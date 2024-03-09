Черноморец - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 09.03.2024

Украинская Премьер-лига, 20-й тур

9 марта 2024 года. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 13:00 "Ворскла"

Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Киевстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Черноморцу" удалось взять одно очко в двух киевских матчах с "Оболонью" и "Динамо". Одесситы возвращаются домой, и попытаются укротить "Ворсклу", которая в прошлом туре одержала свою первую победу с новым тренером Долганским.

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Новости Черноморца

После печально известного матча с "Оболонью", когда "Черноморец" выполнил два удара за матч, но взял одно очко, команда Григорчука уже лучше провела игру с "Динамо", но на этот раз проиграла из-за досадной ошибки кипера Варакуты.

У "Черноморца" было уже больше ударов, пять из них – в створ, кроме того одесситам более-менее удавалось сдерживать фаворита. "Мы имеем больше позитива, намного больше, чем негатива, хотя надо признать, что мы допустили ряд ошибок. Не имея много моментов, но все же определенное количество было, надо уметь доиграть эти моменты, и тогда можно говорить о таком систематическом достижении результата", – сказал Григорчук после матча.

Тренер "Черноморца" ранее говорил, что у клуба была тяжелая зимняя трансферная компания и поэтому одесситы медленнее приспосабливаются к ритму официальных матчей. Игра с "Ворсклой" покажет насколько команде удалось прибавить за неделю.

Новости Ворсклы

После победы над "Вересом" в прошлом туре "Ворскла" поднялась на седьмое место – полтавская команда стала "лучшей среди всех остальных", учитывая, что между шестым и местом расстояние в семь очков, столько же – между седьмым и одиннадцатым.

"Ворскла" проигрывала в игре с "Вересом" (2:1) после первого тайма, но смогла отыграться после перерыва благодаря дублю Мякушко. "На поле сегодня преобладали эмоции и желание. В каких-то моментах это мешало качеству игры. Мы понимали, что команда, которая приезжает к нам, борется за свое место в высшей лиге, и это сверхмотивированный соперник. Мы, прежде всего, старались не проиграть в настроении", – рассказывает Долганский.

В игре с "Черноморцем" полтавской команде точно не помогут травмированные Чеснаков и Скляр.

Статистика команд, цифры и факты

"Черноморец" в последних четырех домашних матчах не играл вничью (по две победы и поражения).

"Черноморец" проиграл "Ворскле" пять последних матчей в чемпионате Украины.

Тренер "Ворсклы" Сергей Долганский в конце 90-х провел более 60 матчей за "Черноморец".

"Ворскла" пропускала по голу в последних четырех матчах УПЛ.

"Черноморец" выиграл один из семи последних матчей в чемпионате Украины.

Последние пять матчей Черноморца и Ворсклы в УПЛ

Черноморец

02.03 "Динамо" Киев 0:1 (УПЛ)

26.02 "Оболонь" 1:1 (УПЛ)

10.12 "Черноморец" 1:0 (УПЛ)

03.12 "ЛНЗ" 1:3 (УПЛ)

27.11 "Днепр-1" 2:5 (УПЛ)

Ворскла

02.03 "Верес" 2:1 (УПЛ)

26.02 "Заря" 0:1 (УПЛ)

10.12 "Рух" Львов 1:1 (УПЛ)

02.12 "Днепр-1" 2:1 (УПЛ)

25.11 "ЛНЗ" 0:0 (УПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 18 12 4 2 37-17 +20 40 0 2 СК Днепр-1 20 11 5 4 28-18 +10 38 0 3 Кривбасс 19 11 4 4 36-22 +14 37 0 4 Динамо Киев 17 11 2 4 39-21 +18 35 0 5 Рух 20 8 9 3 28-20 +8 33 0 6 Полесье 19 9 6 4 25-14 +11 33 0 7 Ворскла 19 7 5 7 20-27 -7 26 0 8 Колос 19 5 9 5 15-14 +1 24 0 9 ЛНЗ 19 6 6 7 19-22 -3 24 0 10 Черноморец 18 7 2 9 26-26 0 23 0 11 Заря 17 4 7 6 18-19 -1 19 0 12 ФК Александрия 18 4 5 9 12-23 -11 17 0 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20-35 -15 16 0 14 Оболонь 18 3 6 9 11-24 -13 15 0 15 Верес 19 2 7 10 17-31 -14 13 0 16 ФК Минай 18 1 7 10 9-27 -18 10 0

Личные встречи

"Ворскла" выиграла последние пять матчей у "Черноморца". Общая история встреч: 11 побед "Черноморца", 13 ничьих, 24 победы "Ворсклы".

Ставки и Коэффициенты на матч Черноморец – Ворскла

Прогноз на матч Черноморец – Ворскла от UA-Football

Шансы команды оцениваются примерно на одинаковом уровне. Обе команды в первых двух матчах не оставили целостного впечатления. И "Черноморцу", и "Ворскле" во многом надо прибавлять. Но по настроению полтавская команда оставляет более позитивное впечатление. Прогноз – победа "Ворсклы" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.