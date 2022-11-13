Милан - Фиорентина: Анонс и прогноз матча Серии А на 13.11.2022

Диспозиция на вершине Серии А выглядела вроде бы плотной борьбой между "Наполи" и "Миланом" при явном отставании "Ювентуса" и "Интера". Однако всего за три тура все кардинально изменилось. Сегодня "россонери" нужна победа для того, чтобы всего лишь удержаться в Топ-4 и сохранить отставание от лидера на восьми очках. А участники Дерби Италии уже поджимают. Побеждать же придётся неудобного соперника. Выздоравливающего после кошмарного начала сезона.

13 ноября. 19:00. Серия А. 15-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Симоне Соцца

Диспозиция кардинально изменилась из-за двух потерь очков чемпионом в гостях. Вначале он проиграл "Торино" (1:2), а затем не переиграл новичка лиги "Кремонезе" (0:0). Причем выступление в этих матчах соответствовало результатам. Что признавал и главный тренер Стефано Пиоли. Его команда выглядит заснувшей, заторможенной. Выглядела такой и во втором тайме предыдущего домашнего матча против "Специи", когда пропустила и вырвала победу лишь на 89-ой минуте.

Если сравнить с показателями предыдущего, чемпионского, сезона после 14-ти туров, "Милан" отстаёт лишь на два очка, по забитым мячам - лишь на три, а по пропущенным опережает. А вот если сравнить с ощущениями, разница огромна. Болельщики уж точно пессимистичны и не видят команду, готовую бороться за Скудетто. Пиоли говорит, что не интересуется этими настроениями "пораженчества и негатива", но он явно с ними знаком.

В "Фиорентине" болельщики были не просто пессимистичны, а в отчаянии после крайне слабого начала сезона. Их команда одержала лишь две победы в первых 11-ти турах и приблизилась к зоне вылета. Вызвав кошмары 2019-2021 годов. Начала групповой турнир Лиги Конференций двумя поражениями. Она выглядела совершенно изнуренной, совершенно не готовой играть на два фронта. Создавала много, была лучшей в Серии А по владению мячом, но ничего не реализовывала.

Впрочем, в последнее время она завелась. Выиграла четыре матча ЛК подряд и вышла из группы. В лиге выиграла три матча подряд (у "Специи", "Сампдории" и "Салернитаны"), а до этого проиграла дома "Интеру" со счетом 3:4, сравняв счет на 90-ой минуте и пропустив решающий гол лишь на 95-ой. Особо впечатляюще во всех этих матчах она не играла. Просто стало залетать плюс она стала играть аккуратнее и хитрее, отдавать мяч и ловить соперника время от времени.

По владению мячом она все ещё выше "Милана", хотя и тот среди лидеров. По ударам по воротам обе в тройке. Обе прежде всего любят высокий прессинг, интенсивную игру, перехваты мяча в атаке. Проблема в том, что обе сейчас не в той игровой форме для яркой игры и действуют осторожно. В матче против "Интера" просто залетело все, причём у обеих команд. Хотя ведь может и сейчас залететь.

Кадры

По-прежнему не могут играть Маньян, Калабрия, Дест, Флоренци, Златан, Салемакерс. За последние дни добавился ещё и Мессиас. Потому реален переход Диаса на правый фланг, как в успешном матче против "Ювентуса". А на позиции "десятки" его заменит либо оборонительный Крунич, либо атакующий, но разочаровывающий Де Кетеларе.

В Кремоне не играли Тео Эрнандес и Оливье Жиру из-за дисквалификации. Скорости первого и реализации второго (а моменты у "Милана" были) явно не хватало, так что речь о серьёзном усилении. Ослабление может наступить в обороне, где Кьер под вопросом. Малик Тиав хорошо дебютировал в стартовом составе в Кремоне и может остаться. Либо же Габбия сыграет.

Схема с тремя центральными защитниками, которую Пиоли пробовал в Кремоне, не должна повториться.

"Фиорентина" по-прежнему без Голлини, Кастровилли, Соттила, Бенасси и Гонсалеса. Зато начала получать голы от форвардов. Йович забил в среду "Салернитане". Также следует обратить внимание на бывшего игрока "Милана" Бонавентуру, также забившего в среду, вингера Иконе, чуть не купленного "Миланом". Слева в атаке выйдет либо форвард Куаме, либо воспитанник "россонери" Сапонара.

"Милан": Татарушану, Калулу, Тиав, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Диас, Крунич, Леау, Жиру

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Игор, Миленкович, Бираги, Мандрагора, Данкан, Бонавентура, Иконе, Йович, Сапонара

Статистика

"Милан" и "Фиорентина" встречались 177 раз. Счет по победам - 51:78 при 48-ми ничьих. В последних десяти счёт - 3:5 при двух ничьих. В последних семи на "Сан Сиро" "Милан" вначале выиграл три подряд, затем проиграл два подряд, затем выиграл два подряд. Причём в пяти выигранных он пропустил лишь два мяча

Лишь один из 14-ти предыдущих очных матчей на "Сан Сиро" в лиге завершился вничью. Восемь побед у хозяев, пять - у гостей

В последнем хронологически очном матче в апреле "Милан" выиграл дома со счетом 1:0 благодаря ошибке Терраччьяно и голу Леау. Если не пропустит и сегодня - впервые с 2016-го года выдаст два "сухих" матча против "Фиорентины". А вот в первом круге сезона 2021/22 проиграл со счетом 3:4

"Фиорентина" проиграла "Милану" лишь один из 11-ти последних матчей лиги, состоявшихся в первом круге. Остальные их результаты - шесть побед и четыре ничьи

"Милан" выиграл дома девять из последних десяти матчей лиги, проиграв лишь "Наполи"

Если "Фиорентина" не проиграет сегодня - впервые в каденции Винченцо Итальяно выдаст четыре гостевых матча лиги без поражений подряд

"Фиорентина" пропускала в шести из семи последних матчей лиги, "Милан" перед 0:0 в Кремоне - в четырех подряд

Прогноз: Милан - Фиорентина 1:1

"Милан" не хочет потерять высоту и уйти на перерыв в подавленном состоянии. Уж точно не хочет потерять место в Топ-4 перед перерывом, не хочет завершать золотой 2022-й год неудачей. Команда проводит ночь на тренировочной базе, что свидетельствует о важности матча. Но и для "Фиорентины" он важен. "Фиалки" хотят окончательно заявить о выходе из кризиса, уйти на перерыв в Топ-10, где они сейчас. Они способны не проиграть.