Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.05.2023

"Барселоне" осталось добыть три победы, чтобы отпраздновать чемпионство. В то же время для "Осасуны" чемпионат глубоко вторичен - в субботу ей играть финал Кубка против "Реала", и все соцсети красных забиты именно этим. Причин отдавать последние силы на "Камп Ноу" у гостей нет, и, что греха таить, это обещает довольно простой матч для команды Хави.

Примера. 33-й тур

2 мая. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 20:30 "Осасуна"

Арбитр: Хавьер Иглесиас Вильянуэва

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

У "Барселоны" хватает хороших новостей и помимо 11 очков гандикапа над "Реалом" в таблице. Так, вернулись в строй де Йонг, Педри и Дембеле, которых страшно не хватало в марте-апреле.

Также важно, что сине-гранатовые подходят к "Осасуне" не особо уставшими. В прошлом туре "Бетис" остался вдесятером уже на 33-й минуте, что гарантировало "Барсе" легкие 4:0. При этом Хави уже в середине второго тайма начал снимать с игры лидеров - вероятно, состав на "Осасуну" будет самый боевой.

24 - Teams with the most clean sheets in a single LaLiga season:



26 - Deportivo de La Coruña 1993/94 (38 matches).

24 - Atlético de Madrid 2015/16 (38)

24 - Barcelona 1986/87 (44)

24 - BARCELONA 2022/23 (32)



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У "Барсы" лучшая домашняя статистика в текущей Ла Лиге, а еще она в 2023 году пропускала дома только от грандов - "МЮ" и "Реала". Представляете сложность задачи, стоящей перед "Осасуной"? И это при том, что гостям еще и невыгодно выкладываться на 101% завтра на "Камп Ноу".

Новости "Осасуны"

В субботу "Осасуне" играть финал Кубка - первый для нее с 2005 года. Если для "Реала" матч за титул - привычная история, то Памплона только о нем и говорит. Соответственно, ждем ротацию.

Турнирных задач в Ла Лиге у команды Ягобы Аррасате нет - она 8-я почти без еврокубковой перспективы. В последних 5 матчах у "Осасуны" 3 победы, но вряд ли "Барсе" стоит переживать. Памплона била кризисный "Бетис" (3:2), а еще скромные "Кадис" (1:0) и "Эльче" (2:1). В то же время более статусный и серьезный "Ла Реал" ее уверенно снес - 2:0.

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Что может "Осасуна" на "Камп Ноу"? Зависит от настроя и самоотдачи. Без них - ничего. Если же команда сыграет на максимуме, то это будет означать плотный прессинг, низкий и жесткий защитный блок, контратаки. Просто напугать Памплону не выйдет - у нее 19 очков на выездах в Ла Лиге. Но, повторимся, прежде всего нужна самоотдача.

"Барселона" - "Осасуна": статистика личных встреч

В первом круге "Барсу" в Памплоне подвел Левандовский, заработавший красную, но каталонцы проявили характер и выгрызли победу - 2:1.

Если же говорить о матчах на "Камп Ноу", то здесь "Осасуна" последний раз побеждала летом 2020-го (2:1); с тех пор были два разгрома от "Барсы" с одинаковым счетом 4:0.

Последние новости "Барселоны"

Последние новости "Осасуны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Серхи Роберто продолжает лечение, а Алехандро Бальде получил отдых от Хави - это о кадрах "Барселоны".

У "Осасуны" из-за травмы не сыграют центрхав Дарко Брашанац и, главное, капитан команды и ее лучший защитник Давид Гарсия. Без него выстоять будет еще сложнее.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Альба - Педри, Бускетс, де Йонг - Дембеле, Левандовский, Фати

"Осасуна": Эррера - Видаль, Аридане, Унаи Гарсия, Крус, Ману Санчес - Монкайола, Торро, Мой Гомес - Орос, Будимир

"Барселона" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

Оттолкнемся от того, что "Барселоне" этот матч нужен гораздо больше, чем "Осасуне" - следовательно, она забьет много.

Наша ставка - ТБ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.