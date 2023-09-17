  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Рыжикова о суперфинале Бриллиантовой лиги: Настраиваюсь только на борьбу с собой
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рыжикова о суперфинале Бриллиантовой лиги: Настраиваюсь только на борьбу с собой

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий спортсменки

Рыжикова о суперфинале Бриллиантовой лиги: Настраиваюсь только на борьбу с собой

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова поделилась ожиданиями от суперфинала Бриллиантовой лиги 2023, где наша спортсменка выступит в дисциплине бег с барьерами на 400 метров. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"После чемпионата мира было два этапа. Я была приглашена в Китай, где нормально выступила, набрала баллы. А тогда был старт в Брюсселе, где я не бежала, потому ожидала результатов этого этапа. Не скажу, что я гарантированно ожидала, что выйду в финал – это было 50 на 50, могли меня и выбить из восьмерки, потому что я не бежала в последнем забеге. Пришлось ждать. Но мне хватило баллов в течение сезона, я закрыла отбор в финал, восьмой зашла. Я обрадовалась, еще не устала. Очень странно, ведь обычно к концу сезона просто очень устаю. А в этом сезоне я так больше настроена на борьбу до самого конца: сначала у меня не все удавалось, а потом пошло улучшение результата. И надеюсь, что в финале хорошо выступлю.

В финале будет бежать девять атлеток, добавили еще одну американку как хозяйку. Что касается фавориток, то к концу сезона все происходит очень неожиданно: не так-то легко все дается лидерам, все меняется. Я уверена, что Фэмке Бол очень сильна и очень стабильна, у нее проблем не будет. А вот все остальные – может быть что угодно. Поэтому настраиваюсь только на борьбу с собой, хочу показать хороший бег, чтобы у меня все сложилось, чтобы без ошибок. А там уж если будем на финишной прямой, то поборюсь за какую-нибудь лучшую позицию и посмотрим на табло" – сказала она.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих затанцевала перед стартом суперфинала.

По теме
yellow-arrow
Магучих станцевала перед стартом суперфинала Бриллиантовой лиги. Видео
yellow-arrow
Украинец Проценко остался без наград в суперфинале Бриллиантовой лиги 2023
yellow-arrow
Магучих готовится к старту суперфинала Бриллиантовой лиги 2023. Видео
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анна Рыжикова Бриллиантовая лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде