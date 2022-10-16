Лацио - Удинезе: Анонс и прогноз матча Серии А на 16.10.2022

Разумеется, наиболее ярко сияющая звезда в начале этого сезона в Серии А - это "Наполи". Но сразу же за ней сияют "Лацио" и "Удинезе". Они забили уже сорок мячей на двоих в девяти турах. Вторые уже громили "Рому", переигрывали "Интер" и "Фиорентину". Первые громили "фиалок", причём в гостях, и также побеждали "нерадзурри". В предыдущем сезоне матч между ними в Риме завершился со счетом 4:4. Чего ожидать сейчас, когда играют ещё ярче, чем тогда?

16 октября. 16:00. Серия А. Десятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Удинезе"

Главный арбитр: Анджело Коломбо

У обеих команд были свои проколы. После 1:5 "Лацио" в Дании в Лиге Европы Маурицио Сарри угрожал подать в отставку, если такое повторится. С тех пор победить в ЛЕ не удавалось - две тяжёлые ничьи со "Штурмом". Причём в четверг пришлось играть целый тайм вдесятером. Зато в лиге все четыре матча после той угрозы выиграны с общим счетом 14:0. Впервые с сезона 1958/59 кто-либо в Серии А победил в трех матчах подряд с разницей в четыре мяча и более (трижды 4:0).

Неделю назад во Флоренции "лациале" совершенно не искали владение мячом, но начали двумя голами и закончили двумя, одержав большую победу.

Фриуланцы неделю назад как раз прервали свою серию из шести побед подряд, сыграв 2:2 дома с "Аталантой". Однако такой результат сродни победе, поскольку отыгрались с 0:2 за 12 минут. Они остаются единственными в сезоне, кто забил бергамцам более одного мяча. А в матчах, в которых проигрывали, набрали уже 13 очков. Их сверхинтенсивный и жёсткий футбол с высоким прессингом вызывает огромный интерес, их тренер Андреа Соттил получил приз лучшего в сентябре.

Следует отметить, что свои большие победы "Удинезе" одерживал дома. В гостях выиграл два последних матча, но у "Сассуоло" и "Вероны". А в предыдущем гостевом матче против Топ-соперника - "Милана" в первом туре - пропустил четыре мяча. Хотя боролся и забил два. "Лацио" же все свои 14:0 добыл против соперников из нижней половины турнирной таблицы, а предыдущий матч дома против соперника из верхней проиграл - "Наполи" (1:2). Так что для обеих речь о важном экзамене.

Также следует отметить, что "орлы" вовсе не выглядят типичной командой Сарри. Владение мячом они обычно не ищут, пытаясь жалить в контратаках, сильны прежде всего в обороне (лучшая, пять пропущенных). И "зебретте" не те, которые мы привыкли видеть в последние годы - не оборонительные, а агрессивные и скоростные. Их схожесть - в словах тренеров о взрослости своей команды, умении держать удар. Сегодня это вновь подвергается проверке.

Статистика

В пяти последних своих матчах в лиге "Удинезе" забил 14 мячей. "Лацио" забил столько же в последних четырёх

В последних пяти матчах с участием обеих команд забивалось более трех. В целом лишь в двух матчах с участием "Удинезе" и в трех с участием "Лацио" в лиге в этом сезоне забивалось менее трех

"Удинезе" не проигрывал в последних восьми матчах во всех турнирах - шесть побед и две ничьи. "Лацио" не проигрывал в последних шести - четыре победы и две ничьи

Оба очных матча в предыдущем сезоне завершились ничьими. 1:1 в Удине и 4:4 в Риме. Причём в Риме "Удинезе" вел с результатами 2:0 и 3:1, но в итоге спасся от поражения лишь на девятой добавленной минуте. Также был сыгран матч Кубка в Риме, который "Лацио" выиграл лишь в дополнительное время - 1:0. В сезоне же 2020/21 команды обменялись гостевыми победами (3:1 в Риме, 1:0 в Удине). Таким образом, в последних двух домашних очных матчах в лиге "Лацио" не побеждал. До этого победив в пяти подряд

"Удинезе" лидирует в лиге по голам ударами головой - семь. "Лацио" забил четыре таких и уступает в этом компоненте лишь ему, "Наполи" и "Роме". При этом "лациале" лидируют в лиге по голам с игры, фриуланцы в этом четвёртые

Кадры

Сарри произвел ротацию в четверг и сегодня должен вернуться к своему лучшему составу. Лидер обороны Романьоли не совсем здоров, но будет играть. Удаленный в четверг правый защитник Лаццари попробует реабилитироваться. Не совсем здоров и Чиро Иммобиле, в четверг ставший лучшим бомбардиром клуба в Еврокубках в истории (21 гол), но и без него не обойтись. По краям вновь расположатся Андерсон и Дзакканьи, а автор гола в четверг Педро вновь останется джокером.

Дилеммы в центре поля, где Катальди и Весино остаются фаворитами, но Маркос Антонио и Луис Альберто близки.

У "Удинезе" до сих пор вряд ли готов ведущий центральный защитник Бекао. Молодой Эбоссе вместо него - ослабление. В центре поля могут быть кое-какие замены - более опытный и мощный Арслан может сдвинуть Ловрича или Макенго. В атаке в схеме 3-5-2 дилемма между типичной "девяткой" Бету и вингером по главному амплуа Саксессом. Но в целом состав стабилен.

Особое внимание - на Жерарда Деулофеу. Дирижер команды к шести ассистам в сезоне наконец добавил первый гол, реализовав штрафной против "Аталанты".

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Марушич, Весино, Катальди, С.Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

"Удинезе": Сильвестри, Эбоссе, Н. Перес, Бийол, Перейра, Уолас, Макенго, Арслан, Удоджи, Бету, Деулофеу

Прогноз: Лацио - Удинезе 3:3

Не стоит удивляться, если гости в целом будут доминировать. Не стоит, если они начнут слабовато, а хозяева - сильно, а во втором тайме все перевернётся. Уж точно не стоит, если в матче будут забиты более трёх мячей. На это следует ставить прежде всего. А кто победит? Обеим есть что доказывать, обе сильны, "Лацио" дома, но устал после четверга. Похоже на ничью.