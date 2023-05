Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.05.2023

"Барселоне" осталось добыть три победы, чтобы отпраздновать чемпионство. В то же время для "Осасуны" чемпионат глубоко вторичен - в субботу ей играть финал Кубка против "Реала", и все соцсети красных забиты именно этим. Причин отдавать последние силы на "Камп Ноу" у гостей нет, и, что греха таить, это обещает довольно простой матч для команды Хави.

У "Барселоны" хватает хороших новостей и помимо 11 очков гандикапа над "Реалом" в таблице. Так, вернулись в строй де Йонг, Педри и Дембеле, которых страшно не хватало в марте-апреле.

Также важно, что сине-гранатовые подходят к "Осасуне" не особо уставшими. В прошлом туре "Бетис" остался вдесятером уже на 33-й минуте, что гарантировало "Барсе" легкие 4:0. При этом Хави уже в середине второго тайма начал снимать с игры лидеров - вероятно, состав на "Осасуну" будет самый боевой.

24 - Teams with the most clean sheets in a single LaLiga season:



26 - Deportivo de La Coruña 1993/94 (38 matches).

24 - Atlético de Madrid 2015/16 (38)

24 - Barcelona 1986/87 (44)

24 - BARCELONA 2022/23 (32)



Lock. pic.twitter.com/hN3oMfyVdV