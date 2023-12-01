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Тренер Ордеца остается. Бохум продлил контракт с наставником

Германия

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года

Тренер Ордеца остается. Бохум продлил контракт с наставником

Фото: ФК Бохум

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"Бохум" продлил контракт с главным тренером команды Томасом Лечем.

Новое трудовое соглашение с 55-летним специалистом будет действовать до 30 июня 2026 года, сообщает клубная пресс-служба.

Леч возглавил клуб из одноименного года в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне "Бохум" занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе команды - 10 набранных очков в 12 матчах.

Напомним, за "Бохум" на правах аренды выступает экс-защитник сборной Украины Иван Ордец. Его контракт принадлежит московскому "Динамо".

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Источник:
ФК Бохум
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