Боруссия Менхенгладбах - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, пятнадцатый тур

8 января. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах 21:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

Пропускать первыми – новая привычка “Баварии”. В восьми последних матчах Бундеслиги “Рекордмайстер” уступал соперникам в счете, но ни разу не проиграл. Три поединка завершились ничьими, еще пять – победами команды Ханси Флика.

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В игре против “Майнца” в прошлом туре “Бавария” уступала 0:2, и затем едва не пропустила третий, но выручили Нойер и штанга. Дальше “Рекордмайстер” включился в полную мощь и в итоге забил “Майнцу” пять безответных голов.

Почему “Бавария” не способна включаться в игру с первых минут? Сами футболисты теряются в догадках. Йозуа Киммих говорит о том, что делать камбэки каждый тур слишком изнурительно. В атаке у “Баварии” проблем нет – в 14 турах было забито 44 гола. Однако вместе с тем чемпион пропустил 21 гол – это только седьмой показатель в лиге.

У “Боруссии” Менхенгладбах другая проблема. “Жеребцы” удачно начинают поединки, но слишком часто упускают победы. Гладбах потерял уже 16 очков в Бундеслиге из-за того, что не мог удержать победный счет. По этому показателю “Боруссия” занимает неутешительное первое место в чемпионате.

В прошлом туре Гладбаху удалось минимально переиграть “Арминию” Билефельд (1:0). Удивительно, но для “Боруссии” это была только вторая игра в Бундеслиге без пропущенных голов. У “Баварии” тоже таких матчей пока только два.

Ханси Флик похвалил игру “Боруссии” перед матчем. “Они смело идут в атаку и у них есть наигранные комбинации в последней трети. Это очень быстрая команда, которая мало дает создать сопернику. Мне очень нравятся, как они играют”. Его визави Марко Розе, напротив, рассказывал о слабых местах “Баварии” и сказал, что его команда будет стараться воспользоваться проблемами в обороне гостей.

В игре с “Майнцев” в прошлом туре “Бавария” потеряла из-за травмы Сержа Гнабри. Также травмирован Рока. Хорошая новость – возвращение Комана. Следует ожидать изменения и на правом фланге защиты. Бенжамен Павар сильно сдал в последнее время, и в прошлой игре его сняли еще в перерыве. Вероятно, справа выйдет номинальный центрбек Зюле. Потери “Боруссии” – дисквалифицированный за плевок Маркус Тюрам и травмированный вингер/фулбек Валентино Лазаро. Основный правый защитник Рами Бенсебаини пока еще не полностью восстановился от последствий коронавирусной болезни, поэтому не способен провести полный матч.

Цифры и факты

С сезона 2014/2015 Гладбах имеет лучшие показатели против “Баварии” среди всех команд Бундеслиги: пять побед, две ничьи, пять поражений.

“Боруссия” Менхенгладбах остается одной из трех команд, которые обыгрывали “Баварию” Ханси Флика. Также это удалось по разу сделать “Байеру” и “Хоффенхайму”.

В сезоне 2020/21 Роберт Левандовски забивает гол каждые 57 минут. В ворота Гладбаха ему удалось забить “всего” четыре гола в 14 матчах.

“Бавария” не проигрывает в Бундеслиге 12 матчей. Это лучший показатель в чемпионате на данный момент.

“Бавария” набрала 18 очков в матчах, где проигрывала в счете, Гладбах потерял 16 пунктов с выигрышной позиции.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль, Плеа – Эмболо

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горетцка – Сане, Мюллер, Коман – Левандовски

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Бавария

В прошлом сезоне “Бавария”, в ее текущем состоянии, была бы крайне удобным соперником для “Боруссии”. Но и Гладбах в новой кампании крайне нестабилен. Победа над “Арминией” стала лишь второй для “жеребцов” в восьми последних турах Бундеслиги. Предсказуемый сценарий матча – Гладбах забьет первым, но “Бавария” еще в первом тайме отыграется, а после перерыва добьется победы. Однако ничейный результат не будет большой неожиданностью. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.