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Кристал Пэлас - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.05.21
Кристал Пэлас – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 19 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 37-й тур
19 мая 2021. Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” 21:00 “Арсенал”
Менеджер “Кристал Пэлас” Рой Ходжсон объявил о завершении своей тренерской карьеры. “Ходжсон – абсолютная легенда. Он замечателен как тренер и человек, и результаты его работы в футболе просто выдающиеся”, – отреагировал на выход на пенсию своего коллеги Микель Артета. 73-летний Ходжсон проработал в 16 клубах в шести разных странах и работал с четырьмя национальными сборными. Более 1200 матчей в качестве главного тренера. Момент для объявления выбран неслучайно – сегодня Ходжсона смогут поприветствовать несколько тысяч болельщиков “Кристал Пэлас”, клуба, который он поддерживал в детстве.
Кристал Пэлас
Максимум, на который может рассчитывать “Кристал Пэлас” – это одиннадцатое место. Если южные лондонцы выиграют два последних матча, у них будет 50 очков, что станет лучшим показателем Ходжсона за четыре сезона в “Пэлас”. В прошлом туре его команда проявила волю к победе в матче с “Астон Виллой”, дважды отыгрываясь по ходу игры. “Кристал Пэлас” выиграл 3:2, и победный гол 21-летний клубный воспитанник Тайрик Митчелл. Для “орлов” это была третья победа в последних десяти матчах АПЛ (две ничьи, пять поражений).
Арсенал
После вылета из Лиги Европы “Арсенал” утратил все надежды пробиться в Лигу Европы, но три подряд победы в последних трех турах и неудачи конкурентов позволили “канонирам” задуматься о невозможном. Однако это будет приятный бонус для “Арсенала”, не более того. Микель Артеты уже полностью сосредоточен на следующем сезоне, и занимается кадровым планированием команды. Например, было решено не продлевать контракт с защитником Давидом Луисом. Бразилец по-прежнему травмирован, и против “Пэлас” не сыграет. Под вопросом остаются Джака и Бельерин.
Статистика команд, цифры и факты
- “Арсенал” не проигрывает на выезде в АПЛ в шести турах подряд (четыре победы, две ничьи), разница мячей в трех последних матчах – 6:0.
- Победив “Челси” (1:0) в последнем туре, “Арсенал” только во второй раз в сезоне смог установить серию из трех побед подряд в АПЛ.
- “Кристал Пэлас” пропустил пять голов в последних двух матчах.
- Команда Роя Ходжсона выиграла всего шесть из 18 домашних матчей в АПЛ (пять ничьих, семь поражений).
Личные встречи
В первом круге на “Эмирейтс” команды сыграли вничью 0:0. “Пэлас” не проигрывает “Арсеналу” уже в пяти матчах АПЛ подряд (победа, четыре ничьи), но общий баланс остается в пользу “Арсенала”: 13 побед, семь ничьих, три поражения.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|26
|5
|6
|78-32
|+46
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|20
|11
|6
|71-43
|+28
|71
|3
|"Челси"
|37
|19
|10
|8
|57-34
|+23
|67
|4
|"Лестер Сити"
|37
|20
|6
|11
|66-46
|+20
|66
|5
|"Ливерпуль"
|36
|18
|9
|9
|63-42
|+21
|63
|6
|"Тоттенхэм"
|36
|17
|8
|11
|63-41
|+22
|59
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|17
|8
|11
|56-46
|+10
|59
|8
|"Лидс Юнайтед"
|37
|17
|5
|15
|59-53
|+6
|56
|9
|"Эвертон"
|36
|16
|8
|12
|46-43
|+3
|56
|10
|"Арсенал"
|36
|16
|7
|13
|50-38
|+12
|55
|11
|"Астон Вилла"
|36
|14
|7
|15
|51-44
|+7
|49
|12
|"Вулверхэмптон"
|36
|12
|9
|15
|35-49
|-14
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|36
|12
|8
|16
|40-61
|-21
|44
|14
|"Саутгемптон"
|37
|12
|7
|18
|47-65
|-18
|43
|15
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|9
|14
|14
|40-44
|-4
|41
|16
|"Бернли"
|36
|10
|9
|17
|33-51
|-18
|39
|17
|"Ньюкасл"
|36
|10
|9
|17
|43-62
|-19
|39
|18
|"Фулхэм"
|37
|5
|13
|19
|27-51
|-24
|28
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|36
|5
|11
|20
|33-70
|-37
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|36
|6
|2
|28
|19-62
|-43
|20
Ориентировочные составы
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Куяте, Кэхилл, Митчелл – Эзе, Миливоевич, Шлупп – Заа, Бентеке, Таунсенд
“Арсенал”: Лено – Чамберс, Холдинг, Мари, Тирни – Эльнени, Парти – Сака, Эдегор, Смит-Роу – Обамеянг
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Кристал Пэлас – Арсенал от UA-Football
Хорошие выездные показатели говорят в пользу “Арсенала”. Лишившись целей на сезон, команда Артеты заиграла со свободой и уверенностью. Однако в победных матчах с “Вест Бромом” (3:1) и “Челси” (1:0) для “канониров” все могло сложиться иначе, если бы соперник реализовал свои моменты. В третий раз подряд “Арсеналу” так везти не может. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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