Рыжикова о суперфинале Бриллиантовой лиги: Настраиваюсь только на борьбу с собой

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова поделилась ожиданиями от суперфинала Бриллиантовой лиги 2023, где наша спортсменка выступит в дисциплине бег с барьерами на 400 метров. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"После чемпионата мира было два этапа. Я была приглашена в Китай, где нормально выступила, набрала баллы. А тогда был старт в Брюсселе, где я не бежала, потому ожидала результатов этого этапа. Не скажу, что я гарантированно ожидала, что выйду в финал – это было 50 на 50, могли меня и выбить из восьмерки, потому что я не бежала в последнем забеге. Пришлось ждать. Но мне хватило баллов в течение сезона, я закрыла отбор в финал, восьмой зашла. Я обрадовалась, еще не устала. Очень странно, ведь обычно к концу сезона просто очень устаю. А в этом сезоне я так больше настроена на борьбу до самого конца: сначала у меня не все удавалось, а потом пошло улучшение результата. И надеюсь, что в финале хорошо выступлю.

В финале будет бежать девять атлеток, добавили еще одну американку как хозяйку. Что касается фавориток, то к концу сезона все происходит очень неожиданно: не так-то легко все дается лидерам, все меняется. Я уверена, что Фэмке Бол очень сильна и очень стабильна, у нее проблем не будет. А вот все остальные – может быть что угодно. Поэтому настраиваюсь только на борьбу с собой, хочу показать хороший бег, чтобы у меня все сложилось, чтобы без ошибок. А там уж если будем на финишной прямой, то поборюсь за какую-нибудь лучшую позицию и посмотрим на табло" – сказала она.