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ПСВ - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 27.10.2022

Лига Европы
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Голландцы попытаются отобрать очки у неудержимых "канониров"

ПСВ - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 27.10.2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Встреча Лига Европы между "ПСВ" и "Арсеналом" не имеет фактически никакого турнирного значения для "канониров" - они уже точно пройдут в весеннюю стадию соревнования. Вопрос остается лишь в том, какое место будут занимать подопечные Артеты после окончания группового этапа - первое или второе. В случае победы сегодня - они на сто процентов лидеры. Конечно, мотивация сделать шестой тур формальностью не может не привлекать лондонцев.

Содержание

Лига Европы 2022/23, 5-й тур

27.10.2022, 19:45, стадион "Филлипс" (Эйндховен)

Судья: М. Ди Белло (Италия)

Трансляция: MEGOGO

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ПСВ

Путь голландцев в Лиге Европы текущего сезона достаточно неоднозначен. В первом туре соревенования команда сыграла вничью с "Буде-Глимтом" (1:1), а второй был перенесен и проведен только на прошлой неделе. Следуя хронологии, перейдем к третьему матчу, в котором клуб из Эйндховена разромил "Цюрих" (5:1). Тогда "красно-белые" продемонстрировали все прелести своего скоростного футбола, активного прессинга и быстрого перехода из обороны в атаку.

В ответном поединке с швейцарцами "ПСВ" не стал придумывать ничего нового и переиграл соперника со счетом 5:0. После этого казалось, что уровень команды позволит играть на равных с "Арсеналом", но не тут то было. Во встрече перенесенного второго тура, которая состоялся на прошлой неделе, лондонцы хоть и с минимальным счетом, но переграли "ПСВ". Нельзя сказать, что этот матч дался "канонирам" тяжело, но с реализацией было точно не все хорошо.

Ориентировочный состав: Бенитес – Мвене, Рамаллю, Обиспо, Макс – Сангаре, Гутьеррес – Симонс, Верман, Гакпо – Тил.

Арсенал

Команда Артеты уже решила вопрос о выходе в весеннюю стадию турнира, и теперь остается посоревноваться лишь за первое место в группе. Конечно, это уже не имеет серьезного значения, и предсказуемо, что лондонцы будут играть вторым составом. Вместе с этим стоит вспомнить, что и в предыдущих встречах Лиги Европы клуб играл скамейкой запасных. Следует отметить, что результаты от этого не страдали - ни одного очка в четырех турах не потеряно.

Ранее "Арсенал" справился с "Цюрихом" (2:1) и дважды переиграл "Буде-Глимт": со счетом 3:0 дома и 1:0 на выезде. Затем состоялся поединок перенесенного второго тура с "ПСВ", и в нем "канониры", как уже вспоминалось, одержали минимальную победу (1:0). Конечно, намного более важной задачей для Артеты сейчас является АПЛ, поэтому завтра мы можем увидеть на поле игроков еще более глубокого запаса, чем в прошлых поединках.

Ориентировочный состав: Тернер – Томмиасу, Холдинг, Габриэл, Тирни – Сака, Локонга, Джака, Виейра – Нкетиа, Жезус.

Ставки и коэффициенты

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Прогноз от сайта UA-Football

Как уже написано выше, сегодняшний поединок "Арсенала" имеет минимальное турнирное значение, поэтому мотивация лондонцев не будет слишком высокой. "ПСВ" же наоборот имеет серьезную задачу - закрепиться на втором месте и не пропустить вперед "Буде-Глимт". Принимая во внимание достаточно пресную игру "канониров" в воскресном поединке против "Саутгемптона", можно поверить в успех "ПСВ" сегодня вечером. Прогноз: победа "ПСВ", ТМ 2,5.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы ПСВ (Эйндховен)
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