Ингулец - Олимпик. Анонс и прогноз на матч

В чемпионате Украины осталось две команды, которые до сих пор не побеждали. Обе - новички. "Рух" свой шанс в рамках 11-го тура упустил. Сегодня попытается добыть исторический результат "Ингулец". И стоит отметить, что это будет действительно хорошая возможность для команды Сергея Лавриненко. "Олимпик" только что пережил вспышку коронавируса и, по словам президента клуба, не сможет выставить оптимальный состав. Если не сейчас побеждать "Ингульцу", то когда?

Чемпионат Украины. Favbet лига. 11-й тур

29 ноября. Кропивницкий. Стадион "Зирка"

"Ингулец" 19:30 "Олимпик"

Арбитр: Дмитрий Бондаренко



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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

"Ингулец" занимает 12 место, имея в активе семь очков. "Олимпик" - восьмой (13 баллов). В прошлом туре петровцы уступили "Динамо", а вот дончане не играли с "Зарей" из-за коронавируса. Во время международной паузы "Олимпик" проиграл матч Кубка Украины представителю Первой лиги "ВПК-Агро".

Это будет первая встреча соперников в официальном матче.

"Ингулец" на своем поле проиграл лишь один матч - "Динамо". В пяти других поединках была зафиксирована ничья. "Олимпик" на выезде выиграл два матча, еще в одном уступил.

Форвард "Олимпика" Захеди Шахаб в текущем сезоне забил пять голов. Вместе с Кулачом и Цыганковым он лидирует в гонке бомбардиров. У Сергея Политыло три забитых мяча. В составе "Ингульца" четыре футболиста отличились по два раза (Янаков, Балан, Бартулович и Ситчинава).

Вингер "Олимпика" Бенито трижды ассистировал партнерам - это один из лучших показателей лиги.

"Олимпику" нужно забить еще четыре гола, чтобы дотянуть до отметки в 200 мячей в высшем дивизионе.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Угадывать, кто из игроков "Олимпика" готов играть, смысла нет никакого. Официальной же информации от клуба, кто поедет на матч нет. Известно, что в строю уже главный тренер Игорь Климовский. Также заметим, что Бенито, даже если он здоров, не сыграет из-за дисквалификации.

Сергей Лавриненко наверняка внесет несколько изменений по сравнению с игрой против "Динамо". Отбыл дисквалификацию Кучеренко, поэтому он должен сыграть в центре поля. В таком случае на скамью запасных сядет или Коваленко, или Козак. Под вопросом участие Ковалева и Лупашко. Впрочем, учитывая длительный простой, вряд ли тренер будет бросать их сразу в бой, даже если они восстановились после травм.

Шуст - Балан, Семенко, Павлов, Квасный - Кучеренко - Козак, Бартулович, Запорожец, Янаков - Ситчинава

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИНГУЛЕЦ - ОЛИМПИК 2:1

Если бы дончане играли в оптимальном составе, то, очевидно, прогноз был бы иным. Но петровцы действительно находятся в лучшем положении и должны этим воспользоваться. Хотя проблем с реализацией и созданием моментов у них достаточно. Впрочем, "Олимпик" сможет рассчитывать на гол, если с первых минут будут играть Шахаб, Политыло и Каргбо, которые делают погоду в атаке своей команды.