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Арсенал - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.10.2022
Арсенал – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, девятый тур
1 октября 2022. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 14:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Девятый тур Премьер-лиги открывает одно из самых принципиальных противостояниях – Дерби Северного Лондона, “Арсенал” против “Тоттенхэма”. Перчинки встрече добавляет и турнирное положение команд – это матч лидеров чемпионата.
Арсенал
В последнем туре чемпионата перед перерывом на матчи сборных “Арсенал” разгромил в гостях “Брентфорд” 3:0. В первом тайме по одному мячу положили Салиба и Жезус, а затем свой дебютный гол в АПЛ забил португальский новичок “канониров” Фабиу Виейра.
“Арсенал” играл против “Брентфорда” без Эдегора и Зинченко, но уверенно победил у соперника, которому в прошлом сезоне уступил. Для “Арсенала” это была шестая победа в семи турах.
Зинченко и Эдегор остаются под вопросом в игре против “Тоттенхэма”, как и Киран Тирни, получивший травму в расположении сборной Шотландии. По словам Артеты, все эти футболисты находятся в команде, но готовы ли они на 100% неизвестно. Точно пропустят матч с “Тоттенхэмом” Эмиль Смит-Роу, которому была проведена операция, и Мохамед Эльнени.
“Арсенал” не проигрывает на своем поле в АПЛ с апреля, в нынешнем сезоне команда Микеля Артеты уступила только на выезде “Манчестер Юнайтед” в равной игре. “Арсенал” заметно прибавил и Антонио Конте расхваливал своего соперника перед предстоящим матчем. “Канониры” подвижны и изобретательны в позиционных атаках, но немало мячей забивают и после стандартов. В новом сезоне больше “Арсенала” в АПЛ забили только “Манчестер Сити” и “Тоттенхэм”.
Тоттенхэм
“Манчестер Сити” и “Тоттенхэм” остаются двумя командами в чемпионате Англии без поражений. Команда Антонио Конте была на волоске от проигрыша в лондонском дерби с “Челси” (2:2), ничьей закончилось и дерби с “Вест Хэмом” (1:1). Одно поражение у “шпор” есть, но оно случилось в Лиге чемпионов, против “Спортинга” (0:2).
Вскоре после португальской неудачи “Тоттенхэм” разгромил в чемпионате “Лестер” (6:2). Эта игра примечательна тем, что Конте наконец отправил на лавку запасных форварда Сона, неудачно начавшего сезон. Воспитательная мера подействовала. Кореец вышел на поле во втором тайме и сделал сумасшедший хет-трик за 13 минут.
Не всегда в матче с “лисами” команда Конте была убедительна. В новой кампании “Тоттенхэму” пока редко удается доминировать в своих матчах, но за счет своевременных замен Конте, хорошей формы Кейна, детальной работе на стандартах и просто чистого индивидуального класса, “шпоры” в новом сезоне редко теряют очки. Однако к качеству игры вопросов много, в частности “Тоттенхэм” заметно страдает при эффективном прессинге соперника, как было заметно в первом тайме матча с “Челси”.
Конте не стал говорить, кто с определенностью пропустит матч с “Арсеналом”. Под вопросом Кулушевски, получивший травму в расположении сборной Швеции, также есть сомнения относительно Льориса, Дэвиса и Моуры.
Статистика команд, цифры и факты
- 15 из 20 последних голов в Дерби Северного Лондона забили нападающие. Девять из них на счету Кейна и Сона.
- В целом Харри Кейн с 13 мячами остается самым результативным футболистом в истории дерби.
- “Тоттенхэм” забил в новом сезоне семь мячей головой, это высший показатель в лиге.
- “Арсенал” проиграл только один из последних 29 домашних матчей против “Тоттенхэма” (17 побед, 11 ничьих).
- “Арсенал” не может сделать клиншит в восьми последних домашних матчах АПЛ.
- “Тоттенхэм” забил хотя бы один гол в последних десяти матчах с “Арсеналом” во всех турнирах.
- Матч “Арсенала” с “Тоттенхэмом” – четвертое по результативности противостояние в АПЛ (171 гол). В 60 матчах в среднем забивалось 2.85 гола за 90 минут.
Последние пять матчей Арсенала и Тоттенхэма
Арсенал
- 18.09 “Брентфорд” 3:0 (АПЛ)
- 08.09 “Цюрих 2:1 (Лига Европы)
- 04.09 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (АПЛ)
- 31.08 “Астон Вилла” 2:1 (АПЛ)
- 27.08 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 17.09 “Лестер” 6:2 (АПЛ)
- 13.09 “Спортинг” 0:2 (Лига чемпионов)
- 07.09 “Марсель” 2:0 (Лига чемпионов)
- 03.09 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)
- 31.08 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|7
|6
|0
|1
|17-7
|+10
|18
|2
|"Манчестер Сити"
|7
|5
|2
|0
|23-6
|+17
|17
|3
|"Тоттенхэм"
|7
|5
|2
|0
|18-7
|+11
|17
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|6
|4
|1
|1
|11-5
|+6
|13
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|4
|0
|2
|8-8
|0
|12
|6
|"Фулхэм"
|7
|3
|2
|2
|12-11
|+1
|11
|7
|"Челси"
|6
|3
|1
|2
|8-9
|-1
|10
|8
|"Ливерпуль"
|6
|2
|3
|1
|15-6
|+9
|9
|9
|"Брентфорд"
|7
|2
|3
|2
|15-12
|+3
|9
|10
|"Ньюкасл"
|7
|1
|5
|1
|8-7
|+1
|8
|11
|"Лидс Юнайтед"
|6
|2
|2
|2
|10-10
|0
|8
|12
|"Борнмут"
|7
|2
|2
|3
|6-19
|-13
|8
|13
|"Эвертон"
|7
|1
|4
|2
|5-6
|-1
|7
|14
|"Саутгемптон"
|7
|2
|1
|4
|7-11
|-4
|7
|15
|"Астон Вилла"
|7
|2
|1
|4
|6-10
|-4
|7
|16
|"Кристал Пэлас"
|6
|1
|3
|2
|7-9
|-2
|6
|17
|"Вулверхэмптон"
|7
|1
|3
|3
|3-7
|-4
|6
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|7
|1
|1
|5
|3-9
|-6
|4
|19
|"Ноттингем Форест"
|7
|1
|1
|5
|6-17
|-11
|4
|20
|"Лестер Сити"
|7
|0
|1
|6
|10-22
|-12
|1
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Личные встречи
“Арсенал” проиграл в мае “Тоттенхэму” в гостях 0:3, это была одна из определяющих игр за четвертое место. Но два последних поединка АПЛ на “Эмирейтс” были за “Арсеналом” – победы 3:1 и 2:1. Общая история встреч в АПЛ: 22 победы “Арсенала”, 15 “Тоттенхэма”, 23 ничьи.
Где смотреть Арсенал – Тоттенхэм
Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Ленгле – Эмерсон, Хейбьерг, Биссума, Бентанкур, Перишич – Кейн, Сон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Арсенал – Тоттенхэм от UA-Football
В Дерби Северного Лондона фактор своего поля часто имеет определяющее значение. “Арсенал” выиграл два последних домашних матча у “Тоттенхэма” против разных тренеров. Но в единственном противостоянии Артеты с Конте победа была за итальянцем. Предстоящий матч будет крайне интересным с тактической зрения. Для “Тоттенхэма” ничья будет приемлемым результатом, и именно с таким результатом заканчивались дерби “шпор” с “Челси” и “Вест Хэмом”. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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