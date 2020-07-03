Топ-события уикенда: Украинское классико и финал Кубка Германии

Насколько все грустно и неинтересно в европейском футболе. Кто-то становится чемпионом, кто ведет борьбу за еврокубковые зоны или выживание. Банальность! Посмотрите лучше на родную УПЛ. Ни недели без скандалов и неожиданных поворотов сюжета. "Карпаты" не поехали в Мариуполь на игру в среду. Если не доедут до субботы - будут исключены из лиги досрочно. Печальный конец истории, но все к этому шло много лет.

Впрочем, турнирными интригами наш родной чемпионат также балует. Одно дело, когда "Динамо" не брало даже серебро еще при прежних "Металлистом" и "Днепром", которые почти не уступали бюджетом киевлянам. Но теперь конкуренцию "Динамо" навязывают более скромные "Заря" и "Десна". На выходных нас ожидает очередное, шестое в сезоне украинское классико.

Хорошо, без Европы в этом превью также не обойдемся. Финал Кубка Германии, очередной трудный экзамен для "Барселоны" и два классных противостояние в Серии А – на этих выходных будет жарко не только из-за +30 на улице.

"Динамо" - "Шахтер"

Прогноз: ничья. коэффициент 3,40

"Динамо" никак не желает убивать интригу в борьбе за второе место. Казалось бы, качественные победы над "Александрией" и "Зарей" дали определенный запас. Но поражение от "Десны" снова спутало все карты. Между второй и четвертой ступенькой только три очка, при этом "Десна" в случае равенства баллов будет над "Динамо" благодаря преимуществу в личных встречах.

Даже получив золотые медали и дав отдохнуть лидерам, "Шахтер" может уверенно обыграть "Динамо". Вспомните скандальный поединок в 2016-м. Формально "горняки" немотивированные, но насолить конкуренту - это святое.

Но мы все-таки снова поверим в "Динамо". Поверим, потому что не могут ребята провалить третий матч подряд. Поверим, потому что должны вернуться ведущие игроки - Миколенко, Сидорчук, Попов. Думаем, недавнее поражение от "горняков" станет наукой и для тренерского штаба. Тогда "Динамо" явно не рассчитало свои физические возможности.

В этом сезоне команды провели пять поединков. В УПЛ все три забрал "Шахтер", в Суперкубке и Кубке удачными были киевляне. Не пора командам сыграть наконец и вничью? Кеф на такой результат от аналитиков Parimatch вполне реален.

"Байер" - "Бавария"

Прогноз: индивидуальный тотал "Баварии" больше 2,5 голов. Коэффициент: 1,87

Прогноз: тайм/матч - победа "Баварии"/победа "Баварии". Коэффициент: 1,84

Прогноз: победа "Баварии" с форой -1,5 гола. Коэффициент: 1,82

Мюнхенцы в последнем туре катком прошлись по "Вольфсбургу" 4:0 и достигли эффектной сотни голов только в чемпионате. "Байер" в последнем туре домучил "Майнц", но заскочить на четвертую строчку не удалось. Леверкузенцев не будет в Лиге чемпионов и это, конечно, большая неудача.

Смогут ли "фармацевты" взять Кубок Германии? На "Баварию" очень низкие коэффициенты, поэтому стоит подумать над тем, как их увеличить. Варианты есть: фора -1,5 на "Баварию", или победа мюнхенцев в первом тайме и в матче в целом, или же индивидуальный тотал "Баварии" больше 2,5 голов. Все это оценено примерно одинаково, поэтому выбирайте на свой вкус.

"Вильярреал" - "Барселона"

Прогноз: "Вильярреал" не проиграет. Коэффициент: 2,11

"Барселона" постепенно прощается с чемпионством. Нельзя сказать, что команда выглядела очень плохо, но тяжелый календарь сказался. Ведь против кого "Барса" потеряла очки? "Атлетико", "Севилья", "Сельта". За исключением последней - команды из зоны Лиги чемпионов.

"Вильярреал" пока не в зоне ЛЧ, но очень хочет туда попасть. "Желтая субмарина" прекрасно проводит рестарт турнира, взяв 16 очков в шести матчах. В пяти из них команда Хави Кальеха сыграла на ноль. Желающие могут рискнуть даже с откровенно переоцененной победой "Вильярреала" за 4,4, но мы остановимся на более спокойном варианте - непроигрыш хозяев.

"Лацио" - "Милан"

Прогноз: ничья. Коэффициент: 3,45

На "Лацио" ждет очень тяжелое испытание. Не то чтобы "Милан" такой грозный, нет. Просто римляне остались без двух своих основных нападающих, которые прекрасно проводят сезон. Иммобиле и Кайседо синхронно получили пятые желтые карточки и игру против "Милана" пропустят. Нападение будет экспериментальным - Корреа плюс кто-то из атакующих хавбеков.

Конечно, при таких обстоятельствах у "Милана" появляются шансы. Но все же у этого "Лацио" очень крепкий характер, поэтому поражение подопечным Симоне Индзаги предрекать не стоит. А вот ничья оценена значительно выше, чем победа любой из команд. Хотя именно этот результат кажется наиболее вероятным.

"Наполи" - "Рома"

Прогноз: тотал меньше 2,5. Коэффициент: 2,15

Обе команды к этому матчу подойдут на фоне усталости. Между поединками в четверг и в воскресенье будет менее трех суток и для "Наполи", и для "Ромы". Неаполитанцы, не сомневаемся, устанут в игре против "Аталанты". Для "Ромы" в ее нынешнем состоянии рассчитывать на легкие три очка против "Удинезе" также сложно.

Это подводит к тому, что противостояние в воскресенье имеет хорошие шансы превратиться в тактическое и очень-очень осторожное. И хотя яркие атакующие игроки есть в обеих командах, эксперты Parimatch прогнозируют засушливую игру с небольшим количеством голов.