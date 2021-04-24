Чемпионский аккорд. Динамо - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.04.2021

Пять лет... Ровно столько времени прошло с момента последнего чемпионства киевского "Динамо". За это время столичная команда пережила немало ударов судьбы. Были, конечно, приятные моменты в виде завоевания Кубка и Суперкубка Украины, но залечить раны неудач полностью не удавалось.

Двадцать три очка отставания от "Шахтера", борьба с "Зарей" и "Десной" за право сыграть в Лиге чемпионов, провал в посредственной группе Лиги Европы, постоянная тренерская чехарда, натянутые отношения с собственными болельщиками... "Динамо" долго ждало именно вот такой момент – когда можно будет триумфально поднять руки вверх и сказать себе, что все (или большинство) неудачи остались за спиной. Три очка, добытые киевлянами в сегодняшнем поединке против "Ингульца", гарантируют столичным первый за пять лет и шестнадцатый в истории независимой Украины титул чемпиона.

Победа в этом матче также максимально приблизит киевлян к золотому хет-трику – останется выиграть только финал Кубка. Не факт, кстати, что в противостоянии с "Зарей" в Тернополе (тринадцатое мая) все будет гладко, а вот поединок против "Ингульца" не должен стать преградой на пути "Динамо". Такие игры киевляне под руководством Мирчи Луческу обычно выигрывают на классе. Должно случиться что-то невероятное, чтобы сегодня было иначе.

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УПЛ. 23-й тур. 25.04.2021

Киев. НСК "Олимпийский" (без зрителей)

Арбитр в поле – Николай Балакин; арбитр VAR – Екатерина Монзуль

"Динамо" 17:00 "Ингулец"

Прямая ОНЛАЙН текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>, телетрансляция – "2+2"

"Динамо"

У "Динамо" есть право на ошибку. Даже если "Ингулец" не будет побежден, киевляне оформят чемпионский титул в ближайшее время. Однако Мирча Луческу не хочет затягивать. Да и оснований для этого нет – "Динамо" сильнее, находится в хорошей форме, в хорошем настроении после победы над "Агробизнесом" в полуфинале Кубка, в предвкушении праздника.

Единственное обстоятельство, что портит торжественность момента – отсутствие болельщиков на трибунах. Обычно события такого масштаба принято отмечать с поклонниками, но на этот раз придется обойтись без них. Хотя поддержка "динамовцам" сегодня бы не помешала, особенно на фоне событий, связанных с недавним выездом в Тернополь. Большинство зрителей, приверженных к "Динамо", поддержали в среду главного тренера Мирчу Луческу, но группа ультрас сумела перекричать малоактивную публику без остро выраженных идеологических убеждений.

Стараться победить в этом матче игроки киевского "Динамо" должны в том числе ради Мирчи Луческу. Румын был расстроен после победы над "Шахтером" в прошлом туре, но на этот раз жалости к сопернику быть не должно. Следовательно, не должно быть никаких сдерживающих факторов. Очень вовремя возвращается после дисквалификации Сергей Сидорчук – в этом чемпионстве немалая его заслуга. Отстраненных на игру нет, состояние здоровья мешает играть только Тудору Белуцэ и Беньямину Вербичу.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Караваев, Буяльский, Де Пена - Беседин

"Ингулец"

"Ингулец" на неделе тоже был в центре внимания. Нет, в Кубке команда из Петрово не играла. Информационная волна поднялась после взрыва гранаты в помещении, где находился президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Он не пострадал. Уверяет, что не пострадает и футбол.

"Ингулец" демонстрирует крайне непривлекательный для зрителя футбол, но в плане результата петровчане не без успеха. По крайней мере, они опережают группу команд-аутсайдеров и держатся над зоной вылета. Хотя отрыв минимален, поэтому очки команде Лавриненко нужны. Но брать их придется, наверное, где-то не здесь.

Хотя всегда остается место для сенсации. Грандам всегда сложно в таких матчах, ведь андердог обороняется большими силами. В контексте "Ингульца" это особенно актуально, но игра от защиты – в крови команды Сергея Лавриненко. Лишь в одном из последних семи матчей "казаки" забили более одного гола – все это следствие привычки играть от обороны.

Дисквалифицирован в составе "Ингульца" Евгений Запорожец. И нет ни одного арендованного у "Динамо". Это означает, что без пяти минут чемпион Украины никому не сможет запретить сыграть в этом поединке. Для Малыша, Балана, Янакова и Щедрого это будет принципиальный поединок, поскольку все они в свое время находились в структуре киевского клуба. Последние матчи из-за травмы пропустил Максим Ковалев.

Ориентировочный состав: Малыш - Балан, Бен Салем, Кучеренко, Квасный - Шишка, Бартулович, Чайковский - Коваленко, Козак - Ситчинава

"Динамо" - "Ингулец". Статистика личных встреч

В первом круге "Динамо" победило 2:0 благодаря голам Дениса Гармаша и Николая Шапаренко. Этот матч до сих пор оставался единственным в противостоянии этих команд.

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"Динамо" - "Ингулец". Последние встречи команд

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"Динамо" - "Ингулец". Турнирное положение команд

"Динамо" уже не опустится ниже второго места. То есть, гарантировало себе участие в следующей Лиге чемпионов. В ближайшее время должны быть урегулированы формальности по первому месту (дает право стартовать сразу с группового этапа). Если "Шахтер" в параллельном матче с "Александрией" сыграет вничью, "Динамо" достаточно будет и одного очка в противостоянии с "Ингульцом". Если проиграет – тогда "Динамо" станет чемпионом независимо от исхода поединка с петровчанами. А чтобы не зависеть от других, киевляне просто должны победить.

"Ингулец" на два очка опережает последнюю команду лиги "Минай". Борьбу за выживание еще не завершено, но учитывая состояние и уровень конкурентов, кажется, что ничто не помешает команде Лавриненко сохранить прописку в элитарном дивизионе.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 22 17 4 1 46-14 +32 55 0 2 Шахтер 22 13 6 3 47-16 +31 45 0 3 Заря 21 11 5 5 37-18 +19 38 0 9 ФК Львов 22 7 3 12 21-47 -26 24 0 10 ФК Мариуполь 23 5 7 11 22-38 -16 22 0 11 Ингулец 22 3 11 8 20-33 -13 20 0 12 Рух 22 4 8 10 20-36 -16 20 0 13 Олимпик 21 5 3 13 24-38 -14 18 0 14 ФК Минай 23 4 6 13 15-40 -25 18 0

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"Динамо" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Динамо" 3:1. Рискнем спрогнозировать, что "Динамо" в этом матче пропустит. "Ингулец" не забивал в двух последних поединках, а после таких неудач обычно прорывает. Гости понимают, что не проиграть "Динамо" будет трудно, но попытаться избежать разгрома должны. А для этого надо будет пользоваться предоставленным киевлянами пространством. В душах игроков "Динамо" должны сыграть нотки гордости за проделанную работу, поэтому безупречно в плане эмоций вряд ли удастся сыграть. А там где эмоции – там и ошибки. Поэтому делаем ставку на то, что "Динамо" пропустит, но победит.