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Арсенал – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.12.2023
Лондонское дерби вашему вниманию
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 19 тур
28 декабря, 22:15. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая трансляция: Setanta Sports +
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В этом туре АПЛ украинцы показывают достойную игру. Мудрик забил в ворота “Кристал Пэлас”, Забарный с "Борнмутом" всухом победили "Фулхэм", Миколенко и Ярмолюк (несмотря на поражения) очень хорошо выглядели в поединках против “Манчестер Сити” и “Вулверхэмптона” соответственно. Теперь пора Александру Зинченко продемонстрировать свои сильнейшие стороны. Однако "Вест Хэм" – не лучший вариант для этого.
Новости Арсенала
"Канониры" в предыдущем матче АПЛ сыграли вничью против прямого конкурента за чемпионство – "Ливерпуля". Это можно считать хорошим результатом, учитывая место проведения поединка - "Энфилд". Однако стоит отметить, что много критики (в том числе и от английских "экспертов") полились на Зинченко из-за его вины в пропущенном голе от Салаха. Артета прекрасно знает сильные стороны Александра, и у него точно нет такой хорошей игры в обороне, как, например, у нынешнего Миколенко. Однако есть другие умения, которые нивелируют этот минус. Учитывая это, нужно усилить командную оборону левого фланга, а не сбрасывать всю работу на Зинченко.
Артета создал неплохую атакующую команду, умеющую окружать чужую штрафную площадку. В то же время с обороной собственного еще много нужно работать. Даже тот же летний трансфер Тимбер, находящийся сейчас в лазарете, - это крайний защитник атакующего плана. То есть испанский наставник пытается навязывать сугубо атакующую игру. И вот с такими командами, как “Ливерпуль” и “Сити” возникают трудности. Но даже с “Вест Хэмом” могут быть эти проблемы, ведь быстрые Боуэн или Кудус прекрасно разрывают соперников на контратаках. МЮ в предыдущем туре в этом убедился.
Кадры хозяев
Кроме вышеупомянутого Тимбера в лазарете находятся Виейра, Партей и Томиасу. Также не сыграет сегодня Хаверц – он перебрал желтых карточек. Кай как раз раззабивался: четыре гола в восьми матчах. Также и место в основе вернул, так что это важная потеря для Артеты.
Новости Вест Хэма
Против "Манчестер Юнайтед" у "молотобойцев" несколько дней назад проблем практически не было. Свое преимущество на поле подопечные Мойеса превратили в два гола после перерыва. Но это был домашний поединок. На собственном стадионе "Вест Хэм" в последних трех матчах завоевал девять очков (в АПЛ и ЛЕ) с общим счетом 7:0. С гостевыми поединками – труднее.
К примеру, в последнем поединке на выезде в рамках чемпионата "молотобойцы" проиграли 0:5 от "Фулхэма". Также недавно "Ливерпуль" на "Энфилде" разбил "Вест Хэм" 5:1. В декабре удалось в гостях лишь однажды получить положительный результат. Хотя и "Тоттенхэм" имел преимущество на поле, однако контратаки сделали свое. Мойес забрал три очка. В общем, сейчас "Вест Хэм" идет достаточно высоко в турнирной таблице. Команда занимает седьмое место, уступая шестому МЮ всего одним зачетным пунктом с матчем в запасе. Как раз сегодня может и обогнать.
Кадры гостей
В последнее время "молотобойцы" играют только без нападающего Антонио. Однако Боуэн на острие атаки нивелирует отсутствие легенды "Вест Хэма". В последних трех матчах Джеррод забил трижды. Это больше, чем Антонио за 12 поединков АПЛ в этом сезоне (2).
Последние пять матчей Арсенала и Вест Хэма
Последние пять встреч хозяев
- 23.12. Ливерпуль – Арсенал 1:1 (АПЛ)
- 17.12. Арсенал – Брайтон 2:0 (АПЛ)
- 12.12. ПСВ – Арсенал 1:1 (ЛЧ)
- 09.12. Астон Вилла – Арсенал 1:0 (АПЛ)
- 05.12. Лутон – Арсенал 3:4 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 23.12. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
- 20.12. Ливерпуль – Вест Хэм 5:1 (Кубок лиги)
- 17.12. Вест Хэм – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)
- 14.12. Вест Хэм – Фрайбург 2:0 (ЛЕ)
- 10.12. Фулхэм – Вест Хэм 5:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч Арсенала и Вест Хэма
01.11.23. Вест Хэм – Арсенал 3:1 (Кубок лиги)
16.04.23. Вест Хэм – Арсенал 2:2 (АПЛ)
26.12.22. Арсенал – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)
01.05.22. Вест Хэм – Арсенал 1:2 (АПЛ)
15.12.21. Арсенал – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|19
|12
|6
|1
|39 - 16
|42
|2
|Арсенал
|18
|12
|4
|2
|36 - 16
|40
|3
|Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|40 - 25
|39
|4
|Манчестер Сити
|18
|11
|4
|3
|43 - 21
|37
|5
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|10
|1
|8
|21 - 25
|31
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|9
|3
|6
|31 - 30
|30
|8
|Ньюкасл
|19
|9
|2
|8
|37 - 25
|29
|9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34 - 31
|27
|10
|Челси
|19
|7
|4
|8
|31 - 29
|25
|11
|Вулверхэмптон
|19
|7
|4
|8
|27 - 31
|25
|12
|Борнмут
|18
|7
|4
|7
|27 - 32
|25
|13
|Фулхэм
|19
|6
|3
|10
|26 - 34
|21
|14
|Брентфорд
|18
|5
|4
|9
|25 - 28
|19
|15
|Кристал Пэлас
|19
|4
|6
|9
|19 - 28
|18
|16
|Ноттингем Форест
|19
|4
|5
|10
|22 - 34
|17
|17
|Эвертон
|19
|8
|2
|9
|24 - 25
|16
|18
|Лутон Таун
|18
|4
|3
|11
|21 - 34
|15
|19
|Бернли
|19
|3
|2
|14
|18 - 38
|11
|20
|Шеффилд Юнайтед
|19
|2
|3
|14
|15 - 47
|9
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Вест Хэм
Прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм от UA-Football
"Канониры" победили во всех семи последних матчах на "Эмирейтс". Среди них был взят верх и над “Сити”. Против "Вест Хэма" – тоже положительная статистика дома: последний раз "молотобойцы" не проигрывали здесь еще в 2015 году. Однако все-таки подопечные Мойеса пока выглядят неплохо как команда. Это может вызвать проблемы в обороне "канониров". Прогноз: Победа "Арсенала" 2:1.
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