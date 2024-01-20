Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.01.2024
Одни не проигрывают дома, другие не уступают на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
“Барселона” возвращается в Ла Лигу после паузы на Кубок и Суперкубок матчем с крайне неприятным середняком. Пускай “Бетис” идет лишь 7-м в таблице, но эта команда всего трижды проиграла в этом чемпионате и ни разу - дома.
Учитывая текущее состояние каталонцев, не сомневаемся - нас ждет бой и интрига; фаворита и аутсайдера здесь нет.
Дивіться матч Прімери Бетіс - Барселона
Смотреть трансляцию
Примера. 21-й тур
21 января. Севилья. “Бенито Вильямарин”
“Бетис” 19:30 “Барселона”
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости “Бетиса”
“Бетис” - главный специалист по ничьим в этом сезоне. Команда Мануэля Пеллегрини закончила мировыми аж половину своих матчей - 10 из 20.
Другая важная черта зелено-полосатых - их домашняя сила. В текущей Ла Лиге севильцы выиграли 6 и свели вничью 4 матча на “Бенито Вильямарин”; в том числе им удалось остановить лидеров - “Реал” (1:1) и “Жирону” (1:1). Ну, и оборону, конечно, тоже отмечаем. 20 пропущенных в 20 турах - достойно для середняка.
Лучший игрок этого “Бетиса” - Иско; весь креатив идет от него. Защитники - старые и медленные, как раз под стать Левандовскому. Слабое место? Текущая форма. “Бетис” выиграл в прошлом туре у “Гранады” (1:0), но этому предшествовали вылеты из Кубка и Лиги Европы.
Новости “Барселоны”
Пока “Бетис” позорился в Кубке короля, “Барса” делала то же самое в Суперкубке. 1:4 от “Реала” - совсем не то, к чему привыкли “Кулес”.
Хави, однако, уверяет, что сохраняет поддержку боссов. Так ли это? Ясно лишь, что команда за тренера и не сдается. В четверговом матче Кубка с “Унионистас” (3:1) “Барса” сцепила зубы и совершила камбэк. Точно так же было ранее с “Лас-Пальмас” (2:1) и “Альмерией” (3:2). Легкости нет, но результаты добываются.
3 - Ferran Torres has scored three goals in his last five away games in all competitions, as many as in his previous 23 away games for Barcelona.— OptaJose (@OptaJose) January 18, 2024
Tuning. pic.twitter.com/en5T8QK65d
Как будет с “Бетисом”? “Барсе” придется бороться за владение, местами обороняться числом; много бегать за Иско. И это точно будет нервно. На кону участие в чемпионской гонке, и оступаться нельзя. При этом, как заметил Френки де Йонг, силы и концентрации “Барсе” все еще не хватает.
“Бетис” - “Барселона”: статистика личных встреч
Удивительное дело, но именно домашние 5:0 с “Бетисом” в сентябре были последней легкой победой, добытой “Барсой” в текущем сезоне. С этого момента начались проблемы.
Ну, а если копнуть глубже, то каталонцы не проигрывают севильцам с декабря 2021-го (0:1), когда единственный гол провел Хуанми.
Последние матчи “Бетиса”
Последние матчи “Барселоны”
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У “Барсы” вне игры большая группа основных исполнителей - тер Штеген, Гави, Канселу, Рафинья.
При этом жаловаться на травмы завтра ей не стоит, ведь у “Бетиса” с кадрами все еще плачевнее - тут по разным причинам выбыли правые беки Бельерин и Сабали, вингеры Абде и Руибаль, форвард Айосе Перес, центрбек Рияд, а Миранда, Гвидо и Бартра под вопросом.
“Бетис”: Руи Силва - Бусто, Песселья, Сократис, Абнер - Рока, Карвалью - Луис Энрике, Иско, Диао - Виллиан Жозе
“Барселона”: Пенья - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Педри, Гюндоган, де Йонг - Ямаль, Левандовский, Ферран Торрес
“Бетис” - “Барселона”: ставки и коэффициенты
“Бетис” - “Барселона”: прогноз от UA-Футбол
Риск велик, но мы считаем, что и “Бетис”, и “Барса” продлят свои беспроигрышные серии. Наша ставка - на ничью. БК предлагают ее с коэффициентами от 3,9 и выше.
Популярное сейчас
- Цыганков: Мы все удивились, когда Жирона начала побеждать
- Месси и Суарес вновь воссоединились на поле
- Ястремская вышла в 1/8 финала Australian Open-2024
- Атлетико - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 18.01.2024
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО