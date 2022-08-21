Первый Топ-матч сезона. Последний такой для Малиновского в Италии? Аталанта - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 21.08.2022

Первый Топ-матч сезона в Серии А состоится сегодня в Бергамо. Правда, принимающая сторона в лице Джан Пьеро Гасперини вовсе не считает его прямой битвой, поскольку "Милан", в отличие от "Аталанты", вновь борется за Скудетто. Гостевая сторона в лице Стефано Пиоли считает и ожидает тяжёлую игру. Вместе с тем - красивую. С атаками, с интенсивностью. Отмечая важность таких прямых битв для его команды, именно благодаря успехам в них взявшей Скудетто. Будет ещё один успех?

21 августа. 21:45. Серия А. Второй тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Вместе с концовкой предыдущего сезона "Милан" уже с семью победами в лиге подряд. Такой серии не было с 2006-го года. Одна из побед состоялась как раз над "Аталантой" в 37-ом туре (2:0). В целом в последнее время "россонери" играют против неё весьма удачно. Победили также в первом круге в Бергамо, также переиграв соперника тактически. Счёт 3:2 обманчив, ведь до концовки он был 3:0. А в мае 2021-го года в Бергамо команда Пиоли победила со счетом 2:0, выдержав под давлением.

Эта серия из трех побед пришла после всего одной при шести ничьих и четырех поражениях в 11-ти. В том числе знаменитого 0:5 в Бергамо в декабре 2019-го. Именно с того дна началось возрождение "Милана". Так что для него "Аталанта" стала вехами.

В целом чемпион в хорошем настроении. Он начал сезон двумя пропущенными от "Удинезе", столькими же, сколько пропустил за 11 последних матчей предыдущего сезона. Ещё и от двух защитников. То есть вопросы к обороне имеются. Вместе с этим, он весьма легко нашёл четыре гола и победил. Тяжёлый Меркато постепенно отступает в тень, энтузиазм, характер и наслаждение от игры, которое получает команда Пиоли, выходят на первый план. Тренер говорит о балансе, о взрослости команды и очень доволен.

В "Аталанте" настроение чуть ли не противоположно. Её Меркато также весьма сложен и ещё отнюдь не закончен. Болельщики недовольны им и вообще процессами, происходящими в команде. Особенно - продажей их любимца вице-капитана Ремо Фройлера и грубыми попытками избавиться от Руслана Малиновского. Две тысячи фанов явились на итоговую тренировку в субботу не только для поддержки команды перед встречей с чемпионом, но и для переговоров с руководством о некоторых неприятных вещах.

Во время этой тренировки Генеральный директор Лука Перкасси даже взял мегафон и обратился к болельщикам. "Все против нас - все города, все болельщики, все газеты. Наши успехи никогда не отмечают. Нам нужно, чтобы болельщики поддержали нас. Это сложный сезон, полный изменений. Мы уже устали слушать определённые вещи. Нам нужна любовь наших людей и мы уверены, что всегда получим её от вас". Слова, свидетельствующие о напряжении и плохом настроении в клубе.

В первом туре "Аталанта" победила в гостях "Сампдорию" со счетом 2:0. "Сухой" матч вызвал особую радость в стане бергамцев. И все же в целом они совершенно не впечатлили. Второй гол забили в добавленное время, а их самих от пропущенных голов дважды спас каркас ворот и однажды - арбитр, отменивший гол соперника за сомнительный фол в атаке. Так что игровая форма команды не совсем ясна. Гасперини заявил, что сам хочет понять её и надеется уяснить после этого матча.

Разумеется, сегодня ожидается напряжённая битва. "Аталанта", как всегда, ставит на единоборства, "физику", "Милан" - на скорость. Обе очень любят высокий прессинг большими силами. Гасперини ожидает праздник футбола, говорит, что на самом деле в команде царит энтузиазм, а не грусть, как все пишут. Пиоли ожидает привычную "Аталанту" и требует от своих быть и мощными, и техничными. "Понадобится все. Прежде всего - качество. Также интенсивность, характер и компактность".

Статистика

"Милан" выиграл у "Аталанты" три последних матча. Четыре подряд у неё он не выигрывал с 1996-го года. В том числе выиграл два последних гостевых. Три гостевых победы подряд он не добывал с 1997-го

По победам в последних 20-ти матчах между командами полное равенство - 7:7. Как и в последних 13-ти - 4:4

Стефано Пиоли оба своих полных сезона во главе "Милана" начал с двух побед. "Аталанта" же выиграла два своих первых матча в сезоне в Серии А лишь четыре раза в истории. В последний раз - в сезоне 2020/21

"Аталанта" - единственный соперник, которому Рафаэль Леау забил в обоих матчах в предыдущем сезоне

Луис Муриэль забил за "Аталанту" 49 голов. Ещё один - и он сравняется в историческом реестре ее бомбардиров на шестом месте с Алехандро Гомесом и Йоргеном Соренсеном

В предыдущем сезоне "Милан" пропустил лишь четыре гола ударами головой. В первом туре нынешнего - два

В предыдущем сезоне "Аталанта" выиграла всего четыре домашних матча лиги. Лишь "Дженоа", "Кальяри", "Салернитана" и "Венеция", занявшие четыре последних места, побеждали дома реже. С 28-го февраля в Серии А бергамцы дома не побеждали. "Милан" в гостях одержал 14 побед - больше, чем кто-либо

Кадры

"Аталанта" остаётся с проблемами в обороне. Паломино пойман на допинге, Демираль и Дзаппакоста возвращаются, но для стартового состава не готовы. Скорее всего, в центре обороны вновь появится 21-летний Околи, дебютировавший в Серии А в первом туре. Новый правый латераль Брендон Соппи может вновь встретиться с "Миланом" после того, как привез пенальти против него в первом туре в футболке "Удинезе". В центре поля готов играть Коопмейнерс, несмотря на небольшое повреждение.

Возможна смена вратаря. Муссо на Спортьелло.

В атаке Гасперини может отдать место Луиса Муриэля новичку Лукману, вышедшему на замену и забившему в Генуе. Точно не отдаст автору ассиста Малиновскому, которого выталкивает из клуба. Драма вокруг Руслана занимает главные полосы местных СМИ и является наиболее обсуждаемой темой в них и на форумах. Не займёт Руслан и место любимца Гасперини Марио Пашалича под форвардами. Впрочем, логично, что будет первым атакующим полузащитником на замену.

Дуван Сапата забил лишь один гол в 2022-ом году во всех турнирах и должен начать возвращать статус лидера атаки.

В "Милане" оправился от травмы один из лидеров Сандро Тонали. Очень вовремя, поскольку его дублер Крунич как раз травмировался. Эта замена ожидается единственной в стартовом составе, хотя возможна и замена на правом фланге - Мессиаса на более оборонительного Салемакерса. Браим Диас и Анте Ребич провели предыдущий сезон неудачно, но нынешний начали блестяще (три гола и ассист на двоих) и захотят продолжить. У Леау все наоборот, и от него ожидают проснуться.

"Аталанта": Муссо, Толой, Околи, Джимсити, Хатебур, Коопмейнерс, Де Роон, Меле, Пашалич, Сапата, Лукман

"Милан": Маньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс, Диас, Леау, Ребич

Прогноз: Аталанта - Милан 1:2

Статистика последних очных матчей за "Милан", как и статистика его игры в гостях и "Аталанты" - дома. Чемпион спокойнее, увереннее в себе. Просто сильнее. Разумеется, бергамцы недавно не раз били миланцев, в том числе и дома, остаются сильной командой и более чем способны победить и сегодня. Сюрпризом не станет любой результат. Но скорее все же три очка уедут в Милан. "Обе забьют" - лучшая ставка, учитывая проблемы обеих в обороне.