Обеспечив себе путёвку на Евро-2024 в прошлом туре, лидер группы F Бельгия в понедельник примет сборную Швецию, которая тоже сохраняет надежду на квалификацию.

Отбор к Евро-2024. Группа F, 7-й тур

Брюссель, стадион короля Бодуэна

Бельгия – Швеция 21:45

Трансляция – Megogo

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Бельгия

В пятницу Бельгия в очередной раз досрочно прошла квалификацию Евро, добыв пятую победу в 5-ти последних тура. Впрочем, победа в Австрии (2:3) была далёкой от уверенной, и дело не только в счёте. Хозяева здорово повозили "красных дьяволов", рецепт победы которых заключался в топовой форме Лукаку и Лукебакио, приправленных долей удачи.

Тедеско очевидно прибегнет к ротации, раз результат уже на втором месте. Но кадровый резерв ограничен из-за травм, потому новой 11-тки ждать не стоит. Плюс тот же Ромелу Лукаку после 10 голов в 9 последних матчах за сборную и клуб настроен закончить отбор в статусе лучшего бомбардира соревнования. Так что условного Батшуайи или даже Опенду мы на острие вряд ли увидим с первых минут.

В свете длительной травмы Куртуа первым номером ненадолго стал Кун Кастельс, но вратарь "Вольфсбурга" заболел и был отправлен домой. Потому место в воротах займёт Зельс из "Страсбура". Энергичный Амаду Онана отбывает дисквалификацию после удаления в прошлой туре. Его место в старте должен занять юный Артюр Вермерен.

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Швеция

На фоне слегка расслабленной команды Бельгии мы увидим сверхмотивированную сборную Швеции, которая отчаянно жаждет очков. В понедельник подопечные Янне Андерсон попытаются зацепиться за последнюю возможность побороться за место в топ-2, хотя 7 пунктов отставания от Австрии даже при игре в запасе оставляет не так много шансов.

Если в параллельном матче австрийцы в Баку справятся с командой Азербайджана, то "сине-жёлтые" не смогут подняться выше третьего места. Вместе с этим отпадёт и возможность выйти на Евро в седьмой раз подряд. Положение в Лиге наций таково, что претендовать на матчи плей-офф будет трудно.

Андерссон пытался отказаться от неизменной схемы 4-4-2, но последние неудачи вернули тренера к классике. Огромной потерей стала травма форварда "Ньюкасла" Александера Исака. В остальном команда в боевой готовности.

Ориентировочные составы

Бельгия: Зельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теате – Тилеманс, Мангаля, Вермерен – Лукебакио, Лукаку, Доку



Швеция: Ольсен – Вальквист, Линделеф, Лагербильке, Аугустинссон – Кулусевски, Экдаль, К. Ольссон, Карлссон – Классон, Дьокереш

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бельгия – Швеция от UA-Футбол

Бельгия остаётся очевидным фаворитом противостояния, тем более на своём поле. Тем не менее, результат "красные дьяволы" себе уже обеспечили, потому на их мотивацию положиться трудно. Особенно, если Тедеско пойдёт на эксперименты в составе. Шведам же очень нужна победа, потому им придётся форсировать игру и искать пути к успеху самостоятельно. Свой гол они найти обязаны, особенно в случае ротации хозяев в линии обороны. Ставка: обе забьют с коэффициентом 1.85.