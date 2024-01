Бетис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.01.2024

“Барселона” возвращается в Ла Лигу после паузы на Кубок и Суперкубок матчем с крайне неприятным середняком. Пускай “Бетис” идет лишь 7-м в таблице, но эта команда всего трижды проиграла в этом чемпионате и ни разу - дома.

Учитывая текущее состояние каталонцев, не сомневаемся - нас ждет бой и интрига; фаворита и аутсайдера здесь нет.

“Бетис” - главный специалист по ничьим в этом сезоне. Команда Мануэля Пеллегрини закончила мировыми аж половину своих матчей - 10 из 20.

Другая важная черта зелено-полосатых - их домашняя сила. В текущей Ла Лиге севильцы выиграли 6 и свели вничью 4 матча на “Бенито Вильямарин”; в том числе им удалось остановить лидеров - “Реал” (1:1) и “Жирону” (1:1). Ну, и оборону, конечно, тоже отмечаем. 20 пропущенных в 20 турах - достойно для середняка.

Лучший игрок этого “Бетиса” - Иско; весь креатив идет от него. Защитники - старые и медленные, как раз под стать Левандовскому. Слабое место? Текущая форма. “Бетис” выиграл в прошлом туре у “Гранады” (1:0), но этому предшествовали вылеты из Кубка и Лиги Европы.

Пока “Бетис” позорился в Кубке короля, “Барса” делала то же самое в Суперкубке. 1:4 от “Реала” - совсем не то, к чему привыкли “Кулес”.

Хави, однако, уверяет, что сохраняет поддержку боссов. Так ли это? Ясно лишь, что команда за тренера и не сдается. В четверговом матче Кубка с “Унионистас” (3:1) “Барса” сцепила зубы и совершила камбэк. Точно так же было ранее с “Лас-Пальмас” (2:1) и “Альмерией” (3:2). Легкости нет, но результаты добываются.

