Арсенал - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.12.2021 

Чемпионат Англии, 17-й тур

15 декабря 2021. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 22:00 “Вест Хэм”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” может выйти на четвертое место в случае победы над “Вест Хэмом”, но турнирный прогресс команды Артеты был затменный новостью об очередных дисциплинарных проступках Пьер-Эмерика Обамеянга и лишения его капитанской повязки “канониров”.

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Арсенал

Без Обамеянга в субботу “Арсенала” смог разобраться с “Саутгемптоном”, отправив в ворота “святых” три безответных мяча. Начало матча у “канониров” было не очень удачным, но после первого забитого гола, который стал результатом красивой и продуманный комбинации, “Арсенал” заиграл с уверенностью, в первом тайме забил еще один гол, а после перерыва добавил третий. В третьем матче подряд забил Мартин Эдегор, свой первый мяч за восемь туров положил Ляказетт. Отсутствие Обамеянга не было заметным.

Победив “Саутгемптон”, “Арсенал” продлил свою удачную домашнюю серию в АПЛ. После поражения во втором туре “Челси” 0:2, команда Артеты больше не проигрывала на своем поле, выиграв шесть из семи поединков на “Эмирейтс” (только матч с “Кристал Пэлас” закончился ничьей 2:2).

Свои лучшие матчи “Арсенал” провел против команд, которые привыкли играть в открытой или полуоткрытой манере. Стремительные качественные атаки после выхода из прессинга – это одна из отличительный черт команды Артеты. Но “Вест Хэм” Мойеса умело действует без мяча, и с готовностью отдает инициативу соперникам. С закрытыми командами у “Арсенала” как раз бывают проблемы.

Помимо Обамеянга, который отстранен от команды на неопределенное время, матч против “Вест Хэма” пропустит резервист Колашинац.

Вест Хэм

Дэвиду Мойесу, конечно, приятно что от его команды ожидают победы в таком матче как против “Бернли”. Четвертая позиция в лиге и победы над “Ливерпулем” и “Челси” могут поднять планку от ожиданий от “Вест Хэма”, но все же “хаммерс” сложно стабильно поддерживать высокий уровень.

Сам Дэвид Мойес остался недоволен выездном в Бернли (0:0). Тренер “Вест Хэма” признает, что у команды есть проблемы с созданием моментов, утратил голевой инстинкт Майкл Антонио, а других форвардов у “хаммерс” нет. “Я хочу побеждать, хочу, чтобы мы играли лучше, и некоторые наши игроки точно это могут сделать”, – сказал Мойес, и добавил, что он хочет не оглядываться на преследователей “Вест Хэма” в турнирной таблице, а смотреть только вперед.

Но всего одна победа в последних пяти матчах привела к тому, что “Арсенал” завтра может обойти “хаммерс”.

Матч против “канониров” пропустят Зума, Огбонна, Джонсон и Фредерикс. Мойес надеется, что фланговый защитник Аарон Крессуэлл, пропустивший последние три тура, успеет полностью восстановится к игре.

Статистика команд, цифры и факты

“Вест Хэм” набрал пять очков в пяти последних турах.

В “домашней” таблице АПЛ “Арсенал” занимает второе место, пропустив только “Манчестер Сити”.

“Арсенал” выиграл 10 из 11 последних домашних матчей против “Вест Хэма”.

Результаты “Вест Хэма” в лондонских дерби 2021/22 – две победы, ничья, поражение. Результаты “Арсенала” – победа, ничья, два поражения.

“Арсенал” не пропускал в трех последних домашних матчах АПЛ.

“Вест Хэм” взял только одно очко в трех последних поединках Премьер-лиги на выезде.

Последние пять матчей Арсенала и Вест Хэма

Арсенал

11.12 “Саутгемптон” 3:0 (АПЛ)

06.12 “Эвертон” 1:2 (АПЛ)

02.12 “Манчестер Юнайтед” 2:3 (АПЛ)

27.11 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)

20.11 “Ливерпуль” 0:4 (АПЛ)

Вест Хэм

12.12 “Бернли” 0:0 (АПЛ)

09.12 “Динамо” Загреб 0:1 (Лига Европы)

04.12 “Челси” 3:2 (АПЛ)

01.12 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

28.11 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)

Личные встречи

В марте прошлого сезона на “Лондон Стэдиум” команды сыграли 3:3, на “Эмирейтс” ранее “Арсенал” выиграл 2:1. “Вест Хэм” выиграл всего два из последних 26 матчей АПЛ против “Арсенала” (пять ничьих, 19 поражений).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 17 13 2 2 40-9 +31 41 2 "Ливерпуль" 16 11 4 1 45-12 +33 37 3 "Челси" 16 11 3 2 38-11 +27 36 4 "Вест Хэм Юнайтед" 16 8 4 4 28-19 +9 28 5 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27 6 "Арсенал" 16 8 2 6 21-22 -1 26 7 "Тоттенхэм" 14 8 1 5 16-17 -1 25 8 "Лестер Сити" 16 6 4 6 27-27 0 22 9 "Астон Вилла" 17 7 1 9 23-25 -2 22 10 "Вулверхэмптон" 16 6 3 7 12-14 -2 21 11 "Брентфорд" 16 5 5 6 21-22 -1 20 12 "Брайтон энд Хоув Альбион" 15 4 8 3 14-16 -2 20 13 "Кристал Пэлас" 16 4 7 5 22-22 0 19 14 Эвертон 16 5 3 8 20-28 -8 18 15 "Саутгемптон" 16 3 7 6 14-24 -10 16 16 "Лидс Юнайтед" 17 3 7 7 17-32 -15 16 17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13 18 "Бернли" 15 1 8 6 14-21 -7 11 19 "Ньюкасл" 16 1 7 8 17-34 -17 10 20 "Норвич Сити" 17 2 4 11 8-34 -26 10

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Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Ляказетт

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку – Райс, Соучек – Боуэн, Лансини, Форнальс – Антонио

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм от UA-Football

У “Арсенала” очень хорошие домашние показатели в этом сезоне, хорошие домашние показатели против “Вест Хэма” в целом, а “хаммерс” смогли выиграть всего один из пяти последних матчей АПЛ и не так удачно действуют на выезде. Но с другой стороны “Вест Хэм” не очень удобный соперник для “канониров” в стилистическом плане. Возможно, гостей устроит и ничья, но команды Артеты все же должна найти пути к воротам Фабианского. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.