Тренер Ордеца остается. Бохум продлил контракт с наставником

"Бохум" продлил контракт с главным тренером команды Томасом Лечем.

Новое трудовое соглашение с 55-летним специалистом будет действовать до 30 июня 2026 года, сообщает клубная пресс-служба.

Леч возглавил клуб из одноименного года в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне "Бохум" занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе команды - 10 набранных очков в 12 матчах.

Напомним, за "Бохум" на правах аренды выступает экс-защитник сборной Украины Иван Ордец. Его контракт принадлежит московскому "Динамо".