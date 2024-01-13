Монца - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 13.01.2024

Второй круг Серии А для ее лидера начинается сложным выездом. В матчах против "Монцы" в предыдущем сезоне "Интер" набрал лишь одно очко. Дома проиграв, а в гостях упустив победу на 93-ей минуте из-за автогола. Впрочем, в этом сезоне он избегает таких подводных камней. Избежал в августе, когда переиграл "Монцу" дома со счетом 2:0. Избежит ли сегодня?

13 января. 21:45. Серия А. 20-й тур

Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Интер"

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние команд

1 Інтер 19 15 3 1 48 2 Ювентус 19 14 4 1 46 3 Мілан 19 12 3 4 39 4 Фіорентина 19 10 3 6 33 5 Болонья 19 8 8 3 32 6 Лаціо 19 9 3 7 30 7 Аталанта 19 9 3 7 30 8 Рома 19 8 5 6 29 9 Наполі 19 8 4 7 28 10 Торіно 19 7 6 6 27 11 Монца 19 6 7 6 25 12 Лечче 19 4 9 6 21

В последних матчах "нерадзурри" тяжело. Они вылетели из Кубка, который выигрывали два года подряд, уже в 1/8 финала, в лиге сыграли вничью 1:1 с новичком "Дженоа", а затем вырвали победу дома над "Вероной" с 18-го места на 93-ей минуте. Еще и чуть не пропустили пенальти на сотой. Причем оба матча не заслужили выиграть, играя весьма заторможенно.

Симоне Индзаги признает, что команда сейчас играет хуже, чем ранее.

Им ещё и помогло судейство. Гол в ворота "Дженоа" должен был быть отменен, как и победный в ворота "Вероны". Из-за фолов в атаке. Оба эпизода вызвали скандалы, яростную словесную войну между представителями проигравших команд и журналистами против судейского комитета.

"Монца" с начала сезона не может создать серии побед, а вот серии других результатов - постоянно. За последние полтора месяца были и поражение дома от "Ювентуса" с забитым на 91-ой и пропущенным на 94-ой, и 0:1 дома от "Фиорентины", когда заслужила больше, и 0:0 в гостях против "Наполи", когда не реализовала пенальти. И полное поражение в гостях от "Милана".

Удалось исправиться неделю тому, переиграв в гостях "Фрозиноне". Хотя тогда после 3:0 команда слишком уж расслабилась и пропустила два мяча. Впрочем, в целом она идёт по плану. 11-ое место в двух очках позади десятого - синдрома второго сезона бывший новичок лиги не чувствует.

Чувствовал разве что в первых турах, когда выступал неудачно. Против "Интера" тогда он владел мячом 53 процента времени, но по ударам по воротам проиграл почти в два раза, пропустил на восьмой и 76-ой минутах и не давал ощущения близости камбека. Хотя сейчас он в гораздо лучшей форме, дома, собирается доминировать, играть динамично и агрессивно.

Последние матчи команд

Кадры

На следующей неделе "Интер" ожидают матчи Суперкубка. Впрочем, полуфинал состоится лишь в пятницу, а в середине нынешней недели команда не играла. Так что ротация не нужна. Дилемма лишь между Ачерби и Де Фраем в центре обороны. Голландец может выйти с первых минут впервые за сорок дней. Также между Дармианом и Думфризом на правом фланге. На левый вернется Димарко.

Лучший бомбардир лиги Лаутаро Мартинес вернулся после двух туров отсутствия из-за травмы и сразу забил.

За "Монцу" сегодня сыграют как минимум двое, игравших за "Интер" ещё в сезоне 2022/23. Защитник Д'Амброзио и полузащитник Гальярдини. Последнему пришлось играть в центре обороны, но теперь защитники вернулись. Третий "интериста", форвард Валентин Карбони, скорее начнёт в запасе.

На флангах схемы 3-4-2-1 всегда дилемма между более атакующими Чуррией и Кольпани и защитниками Перейрой, Биринделли, Кирьякопулосом.

Огромная потеря команды - травма одного из лучших вратарей лиги в нынешнем сезоне Микеле Ди Грегорио. 21-летний Алессандро Соррентино проведёт свой второй матч в карьере в стартовом составе в Серии А.

"Монца": Соррентино, Д'Амброзио, Мари, Кальдирола, Перейра, Пессина, Гальярдини, Чуррия, Кольпани, Мота, Коломбо

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

В Серии А "Интер" и "Монца" встречались трижды. "Нерадзурри" проиграли дома в предыдущем сезоне со счетом 0:1 и выиграли в нынешнем со счетом 2:0. В Монце состоялся один матч и завершился ничьей 2:2

"Интер" не проигрывал в последних 13-ти матчах в Серии А - десять побед и три ничьи

"Интер" ещё не проигрывал в гостях в лиге в нынешнем сезоне (семь побед и две ничьи), пропустив лишь три мяча. Правда, из последних пяти гостевых матчей во всех турнирах выиграл лишь два при трех ничьих

"Монца" проиграла в нынешнем сезоне лишь два домашних матча из девяти, но эти поражения состоялись в последних трех - от "Ювентуса" и "Фиорентины"

"Монца" выиграла один из четырех и два из восьми своих последних матчей в лиге. Дома она выиграла один из последних пяти и два из последних восьми

Прогноз: Монца - Интер 1:1

"Интер" отлично играет в гостях, но в последнее время несколько тормозит. Тормозит и на выезде, и на всех полях. Играет серо. В первом круге проблем у него против "Монцы" почти не было, но ныне ситуация иная. Даже Д'Амброзио обещает, что вся его команда будет бороться с зубами и когтями. Ничья вполне реальна. Причем никак не нулевая.