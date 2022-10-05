Рома - Бетис: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.10.2022

"Рома" – "Бетис" – центральный матч четверга в Еврокубках. Амбициозные команды, выигравшие трофей в сезоне 2021/22 (Лигу Конференций, Кубок Испании), отличные болельщики, именитые тренеры. Более того, Жозе Моуриньо и Мануэль Пеллегрини не ладят и часто атаковали друг друга острыми высказываниями. Правда, в последние годы оба успокоились и сейчас хвалят друг друга. Тем не менее, амбиции и желание проявить себя против такого соперника велики.

6 октября. 22:00. Лига Европы. Группа С. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Бетис"

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

Когда-то Моуриньо заявлял, что никогда не пошел бы из мадридского "Реала" в "Малагу", укалывая "у некоторых нет выбора", после смены Пеллегрини на Гвардиолу говорил: "Наконец-то у "Манчестер Сити" хороший тренер". Бурно праздновал гол перед Пеллегрини, за что последний не пожал ему руку и говорил об отсутствии этики. Мануэль укалывал Жозе за его скучный оборонительный футбол, Жозе через несколько лет говорил, что "Вест Хэм" Мануэля играет в футбол 19-го века.

В принципе, и сегодня чилиец уколол португальца. Вспомнив о тех словах насчет "Малаги" и заявив, что приходом в "Рому" Моуриньо сделал точно то же, и более того - поступил взросло, выбрал красивый вызов. В целом же, правда, назвал Моура великолепным тренером, принесшим команде явный качественный скачок, и даже клубу, уже способному подписывать игроков уровня Пауло Дибалы. Моуриньо также назвал оппонента великолепным тренером и хвалил за ясную футбольную философию.

В целом обе команды в хорошем настроении. "Бетис" с семью победами и двумя поражениями в девяти матчах во всех турнирах с разницей мячей 15:6. В лиге четвертый, в группе Лиги Европы первый с шестью очками. Хотя не сказать, что играет особо ярко. Лишь два матча выиграл с разницей более одного мяча, по владению мячом и по ударам по воротам в Примере середняк. А в последних матчах вдруг начал пропускать - четыре в трех. Но в целом стабилен и силен.

Даже поражением в гостях от "Сельты" (0:1) Пеллегрини, капитан команды Хоакин Санчес и президент клуба Анхель Харо довольны. Отмечая сохранение лица, структуры команды, гордясь ее игрой. Несмотря на игру вдесятером уже с 20-ой минуты, "вердибланкос" доминировали, и героем матча стал вратарь соперника.

Сезон "Ромы" менее ровный. Она уже терпела два поражения подряд - 0:4 от "Удинезе", 1:2 от "Лудогорца". Одержала лишь одну легкую победу в сезоне. Пропустила десять мячей в десяти матчах, в том числе девять в последних шести. По владению мячом и ударам по воротам также сера. Вместе с тем, и она довольна последним поражением (0:1), поскольку переиграла "Аталанту" по ударам по воротам со счетом 21:4. Да и после этого устроила камбек в гостях против "Интера" - 2:1.

Ясно, что 14-ая команда Серии А по владению мячом доминировать не любит. Пеллегрини и называет ее типичной командой Моуриньо - с обороной и резкими контратаками. Вот и доминирование дома против "Аталанты" завершилось поражением, а игра от обороны в гостях против "Интера" - победой. Зато она очень опасна в контратаках и "стандартах". Акцент "Бетиса" же наоборот, на позиционной атаке. Его защитник Херман Пеццелла говорит, что команда не умеет играть на ничью вовсе.

Интересно, что наставник Пеццеллы - не просто итальянского происхождения, а выходец из римской семьи. Пеллегрини знает итальянский, проходил тренерские курсы в знаменитой академии в Коверчано, заявил, что обожает Рим и даже был близок к приходу в "Рому" несколько лет назад.

Кадры

Наименее ясна ситуация в атаке "Бетиса". Хуанми вылетел надолго, лучший бомбардир Иглесиас с шестью голами в лиге в ЛЕ не играл еще ни минуты. Вернулся Фекир, но неясно, готов ли к игре с первых минут. Скорее автор двух голов ХИКу Виллиан Жозе выйдет в атаке. А вместе с ним - забивавшие "Лудогорцу" атакующие хавбеки Хоакин, Каналес и Энрике. В обороне же справа борются Руибаль и Морено, а удаленный против "Сельты" центральный Луис Фелипе ближе к скамейке.

У "Ромы" под большим вопросом капитан Лоренцо Пеллегрини, игравший через боль против "Интера". Моуриньо заявил, что решать будет игрок. Скорее всего, придется искать ему замену и отказываться от игры с "фальшивой девяткой", опробованной в Милане. Забивший с той позиции Дибала отойдет назад, а в центре атаки в схеме 3-4-2-1 появится либо Абрахам, либо Белотти. Андреа забил свой последний гол "ХИКу" 15-го сентября, а Тэмми - за три дня до этого "Эмполи".

Возможна замена левого латераля Спинаццолы на Залевски.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Кристанте, Матич, Залевски, Дзаньоло, Дибала, Белотти

"Бетис": Браво, Руибаль, Пеццелла, Руис, Миранда, Гуардадо, Акуку, Энрике, Каналес, Хоакин, Жозе

Статистика

В первых двух турах группового турнира Лиги Европы "Бетис" переиграл ХИК в гостях со счетом 2:0 и "Лудогорец" дома со счетом 3:2. "Рома" же уступила "Лудогорцу" в Болгарии со счетом 1:2 и переиграла ХИК дома со счетом 3:0

"Рома" и "Бетис" не встречались никогда. А вот Моуриньо и Пеллегрини - 15 раз. Восемь побед на счету первого, четыре - второго, три матча завершились вничью. Впрочем, в последних восьми матчах результат абсолютно равный - по три победы и две ничьи

В четырех первых матчах "Бетиса" против итальянских команд - "Милана" и "Болоньи" - побеждали исключительно хозяева. Но во второй попытке против "россонери" была одержана победа на "Сан Сиро" - 2:1, а дома удержана ничья 1:1. Случилось это в групповом турнире Лиги Европы в сезоне 2018/19

"Рома" встречалась с испанскими командами 39 раз. Результаты - 13 побед, пять ничьих и 21 поражение. Дома ее результаты - восемь побед, две ничьи и девять поражений

В последних 13-ти матчах во всех турнирах с участием "Бетиса" была зафиксирована лишь одна ничья. 0:0 в гостях против мадридского "Реала" в мае. Лишь одна ничья была зафиксирована в последних 12-ти матчах с участием "Ромы" - 1:1 в гостях против "Ювентуса" в августе

В восьми из последних девяти матчей Лиги Европы с участием "Ромы" забивалось более трех мячей. Сама она забивала как минимум два гола в восьми из своих десяти предыдущих матчей в турнире

В Виго в воскресенье "Бетис" выполнил всего три фола, но получил три желтые и одну красную карточку

Прогноз: Рома - Бетис 2:2

Харо желает занять первое место в группе и побольше отдохнуть в феврале. Моуриньо говорит, что его команде нужны очки. Оба и Мануэль Пеллегрини отмечают великолепную атмосферу на "Олимпико", с нетерпением ожидают начала матча, ожидают особенный вечер, в котором "все хотят участвовать" (Харо). Причем все заявляют, что желают доминировать. Учитывая ослабление обороны команд в последнее время, можно ставить на яркую ничью. Хотя и ничьи у обеих редки.