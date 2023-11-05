Фиорентина - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 05.11.2023

Тоскана и даже часть Флоренции страдают от наводнения. Известно о семи погибших, сотни вынуждены были покинуть свои дома. И сегодня ожидаются не менее сильные дожди. Ультрас "Фиорентины" потребовали перенести матч против "Ювентуса", заявляя, что футбол сейчас не важен. А затем и вовсе заявили, что будут бойкотировать матч, обвиняя власти в полном бездействии в пострадавших регионах.

Тем не менее, похоже, матч все же состоится. Хотя очень жаль, что без ультрас, ведь домашний матч против ненавистного "Ювентуса" - хайлайт сезона для "фиалок", и на таком фаны всегда создают красочную и неимоверно шумную атмосферу. Сумеет ли их команда справиться без их поддержки?

5 ноября. 21:45. Серия А. 11-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Ювентус"

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Состояние команд

Поддержка флорентийским игрокам сейчас очень нужна, поскольку они проиграли два последних матча лиги. Причём региональное дерби "Эмполи" (0:2) - безвольно, не борясь как следует в дерби. А против "Лацио" (0:1) выдав мощный первый тайм и слабый второй, создав в целом гораздо меньше по-настоящему опасных моментов, чем соперник и пропустив с пенальти на 95-ой минуте.

Винченцо Итальяно посчитал поражение от "Эмполи" инцидентом, случайностью, а игрой против "Лацио" в целом остался доволен, говоря об абсолютной незаслуженности поражения. Но очков от таких заявлений команде не добавилось.

"Ювентус" в двух последних матчах лиги побеждал. С одинаковым счётом 1:0 при своей привычной бледной игре. "Милану" в гостях забил лишь в численном большинстве, а "Вероне" в равных составах - на последних секундах седьмой добавленной минуты. Зато он не пропускал в пяти последних матчах. То есть вернул и железную оборону, принесшую ему много Скудетто, и Fino Alla Fine, умение бороться до конца.

На тему Fino Alla Fine игроки активно высказывались после победы над "Вероной".

"Ювентус" лишь десятый в лиге по владению мячом, "Фиорентина" - вторая. Так что течение матча довольно ясно. С другой стороны, "Юве" третий по ударам, а "фиалки" лишь 11-ый. То есть туринцы действуют гораздо эффективнее. А теперь и гораздо эффективнее обороняются. Массимилиано Аллегри заявляет, что оборона и атака зависят от всей команды и призывает играть компактно и командно.

Также он отмечает, что матчи против этого соперника всегда остры, отмечает его желание реабилитироваться за два поражения подряд и желание играть в активный футбол. Называет его прямым конкурентом в борьбе за Топ-4. В целом же требует от своих игроков быть скромными, молчать, работать и помогать друг другу. А ещё - улучшить реализацию.

Итальяно же отмечает и качество, и физическую мощь "Ювентуса". "Он бежит на тебя со всех углов". Требует от своих и качество, и ярость.

Последние матчи команд

Кадры

В "Ювентусе" давно отсутствуют защитники Данило, Де Шильо и Алекс Сандро, в последнюю неделю к ним присоединился их коллега Веа. Так что выбора в обороне практически нет. Практически нет такого и в центре поля из-за дисквалификаций Фаджоли и Погба. Лишь МакКенни может сдвинуть Камбиазо с правого фланга либо Миретти из центра поля. Вряд ли первого, все же он забил победный гол "Вероне".

В атаке редкое явление - готовы сыграть все. Влахович и Кьеза оправились от травм. Милик и Кен в хорошей форме. Последний ещё не забивал в сезоне, но всегда играет активно. Два его гола против "Вероны" отменили. Третий забил дважды. Первые двое не забивали и не ассистировали в лиге с пятого и четвертого туров соответственно и все равно остаются лучшими бомбардирами команды с четырьмя голами каждый.

Хотя как всегда вопрос, готовы ли первые двое сыграть психологически во Флоренции против болельщиков, считающих их предателями. Вообще-то, Федерико после ухода из "Фиорентины" в "Ювентус" ещё не играл на "Франки" ни разу. Во всех четырёх матчах он был травмирован. Душан играл дважды и ничем не отметился. Оба против этого соперника ни на одном стадионе ни в одном турнире не выдали ни голов, ни ассистов.

В "Фиорентине" травмирован весь правый фланг обороны. Додо, Кайоде. Паризи, переведённый туда слева, также получил травму, вернулся, но под вопросом. Неужели придётся предоставить второй матч в лиге в карьере и первый с первых минут 18-летнему Комуццо, который ещё и центральный защитник?

Остальные как раз в сборе, кроме вечных травмированных Мины и Кастровилли. В центре обороны - Миленкович, Кварта и Раньери. В центре поля - Артур, Данкан, Мандрагора, Бонавентура, Лопес, Барак. На флангах - Гонсалес, Иконе, Соттил, Брекало, Куаме. Форварды - Бельтран и Нзола.

Гонсалес в одной лиге забил больше, чем любой игрок "Ювентуса" - пять мячей. Бонавентура забил четыре и в отличной форме в свои 34 года. С другой стороны, Иконе пропустил большую часть начала сезона из-за травм и ещё без голов и ассистов в лиге. Нзола в лиге забил один мяч, Бельтран - ни одного. У обоих по одному ассисту. Давление на этих троих немалое, и вопросы на их тему Итальяно задают постоянно.

"Фиорентина": Терраччьяно, Паризи, Миленкович, Кварта, Бираги, Данкан, Артур, Бонавентура, Н. Гонсалес, Бельтран, Иконе

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович, Кьеза

Цифры и факты

В последние три года в очных матчах в лиге команды добыли по две победы, также состоялись две ничьи. Паритет наблюдается и в последних семи очных матчах лиги во Флоренции - по две победы и три ничьи. В последних четырёх очных матчах Серии А во Флоренции "Фиорентина" даже не проигрывала - победа и три ничьи. А это лучшая её такая серия с 1992-го года

В предыдущем сезоне в очном матче лиги в Турине победил "Ювентус" со счетом 1:0, а во Флоренции был зафиксирован результат 1:1

В пяти последних очных матчах в лиге и семи во всех турнирах не забивалось более двух мячей

"Фиорентина" не проигрывала дома в лиге в течение 11-ти матчей - семь побед и четыре ничьи. В том числе победы над "Ромой", "Аталантой", "Миланом", ничья с "Аталантой". Затем же состоялось домашнее поражение от "Эмполи". Команде из Топ-8 дома в лиге флорентийцы в последний раз уступили в октябре 2022-го года. "Интеру" со счетом 3:4

В 13-ти последних гостевых матчах лиги "Ювентус" одержал лишь шесть побед (также две ничьи и пять поражений), но четыре из них состоялись в последних шести (также ничья и поражение). В пяти из шести последних гостевых матчей в Серии А он не пропускал. В том числе в последних двух от "Аталанты" (0:0) и "Милана" (1:0)

23 очка "Ювентуса" в десяти матчах - его лучшее начало сезона после сезона последнего на данный момент Скудетто - 2019/20. Шесть пропущенных в этих десяти - его лучшее начало с сезона 2014/15

Семь матчей лиги из первых десяти в сезоне без пропущенных - клубный рекорд "Ювентуса". В том числе он не пропускал в последних пяти

"Фиорентина" не проигрывала три матча подряд в лиге без забитых и не оставалась в трех матчах дома в лиге подряд без забитых с 2019-го года. Сегодня все это может состояться.

Прогноз: Фиорентина - Ювентус 0:1

Ещё до заявления ультрас Итальяно говорил о важности их поддержки, особенно в таком матче и особенно после двух поражений. Без них будет гораздо сложнее. В целом сейчас кажется, что флорентийцы не уверены в себе, а как раз туринцы приобрели ту уверенность, которая в предыдущем десятилетии позволяла им серийно побеждать этого соперника, да и вообще всех. Ощущение, что гости выцарапают победу.