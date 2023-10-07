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Дженоа - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 07.10.2023
Генуэзцы отберут очки и у четвертого гранда?
Pianeta Genoa
"Дженоа" уже разгромила "Рому" на "Марасси", переиграла в гостях "Лацио", не проиграла дома "Наполи", еще и упустив заслуженный 2:0. Способна ли сделать что-то подобное с "Миланом"? Почему нет, если он устал от выезда в Дортмунд в среду? Настолько устал, что Стефано Пиоли даже отменил предматчевую пресс-конференцию в Генуе.
7 октября. 21:45. Серия А. Восьмой тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Милан"
Главный арбитр: Марко Пиччинини
Состояние команд
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Выезд в гости к "Боруссии" ожидаемо получился сложным. Равная жёсткая игра в высоком темпе. "Милан" мог и забить, и пропустить. Создал больше, но о каком-то существенном преимуществе вряд ли стоит говорить. Не стоит говорить о таком и в первые 59 минут последнего матча лиги против "Лацио". Соперник даже выглядел интереснее в комбинациях, жаля в контратаках.
Разумеется, "россонери" никак не слабы, а наоборот - очень сильны. Оборона после 1:5 от "Интера" пропустила лишь один мяч в пяти матчах во всех турнирах. Команда организованна, на высоком уровне. Сохраняет силы на концовки, ведь и против "Лацио", и против "Боруссии" в эндшпиле создавала, играла живо. Ну и у неё есть Рафаэль Леау, двумя молниеносными прорывами принесший победу над римлянами.
Впрочем, в целом заметно, что запас прочности в атаке не так велик. Три гола в Кальяри против новичка лиги не отвечали небольшому количеству созданных моментов, а "Вероне" Леау забил на восьмой минуте, после чего вся команда почти ничего не создала.
"Дженоа" явно не хватает запаса прочности в атаке против команд своего калибра. Потому она лишь на 14-ом месте в лиге. Но против грандов, предоставляющих ей простор для контратак, совсем другое дело. "Рому" она разнесла в блестящем стиле, "Наполи" выносила больше часа и лишь затем отошла назад и по наивности пропустила дважды. Против "Лацио" провела сильную первую четверть матча и забила, а затем отсидела за "автобусом".
Сегодня она также попытается отдать мяч, которым во всех трех матчах против грандов владела 29-36 процентов времени. "Милан" чрезмерно владеть также не очень любит и попытается прежде всего сыграть организованно в центре поля, а затем методично додавить.
Последние матчи команд
Кадры
Беннасер, Крунич, Лофтус-Чик - число травмированых опорников "Милана" лишь растёт. Остались Рейндерс, Муса, Побега и Адли. Первые трое играли с первых минут в Дортмунде, четвёртый заменит кого-то из них сегодня.
Также возможны замены на правом фланге обороны и атаки (Флоренци вместо Калабрии, Чуквуэзе вместо Пулишича), в центре обороны (Кьер вместо Тиава). Возможно, даже Оливье Жиру, забивший лишь один мяч с игры в сезоне, уступит место запасному Окафору, который успел забить два.
"Дженоа", скорее всего, не успела восстановить ведущих опорников Баделя и Строотмана. Что увеличивает шансы Руслана Малиновского остаться в стартовом составе, как в матче против "Удинезе". Тогда он отдал классный предголевой пас на 70 метров, отмеченный всеми СМИ и соцсетями, но в целом играл глубоко в центре поля, далеко от атаки. Точно неясно, как будет сегодня.
Увеличивает шансы украинца и вылет ведущего форварда Ретеги. Хотя Матео пытается все же восстановиться. Вряд ли его заменит Экубан. Скорее Гудмундссон, автор дубля в Удине, передвинется вперёд, на позицию "девятки", а Руслан займёт его место "десятки".
Возвращается Сабелли, тактически важный игрок, игравший и правого защитника, и правого вингера. Потому возможна очередная смена тактики. Назад на 4-4-2. Мессиас, автор гола "Роме" в предыдущем домашнем матче, может дебютировать в стартовом составе на правом фланге атаки.
"Дженоа": Х. Мартинес, Сабелли, Бани, Драгушин, Васкес, Мессиас, Торсби, Френдруп, Хапс, Малиновский, Гудмундссон
"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав, Томори, Эрнандес, Адли, Рейндерс, Муса, Чуквуэзе, Окафор, Леау
Цифры и факты
- "Милан" выиграл три последних матча лиги у "Дженоа", но сразу перед этим генуэзцы добыли подряд победу и ничью в матчах против него
- В Генуе "Милан" выиграл четыре из пяти последних очных матчей при одной ничьей
- 18 очков "Милана" после семи матчей - их третий старт на такой стадии с 1994-го года. Лучше было в сезонах 2003/04 и 2021/22 (19). Оба завершились Скудетто
- "Милан" - единственная команда в лигах Топ-5 с двумя игроками с как минимум тремя голами и тремя ассистами в нынешнем сезоне. На счету Оливье Жиру четыре гола и три ассиста, Рафаэля Леау - три гола и три ассиста
Прогноз: Дженоа - Милан 0:1
Предыдущие матчи показали, что "Дженоа" более чем способна отобрать очки и у четвертого гранда. Сегодня очень многое будет зависеть от деталей. Забьет ли кто-либо ранний гол, как поведет себя после такого, кто забьет первым и как команды поведут себя после него. Ставим на то, что "Милан" все же сумеет прежде всего осторожно удушить соперника и затем найдет гол. Но может выйти совсем иначе.
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