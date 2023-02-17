Бундеслига, 21-й тур

18 февраля. Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия Менхенгладбах – Бавария 16:30

Боруссия Менхенгладбах

Гладбах начало штормить ещё в конце ноября, но в новом году ситуация стала ещё хуже. Разгромный проигрыш от "Герты" (1:4) на прошлых выходных был очень показательным. "Боруссия" забила первой со стандарта, с чем у них полный порядок в этом сезоне, а затем бесславно провалила вторую половину.

Это был не единичный случай бездарной игры команды Даниэля Фарке. Полностью равная игра с худшей командой Бундеслиги "Шальке" (0:0), минимально поражение от ещё одного аутсайдера "Аугсбурга" (0:1). Такими темпами "жеребцы" скоро будут бороться не за место в Европе, за выживание. В обоих направлениях дорога составляет 9 пунктов. Пришло время определиться, куда "Боруссия" будет двигаться.

У Гладбаха всегда получалось шокировать "Баварию", даже когда они шли совсем плохо. Но для совершение новой сенсации придётся постараться. Любимчик тренера Юлиан Вайгль отбыл дисквалификацию, но из-за кишечной инфекции вряд ли будет готов выйти в старте. Правый защитник Джо Скалли всё ещё страдает от мышечной травмы. Тюрам не тренировался всю неделю из-за проблем с икроножной мышцей, но на важный матч должен быть в старте.

Бавария

"Бавария" тоже не очень удачно начала 2023-й год, потеряв очки в трёх турах кряду. Это позволило конкурентам наверстать упущенное – "Унион" всего в одном пункте, выигравшая все матчи после рестарта дортмундская "Боруссия" отстаёт на 3 очка. Права на ошибку нет, а тут выезд в Менхенгладбах, с которым у Нагельсманна серьёзные проблемы. Будучи тренером "Баварии", Юлиан взял лишь 2 ничьи в 4 матчах против Гладбаха по всех турнирах.

Но судя по последним неделям, на этот раз мюнхенцы должны справиться с "Боруссией". Последние 4 матча во всех турнирах "Бавария" выиграла. На этой серии трижды Зоммер закончил игру без пропущенных, и два раза победы были разгромными. Победа в Париже (0:1) в Лиге Чемпионов во вторник была полностью заслуженной, хоть и отняла немало сил.

Герой матча с "ПСЖ" Кингсли Коман под вопросом из-за мышечного повреждения. Вряд ли французом станут рисковать перед "Унионом" и ответной игрой с Парижем. Садио Мане вернулся в тренировкам, но пока не готов вернуться на поле. Ян Зоммер впервые сыграет против бывшей команды после январского трансфера в "Баварию". Напомним, в первом круге Зоммер сделал 19 сэйвов в матче против "Баварии", удержав для Гладбаха ничью.

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Статистика и факты

4 матче без голов после рестарта кампании – худший отрезок для Тюрама в этом сезоне

Гладбах чаще всех в истории побеждал "Баварию" (27 раз)

Мусиала – второй игрок Бундеслиги по количеству результативных действий (17)

Нагельсманн не побеждал Гладбах в 4 последних матчах. Самый трудный соперник за время работы наставника в "Баварии"

Зоммер провёл 335 матчей за Гладбах до перехода в "Баварию" этой зимой

Личные встречи

"Боруссия" чаще всех в истории побеждала "Баварию" – 27 раз в 109 матчах. Это касается даже современной истории: с 2011-го года Гладбах во встречах с "Баварией" имеет полный паритет – 9 побед, 5 ничьих, 9 поражений.

Ориентировочные составы

Боруссия М: Омлин – Лайнер, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Крамер, Коне – Хофманн, Штиндль, Плеа – Тюрам

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт – Канселу, Киммих, Мусиала, Дэвис – Сане, Мюллер – Чупо-Мотинг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия М – Бавария от UA-Футбол

Гладбах сейчас слишком уязвим для того, чтобы создать "Баварии" проблемы. Без Яна Зоммера страховать проходной двор в обороне больше некому. Тюрам после ЧМ не похож на себя начала сезона, закончив 4 последних матча без голов. Так что ждём побоища. Ставка: победа "Баварии" + тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.32.