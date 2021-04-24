  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Ингулец Смотреть онлайн
В тренде

Динамо - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 апреля 2021, 17:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
3 - 0
Обновить
62'
Ингулец
Петрово
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
69%
Ничья
19%
Ингулец
12%
П1: 1.26 Х: 5.50 П2: 13.50
П1: 1.22 Х: 5.50 П2: 12.00
П1: 1.26 Х: 5.50 П2: 13.50
П1: 1.01 Х: 32.00 П2: 32.00
П1: 1.16 Х: 7.50 П2: 17.50
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Динамо В
Клубные товарищеские матчи 2022
27.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Динамо Бухарест В
Показать больше
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 3 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Ингулец В
Показать больше
Новости команд
Тренер Брюгге: Перед вылетом в Киев спал хорошо, никаких проблем 17.02.2021 в 22:06 Тренер Брюгге: Перед вылетом в Киев спал хорошо, никаких проблем Предматчевая пресс-конференция тренера Брюгге
Накануне игры с Динамо. Каталония закрывает границы на 15 дней 29.10.2020 в 22:11 Накануне игры с Динамо. Каталония закрывает границы на 15 дней Причина всем понятна
В победе Львова над Шахтером нет случайности. О чем говорить после 18 тура УПЛ 22.03.2021 в 18:22 В победе Львова над Шахтером нет случайности. О чем говорить после 18 тура УПЛ Странный матч "Руха", хороший ход "Ингульца", претендент на звание худшей команды и проблема с Альюном - в новых итогах тура от UA-Футбол
Заря отдала Дениса Янакова в аренду 06.10.2020 в 15:13 Заря отдала Дениса Янакова в аренду Форвард продолжит карьеру в Ингульце
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
69%
Ничья
19%
Ингулец
12%
П1: 1.26 Х: 5.50 П2: 13.50
П1: 1.22 Х: 5.50 П2: 12.00
П1: 1.26 Х: 5.50 П2: 13.50
П1: 1.01 Х: 32.00 П2: 32.00
П1: 1.16 Х: 7.50 П2: 17.50
Трансляция
60'
Замена
Вместо Сидорчука вышел Шепелев.
60'
Замена
Родригес заменил Де Пену.
58'
Козак на ближней дистанции блокировал подачу с углового на левом фланге от Де Пены.
56'
Шевцов врезался в Попова в левом фланге чужой штрафной.
55'
Ингулец продолжает ошибаться при простых передачах в центре поля.
52'
Опасный момент
Крынский сумел на самой линии ворот парировать удар слету от Андриевского с ближней дистанции в левом фланге штрафной.
50'
Крынский забрал подачу Де Пены со штрафного в левом фланге.
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! Миколенко подал с левого фланга, Цыганков головой пробил в голкипера, после чего Буяльский также добивал в Крынского, но второй отскок Виктор уже замкнул более уверенно.
46'
Замена
Вместо Кендзеры на поле вышел Караваев.
46'
Замена
Андриевский вышел вместо Шапаренко.
Свисток
Второй тайм начался!
Динамо в первом тайме исключительно доминировало, уже с первых минут обозначив желание быстро разобраться с главной задачей — деморализовать соперника. Получилось это сделать очень даже просто. Две подачи с левого фланга: от Де Пены и Шапаренко, завершились двумя ударами головой: от Забарного и Беседина. В остальном, ничего интересного в первой половине не было. Киев идет к титулу.
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Желтая карточка
Желтая Бартуловичу за игру рукой, после падения на газон в центре поля.
44'
Салем перевел на угловой передачу Буяльского в левый фланг штрафной.
42'
Заброс в левый фланг атаки Динамо из глубины оказался неточным.
40'
Шевцов совершил смещение с левого фланга в дальнюю центральную зону, но забросил в завершении неудачно.
37'
Опасный момент
Почти закатился мяч в ворота Динамо, после передачи назад, которую под ногой пропустил Бущан! Успел голкипер. Чудом успел.
35'
Опасный момент
Миколенко на внушительной скорости ворвался в левый фланг чужой штрафной, после скидки от Беседина, но Крынский ногами отразил его удар в дальний!
33'
Глупая потеря мяча от Ингульца при контратаке правым флангом.
31'
Сидорчук прорвался в контратаке к чужим владениям, но дальним ударом отправил мяч над воротами.
28'
Желтая карточка
Синегуб грубо сбил Цыганкова в левом фланге атаки своей команды.
26'
Шапаренко подавал с углового на левом фланге, но Крынский забрал мяч в руки.
25'
Со штрафного Цыганков закрутил над левой девяткой.
24'
ОТМЕНА ПЕНАЛЬТИ! Фол был за штрафной.
22'
Желтая карточка
ПЕНАЛЬТИ! Крынский пошел в подкат у правого угла своей штрафной против Буяльского.
19'
Опасный момент
Шапаренко крутил в ворота с углового на левом фланге, но Крынский не проспал.
17'
Опасный момент
Ох! Прекрасный сейв от Крынского, после не менее прекрасного удара Де Пены слету из-за пределов штрафной, после подачи углового с правого фланга!
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Де Пена покатил штрафной на Шапаренко, тот исполнил силовой навес к дальней штанге, а Бесидн подставил голову!
13'
Шапаренко был сбит на входе в левый фланг штрафной фолом Асмелаша.
11'
Асмелаш не смог удержать мяч в правом фланге атаки у лицевой.
9'
Миколенко с левого фланга стрелял на ближнюю, где Беседин опередил защитника, однако так и не пробил в створ.
7'
Гости смотрят подходы к чужой штрафной.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача с левого фланга от Де Пены пришлась точно на дальнюю штангу, где Забарный в падении пробил головой!
4'
Синегуб перехватил прострел с правого фланга штрафной от Цыганкова.
2'
Миколенко с левого фланга подал в руки Крынскому.
1'
Киевляне уже на чужой половине поля. Очевидное стремление.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Малыш, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Плохотнюк, Щедрый, Ситчинава, Квасный.
Ингулец: Крынский — Асмелаш, Семенко, Салем, Синегуб — Коробенко — Янаков, Бартулович, Васин, Козак — Шевцов.
Запасные: Бойко, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Родригес, Тымчик, Сирота, Супряга.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Николай Балакин (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют Динамо Киев и петровский Ингулец.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Нива Нива 3 Чайка Чайка 1 Завершен 16:00 - Сегодня Агробизнес Агробизнес 1 Оболонь Оболонь 0 Завершен 16:00 - Сегодня Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0 Завершен 15:45 - Сегодня Ислочь Ислочь 0 БАТЭ БАТЭ 0 Завершен 15:30 - Сегодня Аякс Аякс 0 АЗ АЗ 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Динамо - Ингулец 25.04.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 25.04.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Динамо в предыдущем футбольном матче 21.11.2020 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Ингулец можно посмотреть 25.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Агробизнес - 21.04.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Рух - 18.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен