Кристал Пэлас - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.05.21

Английская Премьер-лига, 37-й тур

19 мая 2021. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” 21:00 “Арсенал”

Менеджер “Кристал Пэлас” Рой Ходжсон объявил о завершении своей тренерской карьеры. “Ходжсон – абсолютная легенда. Он замечателен как тренер и человек, и результаты его работы в футболе просто выдающиеся”, – отреагировал на выход на пенсию своего коллеги Микель Артета. 73-летний Ходжсон проработал в 16 клубах в шести разных странах и работал с четырьмя национальными сборными. Более 1200 матчей в качестве главного тренера. Момент для объявления выбран неслучайно – сегодня Ходжсона смогут поприветствовать несколько тысяч болельщиков “Кристал Пэлас”, клуба, который он поддерживал в детстве.

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Кристал Пэлас

Максимум, на который может рассчитывать “Кристал Пэлас” – это одиннадцатое место. Если южные лондонцы выиграют два последних матча, у них будет 50 очков, что станет лучшим показателем Ходжсона за четыре сезона в “Пэлас”. В прошлом туре его команда проявила волю к победе в матче с “Астон Виллой”, дважды отыгрываясь по ходу игры. “Кристал Пэлас” выиграл 3:2, и победный гол 21-летний клубный воспитанник Тайрик Митчелл. Для “орлов” это была третья победа в последних десяти матчах АПЛ (две ничьи, пять поражений).

Арсенал

После вылета из Лиги Европы “Арсенал” утратил все надежды пробиться в Лигу Европы, но три подряд победы в последних трех турах и неудачи конкурентов позволили “канонирам” задуматься о невозможном. Однако это будет приятный бонус для “Арсенала”, не более того. Микель Артеты уже полностью сосредоточен на следующем сезоне, и занимается кадровым планированием команды. Например, было решено не продлевать контракт с защитником Давидом Луисом. Бразилец по-прежнему травмирован, и против “Пэлас” не сыграет. Под вопросом остаются Джака и Бельерин.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” не проигрывает на выезде в АПЛ в шести турах подряд (четыре победы, две ничьи), разница мячей в трех последних матчах – 6:0.

Победив “Челси” (1:0) в последнем туре, “Арсенал” только во второй раз в сезоне смог установить серию из трех побед подряд в АПЛ.

“Кристал Пэлас” пропустил пять голов в последних двух матчах.

Команда Роя Ходжсона выиграла всего шесть из 18 домашних матчей в АПЛ (пять ничьих, семь поражений).

Личные встречи

В первом круге на “Эмирейтс” команды сыграли вничью 0:0. “Пэлас” не проигрывает “Арсеналу” уже в пяти матчах АПЛ подряд (победа, четыре ничьи), но общий баланс остается в пользу “Арсенала”: 13 побед, семь ничьих, три поражения.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 37 26 5 6 78-32 +46 83 2 "Манчестер Юнайтед" 37 20 11 6 71-43 +28 71 3 "Челси" 37 19 10 8 57-34 +23 67 4 "Лестер Сити" 37 20 6 11 66-46 +20 66 5 "Ливерпуль" 36 18 9 9 63-42 +21 63 6 "Тоттенхэм" 36 17 8 11 63-41 +22 59 7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 17 8 11 56-46 +10 59 8 "Лидс Юнайтед" 37 17 5 15 59-53 +6 56 9 "Эвертон" 36 16 8 12 46-43 +3 56 10 "Арсенал" 36 16 7 13 50-38 +12 55 11 "Астон Вилла" 36 14 7 15 51-44 +7 49 12 "Вулверхэмптон" 36 12 9 15 35-49 -14 45 13 "Кристал Пэлас" 36 12 8 16 40-61 -21 44 14 "Саутгемптон" 37 12 7 18 47-65 -18 43 15 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 9 14 14 40-44 -4 41 16 "Бернли" 36 10 9 17 33-51 -18 39 17 "Ньюкасл" 36 10 9 17 43-62 -19 39 18 "Фулхэм" 37 5 13 19 27-51 -24 28 19 "Вест Бромвич Альбион" 36 5 11 20 33-70 -37 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 36 6 2 28 19-62 -43 20

Ориентировочные составы

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Куяте, Кэхилл, Митчелл – Эзе, Миливоевич, Шлупп – Заа, Бентеке, Таунсенд

“Арсенал”: Лено – Чамберс, Холдинг, Мари, Тирни – Эльнени, Парти – Сака, Эдегор, Смит-Роу – Обамеянг

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Арсенал от UA-Football

Хорошие выездные показатели говорят в пользу “Арсенала”. Лишившись целей на сезон, команда Артеты заиграла со свободой и уверенностью. Однако в победных матчах с “Вест Бромом” (3:1) и “Челси” (1:0) для “канониров” все могло сложиться иначе, если бы соперник реализовал свои моменты. В третий раз подряд “Арсеналу” так везти не может. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.