1
4
Побед
5
Игр
1
Побед
Олимпик
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
26.10.2019 - 17:00 Олимпик 3 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
31.07.2019 - 19:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Олимпик
Последние матчи - СК Днепр-1
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 17:00 Заря 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 17:00 Колос 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - Олимпик
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 11:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 17:00 ФК Львов 1 - 5 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
05.07.2020 - 19:30 Олимпик 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
63%
Ничья
21%
Олимпик
17%
Составы команд
Стартовый состав
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кравченко
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 30
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 74
    Игорь Снурницын
    Защитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 19
    Тейшейра
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 2
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
17'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Днепра".
14'
Офсайд
Тейлор был в офсайде во время передачи Кравченко.
13'
Довбик красиво обработал мяч, но передача на партнера не прошла.
10'
Опасный момент
Кравченко нанес удар со штрафного! Мяч прилетел прямо в Кичака.
7'
Опасный момент
Хобленко поборолся в штрафной, смог завладеть мячом, Снурницын ошибся и игрок Днепра-1 пробивал, голкипер спасает Олимпик
8'
Опасный момент
Когут дал пробить Завийскому. Тарас нанес удар! Сарнавский на месте!
5'
Днепряне больше контролируют мяч, но без моментов
3'
Осторожный старт матча, команды присматриваются друг к другу
Свисток
Матч начался
Главный арбитр встречи - Евгений Арановский.
"Днепр", стартовый состав: Сарнавский — Адамюк, Логинов, Сваток — Тейлор, Кравченко, Когут, Ди Франко — Хобленко, Довбик, Цуриков. Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Дуглас, Назаренко, Батагов, Вакулко, Чичиков.
"Олимпик", стартовый состав: Кичак — Зотько, Снурницын, Лебеденко — Пасич, Тейшейра, Политыло, Бабенко, Бенито — Завийский — Шахаб. Запасные: Бетим, Ксенз, Цымбалюк, Кравчук, Романовский, Чогадзе, Каргбо-младший, Аблитаров, Альваренга.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура УПЛ: "СК Днепр-1" - "Олимпик". Начало поединка - 14:00.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Олимпик 12.09.2020, Премьер-лига

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 12.09.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Олимпик (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Олимпик и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 05.07.2020 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Олимпик можно посмотреть 12.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Ингулец - 05.09.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий матч команды Олимпик был сыгран против Шахтер - 05.09.2020, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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