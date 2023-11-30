Аталанта - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.11.2023

"Аталанта" уже обеспечила себе выход из группы D Лиги Европы. Но она желает и обеспечить первое место для того, чтобы, как говорит Джан Пьеро Гасперини, до марта думать лишь о чемпионате. Для этого хватит ничьей против "Спортинга". Рубен Аморим же называет чемпионат приоритетом, а в ЛЕ желает думать не о первом месте, а вначале об обеспечивании выхода. В какую игру выльются такие мысли?

30 ноября. 19:45. Лига Европы. Группа D. Пятый тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Спортинг"

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Состояние команд

1 Аталанта 4 3 1 0 7-3 10 2 Спортинг 4 2 1 1 6-5 7 3 Штурм 4 1 1 2 4-5 4 4 Ракув 4 0 1 3 2-6 1

Команды из Бергамо и Лиссабона считались явными фаворитами группы и на данный момент свой статус подтверждают. Но "Штурм" отстает от вторых ненамного и, скорее всего, именно его матч в гостях против "Спортинга" в последнем туре будет решающим. Матч пятого тура кажется для лиссабонцев менее важным, поскольку в нем цель - лишь удержать второе место.

Подходят они к матчу не в лучшей форме. Хотя и победили в уик-энд в Кубке со счетом 8:0. Но ведь команду из четвертого дивизиона. А до этого проиграли дерби "Бенфике", ведя в счете, но пропустив дважды в добавленное время, переиграли "Ракув" дома лишь со счетом 2:1, хотя играли в большинстве с 12-ой минуты, пропустили по два мяча дома от скромных "Эштрелы" (3:2) и "Фаренсе" (4:2).

"Аталанта" также не в лучшей. В четвертом туре ЛЕ дома против "Штурма" забила лишь однажды и силами центрального защитника. В последних трех турах Серии А набрала лишь одно очко. Хотя проиграла очень сильным соперникам - "Интеру" и "Наполи", и играла с ними на равных. Но обоим уступила дома. А в гостях играла откровенно плохо и вытащила ничью с "Удинезе" лишь в добавленное время.

Аморим признает, что в первом матче между командами его подопечные не сумели противостоять прессингу "Аталанты", играли слишком несобранно и поспешно. Призывает действовать более зрело, организованнее в игре без мяча и агрессивнее в контратаках. Даже заявил, что нужно действовать "по-итальянски". Считает, что на этот раз удалось подготовиться лучше.

Гасперини же говорит о лучшем первом тайме в сезоне тогда, но менее удачном втором и в целом о неровности между таймами своей команды в последнее время. А также о индивидуальных ошибках. Он также думает, что ему не удастся удивить соперника тактически настолько, насколько сделал это в первом матче.

Последние матчи команд

Кадры

Кадровая ситуация "Аталанты" в обороне сложна. Паломино, Толой, а теперь и Дзаппакоста вылетели. Автор гола в ворота "Штурма" Джимсити в заявке, но заболел. В заявке и Колашинац, но и он под вопросом. Против "Наполи" дебютировал за первую команду, выйдя на замену, 20-летний Бонфанти. Потеря также в атаке - Де Кетеларе.

Зато возвращается важнейший последний опорник Де Роон. Хотя, возможно, в итоге его придется отодвинуть в оборону. Тогда в центре поля выйдет Пашалич.

Главный форвард Скамакка в последнее время сильно разочаровывает и в сборной, и в клубе. Против "Наполи" в субботу вышел лишь на замену. Должен получить шанс сегодня. Должен вернуться в состав и первый вратарь Муссо после грубой голевой ошибки Карнезекки в субботу.



У "Спортинга" вылетел игрок ротации опорник Браганса. Глухой запасной левый защитник Фреснеда также травмирован. А вот ситуация вокруг вингера Эдвардса важнее. Он попал в автокатастрофу в среду утром. Не пострадал, но не факт, что готов выйти с первых минут. Паулинью и Тринкау - претенденты на выход.

Лидер команды Гонсалвеш и главный форвард Дьокереш с двумя голами в Лиге Европы нынешнего сезона каждый. Последний забивал как раз "Аталанте" в первом матче. С пенальти.

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Холм, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Коопмейнерс, Лукман, Скамакка

"Спортинг": Адан, Сент-Жюст, Инасиу, Коатес, Эшгайю, Хьюлманд, Морита, Рейс, Гонсалвеш, Паулинью, Дьокереш

Цифры и факты

"Аталанта" и "Спортинг" встречались шесть раз. Пять из них - в Кубке Кубков и один - в Лиге Европы нынешнего сезона. Результаты основного времени этих матчей - три победы первой, две ничьи и одна победа второго. Два матча в Бергамо завершились со счетом 2:0 в пользу хозяев, матч нынешнего сезона в Лиссабоне - со счетом 2:1 в пользу гостей

"Аталанта" проиграла лишь два из 18-ти последних матчей Лиги Европы, не считая Квалификацию (11 побед и пять ничьих). Один из них - дома. "Спортинг" в основное время выиграл лишь три из последних 11-ти таких (пять ничьих и три поражения), две из побед - в гостях

Результаты "Спортинга" на выезде против итальянских команд в Еврокубках - четыре ничьи и 12 поражений. В предыдущем сезоне он уступил "Ювентусу" в Турине со счетом 0:1 в четвертьфинале Лиги Европы

"Аталанта" забивала в девяти своих последних матчах во всех турнирах и в 19-ти из последних 20-ти. "Спортинг" забивал в последних 26-ти. Последней командой, не пропускавшей от обеих, был "Ювентус"

Прогноз: Аталанта - Спортинг 2:2

Гасперини заявляет, что нельзя играть на ничью, и игра важна как проверка уровня. Да и говорит, что команде вообще сейчас нужны любые победы. "Интер" и "Наполи" наказали ее за грубые ошибки, но "Спортинг" не совсем того уровня и не в такой форме. С другой стороны, в предыдущем сезоне он лучше играл в гостях, в контратаках, чем дома, про что вспомнил Аморим. Сегодня в гостях.

Будет интересно, скорее всего, обе пропустят. Вряд ли "Спортинг" способен выиграть. Ничья или победа "Аталанты" - более реальные варианты. Если бы бергамцы еще не обеспечили себе выход из группы - можно было бы ставить на их победу увереннее.