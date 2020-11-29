Ингулец - Олимпик онлайн трансляция матча

Матч между командой Ингулец (Петрово) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021.
Дата проведения матча: 29.11.2020
Время начала матча: 19:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против Динамо - 21.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский
Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против ВПК-Агро - 13.11.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды ВПК-Агро.
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