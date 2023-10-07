Дженоа - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.10.2023

"Дженоа" уже разгромила "Рому" на "Марасси", переиграла в гостях "Лацио", не проиграла дома "Наполи", еще и упустив заслуженный 2:0. Способна ли сделать что-то подобное с "Миланом"? Почему нет, если он устал от выезда в Дортмунд в среду? Настолько устал, что Стефано Пиоли даже отменил предматчевую пресс-конференцию в Генуе.

7 октября. 21:45. Серия А. Восьмой тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Милан"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Состояние команд

1 Інтер 7 6 0 1 18 2 Мілан 7 6 0 1 18 3 Наполі 7 4 2 1 14 4 Ювентус 7 4 2 1 14 5 Фіорентина 7 4 2 1 14 6 Аталанта 7 4 1 2 13 7 Лечче 8 3 3 2 12 8 Болонья 7 2 4 1 10 9 Сассуоло 8 3 1 4 10 10 Фрозіноне 7 2 3 2 9 11 Торіно 7 2 3 2 9 12 Монца 7 2 3 2 9 13 Дженоа 7 2 2 3 8 14 Еллас Верона 7 2 2 3 8

Выезд в гости к "Боруссии" ожидаемо получился сложным. Равная жёсткая игра в высоком темпе. "Милан" мог и забить, и пропустить. Создал больше, но о каком-то существенном преимуществе вряд ли стоит говорить. Не стоит говорить о таком и в первые 59 минут последнего матча лиги против "Лацио". Соперник даже выглядел интереснее в комбинациях, жаля в контратаках.

Разумеется, "россонери" никак не слабы, а наоборот - очень сильны. Оборона после 1:5 от "Интера" пропустила лишь один мяч в пяти матчах во всех турнирах. Команда организованна, на высоком уровне. Сохраняет силы на концовки, ведь и против "Лацио", и против "Боруссии" в эндшпиле создавала, играла живо. Ну и у неё есть Рафаэль Леау, двумя молниеносными прорывами принесший победу над римлянами.

Впрочем, в целом заметно, что запас прочности в атаке не так велик. Три гола в Кальяри против новичка лиги не отвечали небольшому количеству созданных моментов, а "Вероне" Леау забил на восьмой минуте, после чего вся команда почти ничего не создала.

"Дженоа" явно не хватает запаса прочности в атаке против команд своего калибра. Потому она лишь на 14-ом месте в лиге. Но против грандов, предоставляющих ей простор для контратак, совсем другое дело. "Рому" она разнесла в блестящем стиле, "Наполи" выносила больше часа и лишь затем отошла назад и по наивности пропустила дважды. Против "Лацио" провела сильную первую четверть матча и забила, а затем отсидела за "автобусом".

Сегодня она также попытается отдать мяч, которым во всех трех матчах против грандов владела 29-36 процентов времени. "Милан" чрезмерно владеть также не очень любит и попытается прежде всего сыграть организованно в центре поля, а затем методично додавить.

Последние матчи команд

Кадры

Беннасер, Крунич, Лофтус-Чик - число травмированых опорников "Милана" лишь растёт. Остались Рейндерс, Муса, Побега и Адли. Первые трое играли с первых минут в Дортмунде, четвёртый заменит кого-то из них сегодня.

Также возможны замены на правом фланге обороны и атаки (Флоренци вместо Калабрии, Чуквуэзе вместо Пулишича), в центре обороны (Кьер вместо Тиава). Возможно, даже Оливье Жиру, забивший лишь один мяч с игры в сезоне, уступит место запасному Окафору, который успел забить два.

"Дженоа", скорее всего, не успела восстановить ведущих опорников Баделя и Строотмана. Что увеличивает шансы Руслана Малиновского остаться в стартовом составе, как в матче против "Удинезе". Тогда он отдал классный предголевой пас на 70 метров, отмеченный всеми СМИ и соцсетями, но в целом играл глубоко в центре поля, далеко от атаки. Точно неясно, как будет сегодня.

Увеличивает шансы украинца и вылет ведущего форварда Ретеги. Хотя Матео пытается все же восстановиться. Вряд ли его заменит Экубан. Скорее Гудмундссон, автор дубля в Удине, передвинется вперёд, на позицию "девятки", а Руслан займёт его место "десятки".

Возвращается Сабелли, тактически важный игрок, игравший и правого защитника, и правого вингера. Потому возможна очередная смена тактики. Назад на 4-4-2. Мессиас, автор гола "Роме" в предыдущем домашнем матче, может дебютировать в стартовом составе на правом фланге атаки.

"Дженоа": Х. Мартинес, Сабелли, Бани, Драгушин, Васкес, Мессиас, Торсби, Френдруп, Хапс, Малиновский, Гудмундссон

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Адли, Рейндерс, Муса, Чуквуэзе, Окафор, Леау

Цифры и факты

"Милан" выиграл три последних матча лиги у "Дженоа", но сразу перед этим генуэзцы добыли подряд победу и ничью в матчах против него

В Генуе "Милан" выиграл четыре из пяти последних очных матчей при одной ничьей

18 очков "Милана" после семи матчей - их третий старт на такой стадии с 1994-го года. Лучше было в сезонах 2003/04 и 2021/22 (19). Оба завершились Скудетто

"Милан" - единственная команда в лигах Топ-5 с двумя игроками с как минимум тремя голами и тремя ассистами в нынешнем сезоне. На счету Оливье Жиру четыре гола и три ассиста, Рафаэля Леау - три гола и три ассиста

Прогноз: Дженоа - Милан 0:1

Предыдущие матчи показали, что "Дженоа" более чем способна отобрать очки и у четвертого гранда. Сегодня очень многое будет зависеть от деталей. Забьет ли кто-либо ранний гол, как поведет себя после такого, кто забьет первым и как команды поведут себя после него. Ставим на то, что "Милан" все же сумеет прежде всего осторожно удушить соперника и затем найдет гол. Но может выйти совсем иначе.