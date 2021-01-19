Фулхэм - Манчестер Юнайтед: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 18-й тур

20 января, 22:15. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Арбитр: Мартин Аткинсон

Трансляция матча: Сетанта Спортс

В поединке встречаются лидер текущей АПЛ и один из тройки аутсайдеров турнирной таблицы. "Дачники" только поднялись в элитный дивизион, а сейчас рискуют снова вернуться в Чемпионшип. "Манчестер Юнайтед" может выйти на поле вторым в чемпионате, при условии, если "Манчестер Сити" выиграет матч, который начнется более чем двумя часами ранее. "Фулхэм" ужасно выступает дома, в то время как "маникунианцы" - лидер по заработанным очкам на выезде. Смогут ли подопечные Паркера дать бой "красным дьяволам"?

История противостояния

В новейшей истории Премьер Лиги (с 1992) команды встречались 28 раз в чемпионате, из которых 20 матчей завершились в пользу "Манчестер Юнайтед". Еще трижды верх брал "Фулхэм", а пять раз команды мирно завершали поединок. В последний раз "дачники" побеждали "маникунианцив" еще в 2009 году, дважды подряд взяв верх с общим счетом 5:0. Последние четыре встречи на "Крейвен Коттедж" завершились победами "красных дьяволов" с итоговыми цифрами 1:12. В сезоне 2018-2019 гг. сначала подопечные Моуриньо а затем Сульшера дважды разгромили "Фулхэм", в которых мало что удается в матчах с "Манчестер Юнайтед".

Кадры

Как таковых проблем с травмированными в "маникунианцев" нет, за исключением Джонса, Рохо, Вильямса и Пеллистри, матчи в сезоне которых можно сосчитать на пальцах двух рук. Перед предыдущей встречей против "Ливерпуля" в строй вернулся защитник Виктор Линделеф, и готов уже на полную помогать команде.

Этот поединок может дать очередную монетку для Бруну Фернандеш, которую он забросит в свою копилку 18-ти (11+7) результативных действий в этом чемпионате. Он уже три матча подряд идет с поля без паса или гола, что с ним уже давно не было в Манчестере. Когда, как не против аутсайдера прерывать эту плохую статистику.

Из-за удаления в предыдущей встрече против "Челси" поединок пропустит защитник "Фулхэма" Энтони Робинсон. Также из-за различных видов травм не сыграют Кейрни, Лемин и Конголо. Под вопросом участие в матче серба Александра Митровича.

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Цифры, факты и шансы

В восьми из последних личных встреч команд верх брали именно маникунианцы. Еще однажды была зафиксирована ничья.

"Фулхэм" не побеждает в "Манчестер Юнайтед" уже более 11-ти лет.

За последние четыре домашних матча "дачники" забили один гол - "Ливерпулю".

В 16-ти поединках АПЛ подряд "Манчестер Юнайтед" не проигрывает на выезде (12 побед).

В этот предполагаемый результат встречи коррективы может внести только порой странный футбол в период пандемии. Хотя, предпосылки Сульшеру беспокоиться все же есть: "дачники" неплохо противостояли "Челси" и "Тоттенхэму" в предыдущих матчах, а подопечные норвежца вымученные изнурительными матчами против "Ливерпуля" и "Бернли". Команды в последнее время не радуют поединками с большим количеством голов - всего семь мячей в основное время за восемь (по четыре) матчей обоих коллективов, поэтому надеяться на крупный счет не стоит.

Прогноз на матч: Победа "Манчестер Юнайтед"+ТМ 3,5.