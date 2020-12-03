Заря - Лестер. Анонс и прогноз на матч

"Никто не имеет права запретить нам мечтать", - сказал на предматчевой пресс-конференции Виктор Скрипник. Вот только мы не знаем, насколько луганчане готовы приложить силы для воплощения своей мечты в жизнь, а может еще парят в облаках после крупной победы недельной давности над АЕКом. Английские клубы традиционно одни из самых неудобных соперников для украинских команд, а "Лестер" с его компактной игрой и быстрыми переходами из обороны в атаку, тем более. Конечно, мы верим в "Зарю", пока есть шансы на выход в плей-офф, значит надо сражаться.

Лига Европы. Пятый тур

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье)

Главный судья: Еспен Эскас (Норвегия)

Заря (Луганск, Украина) 19:55 Лестер Сити (Англия)

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В хорошем расположении духа подходят к игре с "лисами" подопечные Скрипника. Три матча без поражений, после ничьи в УПЛ с "Ворсклой" (0:0), "бело-черные" разгромили в ЛЕ "АЕК" (3:0), а затем снова в УПЛ разобрались с "Минаем" (3:0). Действительно очень убедительно выглядят луганчане, много атакуют, реализуют свои моменты, а еще важно, что не пропускают.

Есть повод для оптимизма у болельщиков "Зари". После неуверенных и даже нескольких провальных матчей в сентябре и октябре, постепенно Скрипник вывел команду на достойный уровень. Заслуживают внимания самоотдача и взаимопонимание луганчан, а также умение подловить соперника на ошибке. Неслучайность этих выводов должны подтвердить "бело-черные" в игре с "Лестером".

Подопечные Брендана Роджерса наоборот, сейчас на спаде. Судя по результатам, так вообще нечем гордиться "лисам". Сначала "Ливерпуль" разгромил "Лестер" 3:0, затем валидольная ничья с "Брагой" 3:3 и, наконец, скромный "Фулхэм" в прошлый понедельник обыграл "Сити". Между прочим, на день больше отдыхала "Заря" после матча УПЛ и более свежей примет гостей из Англии.

Вполне возможно, что "Лестер" сыграет не основным составом, постарается поберечь силы на АПЛ. Задачу выхода из группы Лиги Европы "лисы" уже решили, поэтому могут пожертвовать (условно, конечно) матчем в Запорожье.

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Напомним, что "Заря" имеет в своем активе три победы в групповой стадии Лиги Европы, это немного, но опыта уже достаточно у луганчан. Обыграны были в 2017-м "Атлетико" 1:0 и "Герта" 2:1, а также, мы уже вспоминали, что неделю назад АЕК уступил "Заре". Интересно, что луганчане довольно бескомпромиссная команда в групповом раунде ЛЕ - последняя ничья состоялась еще в 2016-м в матче с "Фейеноордом" 1:1. Всего две ничьи расписали "бело-черные" на этой стадии турнира, при 11 поражениях.

СТАТИСТИКА

"Заря" и "Лестер" между собой провели всего один матч. В октябре этого года английский клуб разгромил соперника из Украины 3:0. Больше "лисы" не встречались с украинскими командами.

А вот "Заря" в 2016-м дважды играла с "Ман Юнайтед" (опять же в группе Лиги Европы). В Англии поражение 0:1, в Украине - 0:2.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У Скрипника больше проблем с травмированными игроками, очень будет не хватать Хомченовского, Цвека, Гречкина и Махарадзе, а также дисквалифицированного Вернидуба, его в центре обороны должен заменить Иванисеня. Казаков под вопросом. Роджерс не может рассчитывать на Амартея. Под вопросом Кастань, только восстановились после травмы и вряд ли готовы Ндиди и Сеюнджю. При этом можно ожидать, что кое-кто из молодежи сыграет за гостей и даст отдохнуть игрокам основы.

Заря: Шевченко - Фаворов, Абу Ханна, Иванисеня, Цыганикс - Юрченко, Перович, Кочергин, Назарина - Кабаев, Громов.

Лестер: Шмейхель - Джастин, Эванс, Фофана - Томас, Чоудхери, Тилеманс, Олбрайтон - Ундер, Мэддисон - Ихеаначо.

ПРОГНОЗ

Можно ожидать осторожный первый тайм, каждый из соперников будет следить и выжидать хода оппонента, форсировать события не имеет смысла. Тем более, что "Заря" сильнее проводит второй тайм, скорее всего, все самое интересное произойдет после перерыва. Вряд ли мы увидим много забитых голов, с большой вероятностью команды обменяются точными выстрелами. Как бы не хотелось, чтобы луганчане победили, но придется довольствоваться компромиссом. Прогноз: ничья 1:1.