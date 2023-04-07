Салернитана - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 07.04.2023

Существуют два "Интера". Кубковый сыграет в четвертьфинале Лиги Чемпионов, также примет в полуфинале Кубка Италии "Ювентус" после удобной ничьей в гостях. Лиговый же проиграл три матча подряд и четыре из последних пяти и со страхом подходит к любому. Особенно - к гостевому. Во вторник он играл в Турине в Коппа, во вторник будет играть в Лиссабоне в ЛЧ. Между этими матчами выезд в далекий Салерно в рамках Серии А в пятницу весьма опасен.

7 апреля. 18:00. Серия А. 29-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Интер"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

За 21 секунду до финального свистка в Турине во вторник "Интер" пребывал на дне, на пике кризиса. Еще до матча СМИ пережевали имена всех возможных кандидатов на смену Симоне Индзаги летом или прямо сейчас и количество матчей, которые ему даны на исправление. Gazzetta Dello Sport говорит о трех. И вот в первом "нерадзурри" начали бороться. Пропустив на 83-ей минуте на "Алльянц Стадиум", но сравняв счёт на последних секундах, пусть и с пенальти.

В унылой игре против "Ювентуса" они полностью доминировали статистически. Индзаги считает, что отыграли отлично и владели инициативой все 90 минут. Что такая игра - ответ на последние неудачи, и его подопечные сделали все, что он просил. Впрочем, всего за несколько дней до этого состоялось поражение дома от "Фиорентины". Матч, в котором "Интер" создавал и жутко промахивался, но и много пропускал и в целом выглядел несерьёзно.

Отношение миланцев в этом матче бывший президент клуба Массимо Моратти оценил как "маленький приятный товарищеский матч", а легенда клуба Сандро Маццола в целом о состоянии команды заявил, что "не понимает, в что она играет" и что на её матчах "ему часто приходится выключать телевизор на время и затем заставлять себя включать".

В целом проблема команды проявляется именно в рядовых матчах против рядовых команд. Особенно - в гостях. Два последних гостевых матча в лиге она проиграла - "Болонье" и соседу "Салернитаны" по турнирной таблице "Специи". Прямо перед этим еле переиграла "Кремонезе" (2:1) из зоны вылета и не переиграла "Сампдорию" оттуда же (0:0). Постоянно ужасно реализуя, да и не выглядя мощной, грандом, особенно в центре поля.

"Салернитана" более чем способна создать "Интеру" проблемы. С Паулу Соузой она стала крепкой, организованной, сбалансированной. Не проигрывала в пяти матчах подряд. В частности, сыграла вничью в гостях против "Милана", отыгравшись там с 0:1 и играя собранно и смело. Ей трудно побеждать, оттого и четыре ничьи подряд, но стержень у команды точно есть. И из-за этих ничьих остаётся потребность в очках, поскольку место в Серии А ещё не обеспечено.

Последние матчи команд

Статистика

После возвращения "Салернитаны" в Серию А она и "Интер" сыграли три матча. В предыдущем сезоне "нерадзурри" дважды выиграли со счетом 5:0, в нынешнем дома - со счетом 2:0

В первых 28-ми турах лиги "Интер" потерпел десять поражений. За последние 29 лет такое с ним случалось дважды. В тех сезонах он в итоге не попадал в Топ-5

"Интер" проиграл в трех последних турах лиги. Такого с ним не случалось с мая 2017-го года. Тогда же он проиграл четыре матча Серии А подряд

"Салернитана" пропускала в 15-ти из 17-ти последних матчей лиги, но в трех из последних пяти

"Интер" не побеждал в последних пяти гостевых матчах во всех турнирах. Забив в них два мяча, и оба - с пенальти. Такой серии без побед у него не было с декабря 2018-го, а серии из шести - с февраля того же года

Лаутаро Мартинес - лучший бомбардир "Интера" с 17-ю голами в сезоне во всех турнирах, но в последних восьми матчах он забил лишь однажды. Хотя "Салернитане" он забил пять мячей в последних трех матчах.

Напарник аргентинца по атаке Эдин Джеко не забивал в последних 14-ти матчах за клуб во всех турнирах

Кадры

В обороне дисквалифицирован Д'Амброзио, а Шкриньяр травмирован. Возможно, Де Фрай предоставит отдых Ачерби или Дармиану. Слева Димарко вернулся против "Ювентуса", но он ещё не в идеальной форме. Гозенс заменит? В центре поля по-прежнему травмирован Чалханоглу, а Асллани и Гальярдини вряд ли сдвинут Брозовича.

Наибольшая дилемма - в атаке. Лаутаро и Джеко не забивают. Корреа был долго травмирован и вернулся в ужасной форме. Лукаку реализовал пенальти против "Ювентуса", но против "Фиорентины" запорол убойный момент. После "Юве" главной темой были расистские выкрики в его адрес и его удаление. Даже глава ФИФА Джанни Инфантино высказывался. Возможно, ярость Ромелу Индзаги захочет использовать.

В "Салернитане" по-прежнему отсутствует игрок сборной Италии Мадзокки. Хотя его дублер Самбия выглядит очень активно. В центре обороны внимание на арендованного у "Интера" Пиролу. Привезшего гол в предыдущем туре против "Специи". Также ранее играл за "Интер" атакующий полузащитник Антонио Кандрева. Он весьма важен для нынешней команды.

В атаке Соуза может отказаться от одного из двух форвардов, что уже пробовал в предыдущих турах. Точно не откажется от Диа, у которого четыре гола в пяти последних матчах за клуб и сборную Сенегала. В том числе в Милане. Он очень опасен в скоростных атаках. Тогда Пьонтек усилит игру по ходу матча.

"Салернитана": Очоа, Данилюк, Дьомбер, Пирола, Самбия, Бохинен, Л. Кулибали, Брадарич, Кандрева, Кастанос, Диа

"Интер": Онана, Дармиан, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Барелла, Мхитарян, Гозенс, Лукаку, Корреа

Прогноз: Салернитана - Интер 1:1

Нет сомнений, что "Интеру" будет крайне сложно на таком выезде. Ничья и даже поражение более чем реальны. Даже неясно, кто у него сейчас способен забивать. Еще и усталость после "Ювентуса", внимание на "Бенфику". С другой стороны, "Салернитана" постоянно пропускает и почти не побеждает. Её пятая ничья подряд?