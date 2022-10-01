Арсенал - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.10.2022

Чемпионат Англии, девятый тур

1 октября 2022. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 14:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Девятый тур Премьер-лиги открывает одно из самых принципиальных противостояниях – Дерби Северного Лондона, “Арсенал” против “Тоттенхэма”. Перчинки встрече добавляет и турнирное положение команд – это матч лидеров чемпионата.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Арсенал

В последнем туре чемпионата перед перерывом на матчи сборных “Арсенал” разгромил в гостях “Брентфорд” 3:0. В первом тайме по одному мячу положили Салиба и Жезус, а затем свой дебютный гол в АПЛ забил португальский новичок “канониров” Фабиу Виейра.

“Арсенал” играл против “Брентфорда” без Эдегора и Зинченко, но уверенно победил у соперника, которому в прошлом сезоне уступил. Для “Арсенала” это была шестая победа в семи турах.

Зинченко и Эдегор остаются под вопросом в игре против “Тоттенхэма”, как и Киран Тирни, получивший травму в расположении сборной Шотландии. По словам Артеты, все эти футболисты находятся в команде, но готовы ли они на 100% неизвестно. Точно пропустят матч с “Тоттенхэмом” Эмиль Смит-Роу, которому была проведена операция, и Мохамед Эльнени.

“Арсенал” не проигрывает на своем поле в АПЛ с апреля, в нынешнем сезоне команда Микеля Артеты уступила только на выезде “Манчестер Юнайтед” в равной игре. “Арсенал” заметно прибавил и Антонио Конте расхваливал своего соперника перед предстоящим матчем. “Канониры” подвижны и изобретательны в позиционных атаках, но немало мячей забивают и после стандартов. В новом сезоне больше “Арсенала” в АПЛ забили только “Манчестер Сити” и “Тоттенхэм”.

Тоттенхэм

“Манчестер Сити” и “Тоттенхэм” остаются двумя командами в чемпионате Англии без поражений. Команда Антонио Конте была на волоске от проигрыша в лондонском дерби с “Челси” (2:2), ничьей закончилось и дерби с “Вест Хэмом” (1:1). Одно поражение у “шпор” есть, но оно случилось в Лиге чемпионов, против “Спортинга” (0:2).

Вскоре после португальской неудачи “Тоттенхэм” разгромил в чемпионате “Лестер” (6:2). Эта игра примечательна тем, что Конте наконец отправил на лавку запасных форварда Сона, неудачно начавшего сезон. Воспитательная мера подействовала. Кореец вышел на поле во втором тайме и сделал сумасшедший хет-трик за 13 минут.

Не всегда в матче с “лисами” команда Конте была убедительна. В новой кампании “Тоттенхэму” пока редко удается доминировать в своих матчах, но за счет своевременных замен Конте, хорошей формы Кейна, детальной работе на стандартах и просто чистого индивидуального класса, “шпоры” в новом сезоне редко теряют очки. Однако к качеству игры вопросов много, в частности “Тоттенхэм” заметно страдает при эффективном прессинге соперника, как было заметно в первом тайме матча с “Челси”.

Конте не стал говорить, кто с определенностью пропустит матч с “Арсеналом”. Под вопросом Кулушевски, получивший травму в расположении сборной Швеции, также есть сомнения относительно Льориса, Дэвиса и Моуры.

Статистика команд, цифры и факты

15 из 20 последних голов в Дерби Северного Лондона забили нападающие. Девять из них на счету Кейна и Сона.

В целом Харри Кейн с 13 мячами остается самым результативным футболистом в истории дерби.

“Тоттенхэм” забил в новом сезоне семь мячей головой, это высший показатель в лиге.

“Арсенал” проиграл только один из последних 29 домашних матчей против “Тоттенхэма” (17 побед, 11 ничьих).

“Арсенал” не может сделать клиншит в восьми последних домашних матчах АПЛ.

“Тоттенхэм” забил хотя бы один гол в последних десяти матчах с “Арсеналом” во всех турнирах.

Матч “Арсенала” с “Тоттенхэмом” – четвертое по результативности противостояние в АПЛ (171 гол). В 60 матчах в среднем забивалось 2.85 гола за 90 минут.

Последние пять матчей Арсенала и Тоттенхэма

Арсенал

18.09 “Брентфорд” 3:0 (АПЛ)

08.09 “Цюрих 2:1 (Лига Европы)

04.09 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (АПЛ)

31.08 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)

27.08 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)

Тоттенхэм

17.09 “Лестер” 6:2 (АПЛ)

13.09 “Спортинг” 0:2 (Лига чемпионов)

07.09 “Марсель” 2:0 (Лига чемпионов)

03.09 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)

31.08 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 7 6 0 1 17-7 +10 18 2 "Манчестер Сити" 7 5 2 0 23-6 +17 17 3 "Тоттенхэм" 7 5 2 0 18-7 +11 17 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 6 4 1 1 11-5 +6 13 5 "Манчестер Юнайтед" 6 4 0 2 8-8 0 12 6 "Фулхэм" 7 3 2 2 12-11 +1 11 7 "Челси" 6 3 1 2 8-9 -1 10 8 "Ливерпуль" 6 2 3 1 15-6 +9 9 9 "Брентфорд" 7 2 3 2 15-12 +3 9 10 "Ньюкасл" 7 1 5 1 8-7 +1 8 11 "Лидс Юнайтед" 6 2 2 2 10-10 0 8 12 "Борнмут" 7 2 2 3 6-19 -13 8 13 "Эвертон" 7 1 4 2 5-6 -1 7 14 "Саутгемптон" 7 2 1 4 7-11 -4 7 15 "Астон Вилла" 7 2 1 4 6-10 -4 7 16 "Кристал Пэлас" 6 1 3 2 7-9 -2 6 17 "Вулверхэмптон" 7 1 3 3 3-7 -4 6 18 "Вест Хэм Юнайтед" 7 1 1 5 3-9 -6 4 19 "Ноттингем Форест" 7 1 1 5 6-17 -11 4 20 "Лестер Сити" 7 0 1 6 10-22 -12 1

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

“Арсенал” проиграл в мае “Тоттенхэму” в гостях 0:3, это была одна из определяющих игр за четвертое место. Но два последних поединка АПЛ на “Эмирейтс” были за “Арсеналом” – победы 3:1 и 2:1. Общая история встреч в АПЛ: 22 победы “Арсенала”, 15 “Тоттенхэма”, 23 ничьи.

Где смотреть Арсенал – Тоттенхэм

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Арсенал - Тоттенгем Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Ленгле – Эмерсон, Хейбьерг, Биссума, Бентанкур, Перишич – Кейн, Сон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Тоттенхэм от UA-Football

В Дерби Северного Лондона фактор своего поля часто имеет определяющее значение. “Арсенал” выиграл два последних домашних матча у “Тоттенхэма” против разных тренеров. Но в единственном противостоянии Артеты с Конте победа была за итальянцем. Предстоящий матч будет крайне интересным с тактической зрения. Для “Тоттенхэма” ничья будет приемлемым результатом, и именно с таким результатом заканчивались дерби “шпор” с “Челси” и “Вест Хэмом”. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.