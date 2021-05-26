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FAVBET: В финале Лиги Европы будут послематчевые пенальти и выбежит болельщик

Лига Европы
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Эксперты компании оценивают возможность необычных событий в нынешнем финале Лиги Европы

FAVBET: В финале Лиги Европы будут послематчевые пенальти и выбежит болельщик

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

26 мая, в среду, состоится финал Лиги Европы между Вильярреалом и Манчестер Юнайтед. Фаворит встречи - английский клуб. FAVBET отдает предпочтение "дьяволам" и не верит, что Вильярреал что-то предложит сопернику. Но финал - особый матч с особой атмосферой и настроем на игру. Для испанского коллектива он еще и первый в истории, поэтому однозначно они отдадут все силы на поле ради победы.

Кроме самой борьбы за титул, финал крупных футбольных турниров сопровождается интересными событиями. Например, эксперты FAVBET не сомневаются, что рефери хотя бы раз воспользуется помощью VAR. Неплохие шансы дают на то, что игра завершится серией послематчевых пенальти, а также считают возможным, что на поле выбежит болельщик, по примеру, матча Гранада - Манчестер Юнайтед.

Посмотрим, что из этого осуществится уже в среду. Следи за финалом Лиги Европы и будь внутри игры.

FAVBET: В финале Лиги Европы будут послематчевые пенальти и выбежит болельщик - изображение 1

  • Арбитр воспользуется VAR – 1.45
  • Будут послематчевые пенальти – 7
  • Во время игры на поле выбежит болельщик - 10
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В статье: Вильярреал Манчестер Юнайтед Прогнозы
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