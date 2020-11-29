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Ингулец - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 ноября 2020, 19:30
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
1 - 0
Обновить
35'
Олимпик
Донецк
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
46%
Ничья
25%
Олимпик
29%
Прогноз на матч
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
08.11.2020 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 14:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Ингулец П
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Последние матчи - Олимпик
Кубок Украины 2020/2021
13.11.2020 - 14:00 ВПК-Агро 1 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
07.11.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 3 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Олимпик 0 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 14:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Ворскла П
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Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
46%
Ничья
25%
Олимпик
29%
Трансляция
32'
Желтая карточка
Желтая для Политыло, которой отправил на газоне Ситчинаву у центральной линии в верховой борьбе.
30'
Ближе к завершению первого получаса игрового времени, игра успокоилась.
26'
Подача штрафного с правого фланга от Политыло завершилась неуверенным ударом в падении от Шахаба, который отправил мяч в близстоящего соперника.
24'
Опасный момент
Павлов почти у линии ворот остановил мяч после удачного обхода Шахаба правом фланге чужой штрафной Крынского, после которого форвард уже решал момент!
22'
Не самая уверенная игра от Балана при перехвате подачи с правого фланга. Мяч ушел за лицевую на противоположной стороне поля. И разве не трогал игрок Ингульца?
20'
Отмашка пришлась в лицо Коваленко при борьбе с Ксензом в левом фланге атаки.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ценой повреждения оформил гол Ситчинава! Мяч попал ему в грудь при приеме, но он все равно пошел таранить двух защитников и неуклюжего Бетима, который не попал по мячу при попытке выноса!
16'
Эх! Не сумел Ситчинава добраться в полной мере до подачи с правого фланга. Удар не вышел.
14'
Ингулец старается агрессировать в прессинге на чужой половине в данные минуты.
11'
Опасный момент
Ситчинава с правого фланга исполнил передачу во вратарскую, но даже в падении Коваленко не успевал замкнуть.
9'
Зажевали защитник Олимпика два прострела с левого фланга штрафной от Бартуловича и Козака.
8'
Опасный момент
Крынский сумел парировать удар в ближний угол со входа в правый фланг штрафной в исполнении Крачука!
6'
Небольшое повреждение у Козака после столкновения с соперником в центре поля.
4'
Уголовой
Неудачным оказался навес с углового флажка на левом фланге от Коваленко.
3'
Жесткий штурм чужих ворот со стороны Олимпика был отражен соперниками.
1'
Уже успел получить мощный удар мячом в лицо Синегуб. Будет угловой для гостей.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Чекотун, Каргбо, Аблитаров, Кириленко.
Олимпик: Бетим — Ксенз, Драме, Снурницын, Лебеденко — Цимбалюк — Политыло, Кравчук, Романовский, Тейшейра — Шахаб.
Запасные: Шуст, Янаков, Мкомола, Фатеев, Белоцерковец, Плохотнюк, Шишка, Лупашко, Квасный.
Ингулец: Крынский — Семенко, Павлов, Кучеренко — Балан, Бартулович, Запорожец, Синегуб — Козак, Коваленко — Ситчинава.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Бондаренко (Одесса, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Зирка" (Кропивницкий, Украина) сыграют петровский Ингулец и донецкий Олимпик.
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Комментарии(1)
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alex69 (Париж)
29.11.2020 в 19:59
А где ВАР??? Хочу ВАР, так не интересно
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Анонс матча Ингулец - Олимпик 29.11.2020, Премьер-лига

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.

Дата проведения матча: 29.11.2020
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - Олимпик можно посмотреть 29.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Динамо - 21.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против ВПК-Агро - 13.11.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды ВПК-Агро.

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