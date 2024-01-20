Бетис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.01.2024

“Барселона” возвращается в Ла Лигу после паузы на Кубок и Суперкубок матчем с крайне неприятным середняком. Пускай “Бетис” идет лишь 7-м в таблице, но эта команда всего трижды проиграла в этом чемпионате и ни разу - дома.

Учитывая текущее состояние каталонцев, не сомневаемся - нас ждет бой и интрига; фаворита и аутсайдера здесь нет.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Бетіс - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 21-й тур

21 января. Севилья. “Бенито Вильямарин”

“Бетис” 19:30 “Барселона”

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости “Бетиса”

“Бетис” - главный специалист по ничьим в этом сезоне. Команда Мануэля Пеллегрини закончила мировыми аж половину своих матчей - 10 из 20.

Другая важная черта зелено-полосатых - их домашняя сила. В текущей Ла Лиге севильцы выиграли 6 и свели вничью 4 матча на “Бенито Вильямарин”; в том числе им удалось остановить лидеров - “Реал” (1:1) и “Жирону” (1:1). Ну, и оборону, конечно, тоже отмечаем. 20 пропущенных в 20 турах - достойно для середняка.

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Лучший игрок этого “Бетиса” - Иско; весь креатив идет от него. Защитники - старые и медленные, как раз под стать Левандовскому. Слабое место? Текущая форма. “Бетис” выиграл в прошлом туре у “Гранады” (1:0), но этому предшествовали вылеты из Кубка и Лиги Европы.

Новости “Барселоны”

Пока “Бетис” позорился в Кубке короля, “Барса” делала то же самое в Суперкубке. 1:4 от “Реала” - совсем не то, к чему привыкли “Кулес”.

Хави, однако, уверяет, что сохраняет поддержку боссов. Так ли это? Ясно лишь, что команда за тренера и не сдается. В четверговом матче Кубка с “Унионистас” (3:1) “Барса” сцепила зубы и совершила камбэк. Точно так же было ранее с “Лас-Пальмас” (2:1) и “Альмерией” (3:2). Легкости нет, но результаты добываются.

3 - Ferran Torres has scored three goals in his last five away games in all competitions, as many as in his previous 23 away games for Barcelona.



Tuning. pic.twitter.com/en5T8QK65d — OptaJose (@OptaJose) January 18, 2024

Как будет с “Бетисом”? “Барсе” придется бороться за владение, местами обороняться числом; много бегать за Иско. И это точно будет нервно. На кону участие в чемпионской гонке, и оступаться нельзя. При этом, как заметил Френки де Йонг, силы и концентрации “Барсе” все еще не хватает.

“Бетис” - “Барселона”: статистика личных встреч

Удивительное дело, но именно домашние 5:0 с “Бетисом” в сентябре были последней легкой победой, добытой “Барсой” в текущем сезоне. С этого момента начались проблемы.

Ну, а если копнуть глубже, то каталонцы не проигрывают севильцам с декабря 2021-го (0:1), когда единственный гол провел Хуанми.

Последние матчи “Бетиса”

Последние матчи “Барселоны”

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У “Барсы” вне игры большая группа основных исполнителей - тер Штеген, Гави, Канселу, Рафинья.

При этом жаловаться на травмы завтра ей не стоит, ведь у “Бетиса” с кадрами все еще плачевнее - тут по разным причинам выбыли правые беки Бельерин и Сабали, вингеры Абде и Руибаль, форвард Айосе Перес, центрбек Рияд, а Миранда, Гвидо и Бартра под вопросом.

“Бетис”: Руи Силва - Бусто, Песселья, Сократис, Абнер - Рока, Карвалью - Луис Энрике, Иско, Диао - Виллиан Жозе

“Барселона”: Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Педри, Гюндоган, де Йонг - Ямаль, Левандовский, Ферран Торрес

“Бетис” - “Барселона”: ставки и коэффициенты

“Бетис” - “Барселона”: прогноз от UA-Футбол

Риск велик, но мы считаем, что и “Бетис”, и “Барса” продлят свои беспроигрышные серии. Наша ставка - на ничью. БК предлагают ее с коэффициентами от 3,9 и выше.